Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, martes 13 de setiembre del 2022 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 13 de setiembre de 2022

Aries, nuevas relaciones con personas importantes beneficiarán en tu trabajo. Debes cambiar la manera de hablar a tus compañeros. Surge un cambio en un contrato o acuerdo. Atiende a esa persona especial, no descuides quien ve de ti. No prestes atención a los comentarios de otras personas sobre tus decisiones. No te enterques en algo que será difícil de alcanzar.

Horóscopo hoy Tauro 13 de setiembre de 2022

Tauro, recuerda dar sin esperar nada a cambio, las personas no están en la obligación de retribuirte nada. Encuentro imprevisto en lugar público con alguien que hace tiempo no veías. Disfruta momentos agradables y en buena compañía, todo será para bien. Los temas familiares pasan a un primer plano, recuerda que la familia es primero y te necesita.

Horóscopo hoy Géminis 13 de setiembre de 2022

Géminis, surgen desacuerdos que colocan en tensión a los miembros de tu grupo de trabajo. La prudencia en su forma operativa es puntal para actuar con mayor conciencia frente a las situaciones ordinarias de la vida. Cuida tu hígado, tu alimentación de ahora en adelante tiene que ser balanceada. A pesar de que el día tenga complicaciones, todo avanzará de acuerdo a tu beneficio.

Horóscopo hoy Cáncer 13 de setiembre de 2022

Cáncer, dedica el tiempo a actualizarte para así tener un mayor crecimiento laboral. Tendrás recompensas a futuro. No escuches chismes, aléjate de personas negativas. Nuevos compañeros de trabajo te ofrecen el apoyo que necesitas. Molestia con tarjeta de crédito que deberás solucionar. Debes afrontar las cosas, no des la espalda y resuélvelos.

Horóscopo hoy Leo 13 de setiembre de 2022

Leo, no mezcles lo laboral con lo personal, mantén todo en su lugar y evitarás problemas. Date un tiempo para estar solo, analiza las cosas que están pendientes por terminar. Conflictos amorosos a causa de la desconfianza que crece en tu hogar. Es clave tener una mejor comunicación con la pareja, evitaras malos entendidos.

Horóscopo hoy Virgo 13 de setiembre de 2022

Virgo, tendrás un cambio muy provechoso que dará un giro a tu vida. Discutes por una persona que no lo merece, no pierdas tu tiempo. Tener una vida equilibrada requiere cambios de alimentación y cambios físicos. Es importante que comiences a preocuparte más por tu bienestar físico y mental. Familiar que interrumpe la paz familiar con su mal carácter.

Horóscopo hoy Libra 13 de setiembre de 2022

Libra, te atrae alguien que se vincula con tu trabajo, ten precaución. Compleja situación que a traviesas y que deberás superar. Dudas durante una reunión de trabajo donde surgen desacuerdos. Piensa bien en que estás utilizando tu dinero antes de hacer una compra innecesaria. Los sacrificios tienen su recompensa. Hoy será un día para resolver pendientes.

Horóscopo hoy Escorpio 13 de setiembre de 2022

Escorpio, debes aprender a escuchar, te hará más sabio, siempre es buen momento para aprender. Encontrarás el camino que has estado buscando de hace mucho tiempo, ya no te sentirás perdido. Día de lograr buenos negocios. Tu palabra clave es la Voluntad. Te hacen una entrevista y logras lo que quieres. Asistirás a un reencuentro.

Horóscopo hoy Sagitario 13 de setiembre de 2022

Sagitario, buscarás alejarte de todos para reencontrarte contigo mismo y retornar luego con el pensamiento más claro. Será necesario la soledad y el silencio, tómalo como una terapia de sanación. Contacto con personas del extranjero te emociona. Una persona se despide de ti, será un momento difícil. La prudencia te ayuda a reflexionar, no te apresures, anda con calma.

Horóscopo hoy Capricornio 13 de setiembre de 2022

Capricornio, realizas compras necesarias para la oficina, cuidado con gastos excesivos. Un mensaje inesperado vía WhatsApp cambiara tu día. Pon atención a los alimentos que consumes, mantén una vida sana. Se acerca alguien que te sorprenderá con una noticia inesperada. Reconciliación en puertas. Ver una buena película con alguien especial hará que te despejes.

Horóscopo hoy Acuario 13 de setiembre de 2022

Acuario, lo más importante de realizar las cosas es la intensión que le pongas, una actitud positiva garantiza el éxito. Alguien desconocido te hará un favor. Buscas una nueva oportunidad en tu relación, cuida bien a esa persona especial y ten cuidado con lo que dices. Recibes apoyo económico de una persona de poder. Solución en gestiones bancarias.

Horóscopo hoy Piscis 13 de setiembre de 2022

Piscis, un nuevo amanecer te abre las puertas al éxito. Se aproxima una reconciliación con alguien de tu familia que estabas alejado. Vences un obstáculo y realizas un viaje por trabajo. Se activa la vida social. Te pones de acuerdo para encontrarte con una persona que está lejos. Te sentirás mejor con tu pareja, después de superar los momentos difíciles.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

VIDEOS RECOMENDADOS

Horóscopo semanal del 12 al 18 de setiembre con las predicciones con Carmen Briceño

Horóscopo del dinero del 12 al 18 de setiembre con las predicciones con Carmen Briceño

Qué son los rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2022.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio

PONTE A PRUEBA CON LAS TRIVIAS DE CORREO