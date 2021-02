Conoce aquí el Horóscopo de hoy, domingo 14 de febrero, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 14 de febrero de 2021

Aries, cuidado con los chismes destructivos, no te expongas, no provoques situaciones que te pongan en riesgo. Echa a un lado la timidez y sé más atrevido. Entusiasmo y diálogos promisorios. Analiza bien todas las alternativas que tienes para poder incrementar tu competitividad y tus alcances en lo laboral.

Horóscopo hoy Tauro 14 de febrero 2021

Tauro, encuentros especiales a la luz del día o a través de las redes. Deslealtad o desacuerdo que posterga un proyecto. Tranquilidad interior, experimentas una paz interna muy grande. Invitación de una persona a sitio público para hablar de un negocio o conocerse mejor. Te verán radiante en un encuentro especial.

Horóscopo hoy Géminis 14 de febrero de 2021

Géminis, uso de una nueva red social. Algo se viene agitando en tu casa, no permitas que por desacuerdos ocurran peleas acaloradas. Una persona conocida tiene una sorpresa agradable para ti. Adáptate a lo que venga. Un día de muchas experiencias, aprovéchalas. Decepciones y cosas por equilibrar por aclararás con tu pareja.

Horóscopo hoy Cáncer 14 de febrero de 2021

Cáncer, hay rutinas que te cansan, pero tu fuerza y constancia hacen que te sobrepongas. Reconciliaciones rápidas. Tienes muchas cosas importantes que hacer y que no dependen el cien por ciento de ti, no te preocupes. Llega alguien del pasado que nunca has podido olvidar. Capacidad para oír y sentir, para empatizar.

Horóscopo hoy Leo 14 de febrero de 2021

Leo, tardanza en el cumplimiento de un compromiso. Deberás poner en orden asuntos relacionados con cuentas y pagos. No levantes castillos en el aire. Molestia con una amistad y cosas por aclarar. Recuperar el romance con gestos cariñosos y mucha dulzura será tu prioridad. Logras vencer y obtener un éxito.

Horóscopo hoy Virgo 14 de febrero de 2021

Virgo, alegrías por logro después de mucho esfuerzo. Estabilidad emocional y afectos reparadores en la amistad luego de algunas contradicciones en éstas áreas. No pierdas detalle en compras, inversiones y transferencias. Asume una actitud más serena ante los problemas que se te puedan presentar hoy. Lo esperado llega rápido.

Horóscopo hoy Libra 14 de febrero de 2021

Libra, firmas de documentos importantes que deberás guardar celosamente. Cuidado con perjuicios por incumplimiento. Viajes con personas conocidas por negocio o trabajo. Mostrarás sinceridad y verdad al hablar. Surgen nuevas simpatías con el sexo opuesto. Cuidado con los chismes en el trabajo, evítalos.

Horóscopo hoy Escorpio 14 de febrero de 2021

Escorpio, aclaras una situación que te tenía preocupado. Pendiente con hacer una llamada importante. Habrá dificultades en lo que haces, pero saldrás airoso. Cuidado con extraviar cosas de tu casa. Hecho curioso con unas llaves. Renace la confianza y la fidelidad. La paciencia es la clave para que todo lo logres hoy.

Horóscopo hoy Sagitario 14 de febrero de 2021

Sagitario, no olvides los males menores, no descuides nada. Logras vencer a rival sentimental. Suceso con una persona extranjera será muy positivo para ti. Alguien te dice cuanto te quiere. Debes ver el pasado como algo que ya no existe. Una mano que te de ayuda. Te avisan de una persona quebrantada de salud a la cual logras ayudar.

Horóscopo hoy Capricornio 14 de febrero de 2021

Capricornio, estarás indeciso por la compra de un vehículo o bien mueble. Tú eres la persona más importante en tu vida, valórate. Llega el dinero esperado para emprender un negocio. Pon tu mente y corazón en todo lo que hagas. Compra de mercadería que te generarán buenas ganancias. La atención se concentra hoy en el hogar.

Horóscopo hoy Acuario 14 de febrero de 2021

Acuario, tomas decisiones en el plano afectivo que repercuten en lo material. Para poner música y bailar no hay que tener excusas o un motivo festivo, diviértete en casa. Gratos momentos hogareños con las personas que amas. Verás que todo saldrá bien, sigue adelante. Ve en busca de tu estabilidad emocional.

Horóscopo hoy Piscis 14 de febrero de 2021

Piscis, hermano o amigo que te busca y te hace una propuesta positiva. Dedícate a observar más y a hacer menos. Decir la verdad será buen ejemplo para los jóvenes. Luchas y alegrías con triunfos. No permitas que te manipulen. No te dejes intimidar por nadie. Firma de documentos que traen cosas buenas. Arreglos en tu casa.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2020.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio