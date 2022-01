Sepa aquí el Horóscopo de hoy, viernes 14 de enero del 2022, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 14 de enero de 2022

Aries, estarás inquieto por las diferentes situaciones que se te están presentando un tanto difíciles de afrontar. Escucha las sugerencias de las personas que te rodean, tienen buenas intenciones. Siempre habrá una salida, no dejes que los problemas te ahoguen. Vive un día a la vez, no te apresures, sigue adelante y que nadie te detenga.

Horóscopo hoy Tauro 14 de enero de 2022

Tauro, llegarán a tus oídos muy buenas noticias. Tienes buenos amigos que te pueden orientar de la mejor manera, sin embargo, recuerda que la decisión está en ti. Recibirás el apoyo de una mujer para lograr un propósito. La vida te está dando grandes lecciones, es tiempo de poner en práctica lo aprendido, todo pasa por algo.

Horóscopo hoy Géminis 14 de enero de 2022

Géminis, una persona que está pasando por una situación difícil relacionada con una deuda te busca. Se concreta la firma de un documento. Debes cuidar tu área abdominal, es ahí donde se almacenan las emociones y terminan afectándote físicamente. No desmayes hasta lograr tus objetivos, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy.

Horóscopo hoy Cáncer 14 de enero de 2022

Cáncer, no tienes una visión clara de a dónde vas, debes estar mucho más enfocado. Una situación te motivará a tomar más acciones en tus proyectos y ser menos soñador. Ten cuidado con las reuniones improvistas, podrás llevarte una sorpresa. A veces debemos aceptar las decisiones de nuestro entorno y aprender a escuchar.

Horóscopo hoy Leo 14 de enero de 2022

Leo, estarás con una actitud más analítica ante los demás, se flexible y no te cierres en tu propio mundo. Se más paciente y enfócate en tus objetivos sin olvidar tener empatía con el resto. Surge el sentimiento de un nuevo amor. Recibes bendiciones a raíz de un buen acto que has hecho. Estarás más cerca de lograr un objetivo que creías difícil.

Horóscopo hoy Virgo 14 de enero de 2022

Virgo, celebraciones por el logro de un importante proyecto. Amigos te buscan pasa formar juntos una sociedad. Conseguirás llamar la atención de una persona especial, no temas al decir lo que sientes. Sabrás mantener muy bien la llama del amor, sigue así. Habla con calma aquella situación que te afecta, sabrán escucharte.

Horóscopo hoy Libra 14 de enero de 2022

Libra, deberás cumplir con una responsabilidad que has estado postergando. Revisa mejor el por qué las cosas no están fluyendo como quieres, busca orientación de una persona de confianza. Tienes un guía espiritual que te acompaña en todo momento, no le temas. Se renuevan los votos en una relación, deberás trabajar duro para mantenerla así.

Horóscopo hoy Escorpio 14 de enero de 2022

Escorpio, recibes un reclamo por no haber tomado buenas decisiones en determinado momento. Estos días vendrán nuevas oportunidades para ti, aprovecharlas. Una persona cercana intenta colocar obstáculos a tus avances personales. Recibes un obsequio de una persona que quiere acercarse a ti. No te des por vencido.

Horóscopo hoy Sagitario 14 de enero de 2022

Sagitario, cuidado con ser tan impulsivo. Mantén en orden tus pensamientos, haz un plan de vida, prioriza y organiza tus ideas, de esta forma obtendrás grandes beneficios. Mueve las energías de tu hogar, si es posible, realiza una limpieza profunda. Todo sale muy bien en una intervención quirúrgica. Ten Fe antes que nada.

Horóscopo hoy Capricornio 14 de enero de 2022

Capricornio, te pagan un dinero que creías perdido. Trata de mantener una actitud de liderazgo acompañado de mucha paciencia y compresión. Necesitarás el apoyo de un guía espiritual para superar una situación. Un nuevo comienzo pone un fin a un círculo vicioso que estaba perjudicando tu paz mental. Se fortalecen los lazos de un nuevo amor.

Horóscopo hoy Acuario 14 de enero de 2022

Acuario, recuerda que el mejor modo de tomar decisiones, es pensar con cabeza fría. Estableces estudios que mejorarán tus capacidades. Que tus ideales vayan en sintonía con tus sueños, no dejes que nadie te desvíe de tu norte. Deja de forzar a que surja un sentimiento, que las cosas fluyan a su tiempo. Viaje de negocios.

Horóscopo hoy Piscis 14 de enero de 2022

Piscis, este día surgirán ideas innovadoras que pueden aportar mucho a tu crecimiento profesional. Realizarás actividades extras que te ayudarán económicamente. Debes poner atención a tu cuerpo, mejora tu alimentación. Surgen nuevos sentimientos por un amor del pasado. Deberás consultar a un médico sobre tu estado de salud.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2022.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio

PONTE A PRUEBA CON LAS TRIVIAS DE CORREO