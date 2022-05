Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, viernes 13 de mayo del 2022 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 13 de mayo de 2022

Aries, hoy será un día especial, hoy te darán una noticia que tenías tiempo esperando, se aproxima un gran cambio. Se aproxima lo que puedes llamar el mejor momento de tu vida, se agradecido con las bendiciones que se aproximan. Cuídate de una persona cercana, buscará la manera de meterse en tu relación con el fin de perjudicarte.

Horóscopo hoy Tauro 13 de mayo de 2022

Tauro, te has descuidado a tal punto que tu salud se ha visto perjudicada, es momento de tomar las medidas necesarias para estar bien, cuídate. Últimamente has sido como receptivo con los comentarios que emiten hacia ti, mira en las críticas una oportunidad de mejora sin caer en lo tóxico. Aprovecha el tiempo con tu pareja.

Horóscopo hoy Géminis 13 de mayo de 2022

Géminis, el sufrimiento, resentimiento e infelicidad han estado contigo por mucho tiempo, tu familia en este momento es lo más importante, acércate a ellos y da el primer paso. Una persona ha intentado hacerte daño y esas energías negativas se están acumulando en tu hogar, cambia de posición las cosas y has una limpieza general con abundante agua.

Horóscopo hoy Cáncer 13 de mayo de 2022

Cáncer, el fortalecimiento de los lazos familiares se consolida en los próximos días. Te involucrarán en un problema con un familiar por un comentario que has hecho, cuida tus palabras que es una trampa. Evalúa bien las propuestas de un supuesto socio que busca quedarse con el esfuerzo que has hecho. No te descuides de tu persona.

Horóscopo hoy Leo 13 de mayo de 2022

Leo, has tenido hasta ahora un camino muy agitado, date un poco de espacio. No puedes tener el control de todo, hay situaciones que inevitablemente se escapan de tus manos. La estabilidad también es peligrosa en una relación, dale un giro a tu vida amorosa. Las energías hoy se mueven a tu favor, hoy lograrás todo aquello que te propongas.

Horóscopo hoy Virgo 13 de mayo de 2022

Virgo, no dejes que los demás influyan en tus decisiones, tú sabrás muy bien los pasos que debes tomar. Han sido días donde te has sentido muy solo, sin embargo, vendrán mejores momentos para ti. Ten cuidado con los dolores estomacales, esto puede ser a causa de la ira y remordimiento, libérate, perdona.

Horóscopo hoy Libra 13 de mayo de 2022

Libra, no empieces ese negocio sin antes tener cuentas claras y documentadas, los contratos deben firmarse a la fecha. Las aventuras te pueden costar caso, de hecho, perderás a personas muy importantes en tu vida. Dedica estos días a una alimentación sana hasta crear el hábito, estás descuidando enormemente tu salud.

Horóscopo hoy Escorpio 13 de mayo de 2022

Escorpio, estás empezando de cero después de una gran caída, esto fortalecerá cada parte de tu ser y el éxito de avecinará pronto. Es el momento de aprender actividades nuevas, no te enfoques únicamente en lo que te has especializado. Busca una alternativa para arreglar las cosas, no todo está perdido si aun sienten amor, uno por el otro.

Horóscopo hoy Sagitario 13 de mayo de 2022

Sagitario, en ti está toda la energía y convicción para lograr lo que te propones, cree más en ti y deja da poner adelante a los demás. En estos días sentirás un desgano inesperado, no dejes que eso te haga bajar la guardia. Busca la armonía en tu espíritu realizando actividades que alimenten el alma, sal un rato de la rutina.

Horóscopo hoy Capricornio 13 de mayo de 2022

Capricornio, deja de evitar las responsabilidades y toma el control de las cosas que suceden a tu alrededor. Cuando existe amor verdadero no hay ningún tercero que pueda entrometerse, ten la plena confianza en tu pareja y manténganse unidos. La alergia es por hacer cosas que no quieres hacer, escucha tu cuerpo y sigue tu corazón.

Horóscopo hoy Acuario 13 de mayo de 2022

Acuario, no olvides a aquello que te han tendido la mano cuando has estado en dificultad, es ahora cuando ellos necesitan de tu apoyo. Organiza un plan romántico con tu pareja, si no te has dado cuenta, está empezando a dudar de tu amor e intenciones. Nunca es tarde para cambiar tus rutinas, deja de postergar el cambio que te dará calidad de vida.

Horóscopo hoy Piscis 13 de mayo de 2022

Piscis, lo que actualmente te está perjudicando laboralmente es el poco conocimiento de tus derechos, no dejes que sean vulnerados. No dejes para después esa propuesta por más alocada que te parezca, arriésgate a vivir nuevas experiencias. Las ocho horas de sueño es tan importante como la alimentación, de esto depende tu rendimiento en el día.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2022.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio

