Consulta aquí el Horóscopo de hoy, domingo 14 de junio, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 14 de junio de 2020

Aries, debes ser firme en lo que crees y mantener tu palabra. Hay personas que son negativas para ti y deberás mantenerlas alejadas para evitar problemas. Hoy, es un día para reflexionar, para pensar qué cosas debes de cambiar y mejorar en tu vida, además debes programar tu semana para que sea productiva.

Horóscopo hoy Tauro 14 de junio de 2020

Tauro, utiliza tu intuición, esa voz interior que siempre te habla y que, a veces, no haces caso. Deberás escuchar a personas mayores que tú que te dan buenos consejos. Algo nuevo aprenderás hoy. Busca el equilibrio en tu entorno, participa más en las cosas de la casa junto con los que te rodean.

Horóscopo hoy Géminis 14 de junio de 2020

Géminis, crecimiento en lo profesional. Los caminos se despejarán, pero con cierta dificultad. Pensarás en realizar estudios. No escuches comentarios de personas que no te aportan nada bueno. Ten seguridad en lo que quieres hacer. Ayudarás a una persona en un problema de salud. Adelante, deja los miedos.

Horóscopo hoy Cáncer 14 de junio de 2020

Cáncer, tendrás claridad en tus sentimientos con alguien, solo falta que lo manifiestes. Ten seguridad en lo que haces. Necesitas un cambio de look, es buen momento de consentirte. Un encuentro con una persona especial te motivará. La ilusión es el motor que te faltaba para darte fuerzas de seguir adelante.

Horóscopo hoy Leo 14 de junio de 2020

Leo, se presentan nuevas oportunidades que no te puedes negar. Un amigo te hará un ofrecimiento para trabajar juntos, analiza bien si te conviene aceptar o no. Cuídate de las personas que hablan mal de los demás, no pierdas tu tiempo en ellos. Empiezas un negocio que será sólido. Aprende a ser libre.

Horóscopo hoy Virgo 14 de junio de 2020

Virgo, lo que tienes lo has logrado con mucho esfuerzo y dedicación. Alguien querrá quitarte lo que es tuyo, tendrás un inconveniente, no te puede negar algo que es tuyo, lucha por conseguirlo. Vences ese obstáculo. La suerte está de tu lado. Pídele a tu ángel de la guarda que te proteja siempre.

Horóscopo hoy Libra 14 de junio de 2020

Libra, recibirás una llamada telefónica que te pondrá nervioso. Olvida ya el pasado de un tema en especial y continua con tu vida. Dejas una etapa de mucho estrés. No discutas con alguien del trabajo ya que te traerá consecuencias. Verás cambios en lo laboral. Buen momento para empezar algo nuevo.

Horóscopo hoy Escorpio 14 de junio de 2020

Escorpio, estarás irritable y cargado por el estrés. Una estrella te acompaña este día, lo necesitas más que nunca. No hagas nada apresurado para que todo te salga bien. Debes limpiar tu casa, coloca sal marina en la sala. Es necesario que abras las ventanas de tu casa para que ingrese la luz y energía.

Horóscopo hoy Sagitario 14 de junio de 2020

Sagitario, deberás atender mejor a esa persona especial. Tendrás que ser más abierto y expresivo con el ser que amas. Te distraes fácilmente, tiendes a aburrirte, cambia tu rutina y comparte más con tu pareja, no la descuides. Deja el pasado atrás, no revivas lo que ya pasó, te trae conflictos e inestabilidad.

Horóscopo hoy Capricornio 14 de junio de 2020

Capricornio, nuevas proyecciones te mantendrán ocupado. El poder de tu mente es único, piensa en grande y lo lograrás. No pierdas las oportunidades que se te están presentando. Te conectas con personas que te dan buenas ideas. Maneja tus emociones, aleja la rabia y el resentimiento que no te trae nada bueno.

Horóscopo hoy Acuario 14 de junio de 2020

Acuario, realizarás pagos pendientes por hacer y quizás no te alcance. Te sentirás desanimado y preocupado por tu situación económica, pensarás en vender algo para compensar y solucionar los problemas financieros. Verás otras formas de trabajo para obtener dinero y cumplir con tus necesidades.

Horóscopo hoy Piscis 14 de junio de 2020

Piscis, estos serán días positivos y de alegrías para ti y los tuyos. Haz superado un problema que te tenía muy preocupado. Te esforzaste, tuviste fe y lo lograste. Ahora sabes que nada en esta vida es fácil. Vendrán tiempos difíciles, pero ahora será más sencillo porque ya aprendiste cómo hacerlo.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2020.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio