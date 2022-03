Sepa aquí el Horóscopo de hoy, lunes 14 de marzo del 2022, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 14 de marzo de 2022

Aries, no te arrepientas de lo que haces o decides, por más difícil que se vea ese asunto, sigue adelante. Has dejado pasar una oportunidad amorosa que no tiene vuelta atrás. Debes tomar la iniciativa para resolver un conflicto con una persona que quieres mucho. Un amigo con el que habías perdido el contacto vendrá a buscarte.

Horóscopo hoy Tauro 14 de marzo de 2022

Tauro, sentirás que no es justo lo que estas viviendo a nivel económico, pero el reto de salir adelante te animará a vencer tus propios límites, lo harás bien. Algo con venta de alimentos que resulta favorable para ti. Amigos que te buscan y te plantean un desafío. Compra de ropa y zapatos para el colegio. Una relación segura se hace realidad.

Horóscopo hoy Géminis 14 de marzo de 2022

Géminis, mantén la calma, se un poco paciente. Alegrías por cambios en los sentimientos. Lograrás todos tus proyectos y llegarás a la cima. Lo que estaba limitado tendrá un camino abierto. La intuición la tendrás a flor de piel, escucha cuidadosamente todo lo que venga desde tu voz interior. Confía en ti mismo.

Horóscopo hoy Cáncer 14 de marzo de 2022

Cáncer, pon oídos sordos, no te compliques la vida creyendo en todo lo que escuchas, busca la fuente, el origen y la intención oculta de quien te hace el cuento. La ausencia o lejanía de tu pareja te acongoja. Verás más claro lo que quieres. Nuevas noticias inquietantes te mantendrán ocupado. Documentos que debes arreglar con tu familia.

Horóscopo hoy Leo 14 de marzo de 2022

Leo, presta atención a las señales, se presentarán nuevos retos que traerán nuevas energías a tu día. Disfruta de la calidad y no de la cantidad, ahí encontrarás mejores resultados. Deja de aferrarte de emociones e historias del pasado, es hora se seguir adelante. Entregas tu corazón a una persona que no te corresponde, no insistas.

Horóscopo hoy Virgo 14 de marzo de 2022

Virgo, hoy será un día maravilloso, nuevas motivaciones que te alegrarán el día. Algo con un coqueteo amoroso que no sabes si jugarlo o tomarlo en serio. Vuelves a un sitio que te trae muchos recuerdos. Cambios por venir, inicias estudios en línea o te inscribes en algo que luego reportará ganancias. Experimentarás una sensación de abandono.

Horóscopo hoy Libra 14 de marzo de 2022

Libra, abres este día con las ganas de triunfar, hecho que te ayudará a salir de situaciones complicadas con facilidad. En el amor, el tiempo lo dirá todo, paciencia y trata que el corazón esté tranquilo. Cuida tu alimentación. Usa para hoy un color amarillo. Engreírte te llenará de buenas energías. Recuerda que eres exitoso.

Horóscopo hoy Escorpio 14 de marzo de 2022

Escorpio, ya no tengas miedos, tienes una protección espiritual que te acompaña noche y día. Utiliza la intuición para guiarte, sigue tus corazonadas. Serás bienvenido en un sitio. Ilusiones y alegrías, celebraciones por éxitos. Te aprueban un crédito. No dejes que otros hagan las cosas por ti. Algo que sucede en el amor te estimula a salir adelante.

Horóscopo hoy Sagitario 14 de marzo de 2022

Sagitario, cuidado con una estafa o engaño de dinero. Deberás procurar evitar situaciones que te dejen sin energía y en completo cansancio, conecta con la fuerza de tu corazón para recuperar el poder de tu ser. Mira siempre el corazón de las personas, lo físico se deteriora con el tiempo y lo que perdura es la esencia misma de cada quien.

Horóscopo hoy Capricornio 14 de marzo de 2022

Capricornio, persona del pasado que te busca para discutir, mantén la calma y dialoga pacíficamente. Recibes un dinero que inviertes en una mercadería, tranquilo venderás todo rápidamente. En la salud, ten cuidado con lo que comes. Nuevas aperturas con Mercurio directo en tu vida. Hoy deberás organizar todo lo que tienes que hacer.

Horóscopo hoy Acuario 14 de marzo de 2022

Acuario, deberás poner los pies en la tierra y ver que camino tomar y con quien te quieres quedar. Canaliza bien esa energía que se desborda. Será muy importante para ti el mantener la autoestima arriba. Todo llegará en su momento. No tengas miedo de sacar lo mejor de ti y hacer ver tu luz interior. Ten más fe.

Horóscopo hoy Piscis 14 de marzo de 2022

Piscis, no te quejes tanto, nunca sientas que las cosas no salen como tú quieres, tranquilo, todo saldrá bien, te recuperarás rápidamente. Inicias una rutina deportiva. Fijas una fecha de compromiso. Cambio de fecha en la agenda. Estarás de reposo o necesitarás un descanso. Visitarás un lugar de paseo, muy callado, un silencio elocuente.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2022.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio

