Conoce aquí el Horóscopo de hoy, lunes 14 de junio, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 14 de junio de 2021

Aries, mantente al margen de actitudes conflictivas en el trabajo que podrían perjudicarte. Cuida tu columna y mantén una adecuada postura. Es necesario que cambies tu actitud para mejorar la relación. Vendrán días muy buenos para ti, aprovéchalos para concretar algunos asuntos pendientes. Controla tu impulso.

Horóscopo hoy Tauro 14 de junio de 2021

Tauro, habrá un cambio drástico en las finanzas a tu favor. Mantén una dieta balanceada que puedes presentar un problema con tus rodillas. En estos días podrás valorar todo lo hecho por un viejo amor. Tendrás que ganarte la confianza de muchas personas a raíz de un error cometido. Tendencia a la acidez. Baja de peso.

Horóscopo hoy Géminis 14 de junio de 2021

Géminis, recibirás un importante apoyo en el ámbito profesional. Busca una segunda opinión para llegar a un diagnóstico que te han dado. Tu relación toma fuerza con el tiempo y aprenden a trabajar en equipo. Una amiga te meterá en problemas por casusas de un chisme, ten mucho cuidado. No confíes en un vecino.

Horóscopo hoy Cáncer 14 de junio de 2021

Cáncer, despiertas gran simpatía por las personas que te conocen, eso te ayudará a llegar más alto. Cuidado con la garganta, usa remedios naturales para prevenir cualquier problema. Debes aprender a adaptarte y abrir tu mente para fortalecer los lazos de tu relación. Evento donde te destacas te motiva a seguir adelante.

Horóscopo hoy Leo 14 de junio de 2021

Leo, busca en tus talentos nuevas alternativas económicas. Enfermedades cardiovasculares pueden aparecer a raíz de una mala alimentación. Te ilusionas muy rápido con las personas equivocadas. Recibes la asesoría de una persona mayor para realizar un emprendimiento. Piensa dos veces antes de renunciar a todo por amor.

Horóscopo hoy Virgo 14 de junio de 2021

Virgo, la confianza en ti mismo será la clave para que tengas éxito profesionalmente. Libérate de todas las energías negativas que pueden influir en tu salud. Tu relación amorosa estará muy estable y así se mantendrá. Se presenta una oportunidad para crecer profesionalmente. Madre o mujer muy líder te abre el camino.

Horóscopo hoy Libra 14 de junio de 2021

Libra, ten cuidado de quién te rodea, habrá situaciones ilícitas en tu trabajo que te querrán involucrar. Sanación de un problema digestivo. La intensidad que tienes para amar te puede alejar de una persona que quieres. Llegará una noticia de un familiar que está delicado de salud. Tendrás el mejor ánimo activo y colaborador.

Horóscopo hoy Escorpio 14 de junio de 2021

Escorpio, no dejes que el desempleo te haga llegar a la desesperación, mantén la calma. Posibles enfermedades relacionadas a la piel, cuidado con las alergias. No debes hacer presión en el amor, deja que las cosas fluyan naturalmente. Concretarás un negocio que estaba en proyecto. Un conjunto de flores muy exitoso.

Horóscopo hoy Sagitario 14 de junio de 2021

Sagitario, debes luchar frente a la desmotivación y enfocarte en cumplir tus objetivos. Irritación estomacal a causa de un alimento pesado. Las heridas del pasado te han cerrado a un nuevo amor y está perjudicándote actualmente. Hay batallas que vale la pena luchar, sigue intentando. Un amigo te apoyará en un tema económico.

Horóscopo hoy Capricornio 14 de junio de 2021

Capricornio, todo se llevará a cabo según lo que has planeado, solo debes organizarte. Tu salud no se verá perjudicada, solo debes tener cuidado con una caída o tropiezo. Te cuesta mucho ponerle fin a una relación en la que no quieres estar, debes dar el primer paso y hablar claramente. Te llevarás grandes sorpresas en un viaje.

Horóscopo hoy Acuario 14 de junio de 2021

Acuario, evita crear enemistades y mantén una prudente distancia en quienes te rodean. Practica una actividad deportiva que no sea de acto impacto. Aparecerá una persona que se ganará tu confianza para llegar a tu corazón. Un viaje que has planificado no se llevará a cabo Inestabilidad a causa de una situación laboral.

Horóscopo hoy Piscis 14 de junio de 2021

Piscis, ten mucho cuidado con lo que haces, si no estás seguro mejor no continuar puedes generar confusiones y muy propenso a fallar. El frío puede darte algunos dolores articulares, peor no te preocupes que es temporal. No seas impulsivo, primero pregunta antes de creer en chismes de terceros. Felices anuncios para la familia.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2021.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio