Consulta aquí el Horóscopo de hoy, jueves 14 de mayo, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 14 de mayo de 2020

Aries, si hoy te sientes solo debes buscar algo que hacer, conversa con alguien o realiza una actividad que te permita distraerte y sobre todo algo que te haga reír. Toda esta sensación cambiará y te animarás nuevamente. No pierdas esa chispa que te caracteriza. Tu familia y amistades te necesitan alegre.

Horóscopo hoy Tauro 14 de mayo de 2020

Tauro, tienes miedo al fracaso y eso te desanima, debes cambiar esa actitud pesimista y comenzar hacer cosas para que te animes y salgas adelante. Pide opiniones e ideas y considéralas como una opción para salir de esta situación difícil por la cual atraviesas. Los cambios son parte de tu aprendizaje.

Horóscopo hoy Géminis 14 de mayo de 2020

Géminis, tienes muchas incertidumbres en tu cabeza, como si fuera un misterio sin resolver. Debes actuar y decidir con rapidez. Evalúa que negocio puedes emprender y quien puede ayudarte. Será mejor que sea una persona de alta confianza o un familiar. Toma tus precauciones y comienza a trabajar desde ya.

Horóscopo hoy Cáncer 14 de mayo de 2020

Cáncer, tus cosas siguen demorándose, hay obstáculos y contrariedades. Evalúa bien la situación y detecta la falla, corrígela y sigue adelante. Siempre se te ocurrirá algo nuevo que hacer por el bien de tu familia que es lo que más te preocupa. Cuida tu sueño, descansa más horas para reponer energía

Horóscopo hoy Leo 14 de mayo de 2020

Leo, no hagas las cosas aceleradamente porque puede que no te salgan como quieres. Escucha el conscejo de alguien y tómalo en cuenta y podrás seguir avanzando en otras actividades. No puedes dormir bien pensando en tus cosas, debes relajarte un poco si no estarás muy tenso y no podrás concentrarte bien.

Horóscopo hoy Virgo 14 de mayo de 2020

Virgo, no es momento para discutir y resentirte con alguien, debes recapacitar y calmar tus emociones para no cargarte de mala energía. Deja atrás el resentimiento y sácalo de tu vida. Así atraerás buenas noticias. Da por finalizada esa etapa y recárgate de buena vibra y de gente nueva por conocer. Anímate.

Horóscopo hoy Libra 14 de mayo de 2020

Libra, estarás muy tenso este día, haz alguna actividad de distracción. Recordar paseos y personas, viendo foto o videos harán que te sientas mejor y aprovecha este tiempo para relajarte y descansar. Te sentirás motivado y termina cosas en casa que habías dejado sin culminar. Regala cosas que no usas.

Horóscopo hoy Escorpio 14 de mayo de 2020

Escorpio, después de pasar días difíciles recibirás una noticia que te alentará y tendrás esas fuerzas para resolver tus cosas en un tiempo corto. Tendrás varias ideas, pero solo una podrás realizar, solo un proyecto a la vez. Analiza cuál te conviene y ejecútalo. Haz un postre que te guste y disfrútalo.

Horóscopo hoy Sagitario 14 de mayo de 2020

Sagitario, tu virtud más resaltante es llenar de optimismo y alegría a quienes te rodean. Te preocuparán los niños, tuyos o de un familiar. Ellos son la esperanza y están llenos de luz. He allí tu preocupación y te asegurarás que estén bien. En lo que puedas apoyar, ayudarás a quien más lo necesita.

Horóscopo hoy Capricornio 14 de mayo de 2020

Capricornio, a veces no sabes cómo comenzar, tienes miedo al fracaso y eso te debilita. Realiza trabajos desde tu casa como la venta por internet o consultoría por las redes. Sácale el mayor provecho a lo que sabes. Tranquilo todo estará bien y no te faltará nada. Tu virtud es la calma y eso te da estabilidad.

Horóscopo hoy Acuario 13 de mayo de 2020

Acuario, la fe estará presente en estos momentos dándote fuerzas para seguir luchando. Date cuenta la gran persona y de lo que eres capaz de hacer por salir adelante. Estás protegido y bendecido. Tienes una familia que te ama y que está pendiente de ti. Sé agradecido y alégrate por todo lo que tienes.

Horóscopo hoy Piscis 14 de mayo de 2020

Piscis, si estás irritable y pierdes la paciencia debes tomar una pausa y calmarte, llénate de paz y armoniza tu día. Date cuenta que estás perdiendo un tiempo precioso donde puedes compartir más con tu familia o las personas que están contigo en este momento. Prepara una comida que les agrade y disfrútala.

