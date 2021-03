Conoce aquí el Horóscopo de hoy, sábado 13 de marzo, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 13 de marzo de 2021

Aries, mantén en orden tus pensamientos, haz un plan de vida, prioriza y organiza tus ideas, de esta forma obtendrás grandes beneficios. Cuidado con ser tan impulsivo. Ten una actitud de liderazgo acompañada de paciencia. Recuerda que el mejor modo de tomar decisiones, es pensar con cabeza fría.

Horóscopo hoy Tauro 13 de marzo 2021

Tauro, ten mucho cuidado al actuar, cada acción conlleva una reacción. Tendrás un encuentro inesperado con alguien que no estabas esperando y te traerá muchas sorpresas, alegrías difíciles de olvidar. Recuerda que la paciencia es una virtud, no dejes que las ansias se apoderen de ti, mantén la calma en todo momento.

Horóscopo hoy Géminis 13 de marzo de 2021

Géminis, estarás emotivo estos días, demostraras tus sentimientos desbordados y puede que te traiga dificultades. Recuerda que los hechos son más importantes y hablan más que las palabras. Mira bien a quien le cuentas tus cosas, presta más atención y no seas tan confiado. Alguien muy cercado a ti te puede decepcionar.

Horóscopo hoy Cáncer 13 de marzo de 2021

Cáncer, te sientes radiante, aprovecha esta energía para invertirla en ti mismo, en tu trabajo y en la planificación de tus sueños o metas. Estos días se acercarán personas que traerán cosas positivas a tu vida, tanto personal como laboralmente. Deja fluir tu creatividad y demuestra todo lo que tienes para dar.

Horóscopo hoy Leo 13 de marzo de 2021

Leo, cuidado con el resentimiento, nunca trae nada bueno. No te contamines con malas vibras. Cuida tu energía y enfócate en el futuro. Conocerás a una persona que te llenará de muchas atenciones y cambiará totalmente tu perspectiva hacia el amor. Abre tu corazón. Todo lo bueno te pasará poco a poco en forma positiva.

Horóscopo hoy Virgo 13 de marzo de 2021

Virgo, comienzas una etapa de transmisión, debes estar preparado, apóyate en tus seres queridos. Los cambios dependerán de ti, deja de ser tan cerrado. Lo seguro no siempre es lo correcto, sal de esa zona de confort. Acércate a tu familia, hay alguien necesita tu ayuda, podrás hacerlo siempre y cuando no te perjudique.

Horóscopo hoy Libra 13 de marzo de 2021

Libra, será necesario que organices tus ideas. Deja de dudar, tienes muchas metas y no has podido concretarlas. Sabes muy bien el talento que tienes y a donde puedes llegar, pero últimamente no has apuntado bien tu norte. No dejes que la rutina se apodere de tu vida amorosa, intenta hacer cosas nuevas.

Horóscopo hoy Escorpio 13 de marzo de 2021

Escorpio, estarás con una actitud de rebeldía ante los demás, se flexible y no te cierres en tu propio mundo. A veces debemos aceptar las decisiones de nuestro entorno y aprender a escuchar, no todo estará bajo tu control. Sé más paciente y enfócate en tus objetivos, sin olvidar tener empatía con el resto.

Horóscopo hoy Sagitario 13 de marzo de 2021

Sagitario, eres muy observador, deja de cuestionar todo lo que ves, y no te sientas culpable de todo lo que te sucede y no funciona. Recuerda que los detalles son importantes y tu sabes valorar eso. Deberás enfocarte en tu salud. No olvides que tienes en ti todo el potencial para ser feliz, sin aferrarte a un tercero.

Horóscopo hoy Capricornio 13 de marzo de 2021

Capricornio, planifica mejor ese proyecto antes de ejecutarlo. Cuídate de los posibles socios, siempre es importante evaluar el pro y el contra antes de cualquier decisión. Déjate llevar de tu intuición, sabes que casi nunca te falla. Date un descanso, realiza actividades de ocio que puedas compartir con buenos amigos.

Horóscopo hoy Acuario 13 de marzo de 2021

Acuario, te gusta renovarte, innovar, buscar nuevos retos. Es importante salir de la rutina. No pierdas esa esencia que te caracteriza por más que te critiquen, se tú mismo. No te des por vencido. Estos días han sido un poco complicados para ti, sin embargo, lo afrontarás de la mejor manera siempre apoyado por tu entorno.

Horóscopo hoy Piscis 13 de marzo de 2021

Piscis, estarás inquieto por las diferentes situaciones que se te están presentando un tanto difíciles de afrontar. Siempre habrá una salida, no dejes que los problemas te ahoguen. Tienes buenos amigos que te pueden orientar de la mejor manera, sin embargo, recuerda que la decisión estará en ti. Cuida tu garganta.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2020.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio