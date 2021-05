Conoce aquí el Horóscopo de hoy, viernes 14 de mayo, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 14 de mayo de 2021

Aries, estás sensible estos días, sentirás melancolía por algo que dejaste de lado, analiza si realmente hiciste bien las cosas. Un amigo que tenías tiempo si contactar reaparece en tu vida. La parte material no arreglará tu situación amorosa, los pequeños detalles relucen en los sentimientos. Cuidado con las caídas.

Horóscopo hoy Tauro 14 de mayo de 2021

Tauro, es hora de tomar las decisiones para la tranquilidad de tu vida y de los tuyos, no pierdas más el tiempo. Te tocará pasar por una fuerte etapa que te ayudará a descubrir a las personas que realmente están a tu lado. Una persona muy especial está en la búsqueda de tu encuentro, puedes llevarte sorpresas.

Horóscopo hoy Géminis 14 de mayo de 2021

Géminis, estás impaciente y deberás de calmarte, no todo se dará cuando tú lo desees. Tendrás la fuerza para superar cualquier obstáculo que se aparezca. Piensa bien en tus emociones antes de establecer una formalidad en tu relación, evalúa si es lo que realmente deseas hacer. Encuentros con personas importantes.

Horóscopo hoy Cáncer 14 de mayo de 2021

Cáncer, es momento de que te quites la venda de los ojos, date cuenta de todo lo que pasa a tu alrededor, haz los correctivos necesarios. Rodéate de personas que compartan tus intereses, debes dejar a un lado las personas que no van en tu misma sintonía. Recibirás una noticia que desestabilizará tu día.

Horóscopo hoy Leo 14 de mayo de 2021

Leo, deberás descargarte antes de dormir, estas con mucha carga negativa encima, báñate con sal marina para descargarte y descansar mejor. Un conflicto te generará más estrés de la habitual, intenta relajarte para evitar cualquier inconveniente físico. Podrás disfrutas de las cosas buenas de la vida.

Horóscopo hoy Virgo 14 de mayo de 2021

Virgo, hoy debes usar tu ingenio para lograr tus metas, a veces no es cuestión de fuerza si no de habilidad. Tendrás una gran energía positiva, solo debes buscar la forma de aprovecharla y regularla. Innova la relación, sal de la monotonía que les está agobiando a los dos. Pon tu granito de arena y ayuda a quien lo necesita.

Horóscopo hoy Libra 14 de mayo de 2021

Libra, no caigas en pesimismos o de no poder confiar más en nadie cercano. A pesar de que amas la independencia, el apoyo del tercero también es necesario y más en estos momentos. No tengas miedo a expresar tus sentimientos todo está alineado para que puedas armarte de valor. Sales de un sitio a donde no regresas.

Horóscopo hoy Escorpio 14 de mayo de 2021

Escorpio, háblale a esa persona especial, verás que siempre hay una explicación que hará que se den una segunda oportunidad. Deja de buscar las mil y un razones para postergar tu felicidad, abre tu corazón. Un favor que has hecho en el pasado sale a relucir en la actualidad, siempre lo bueno se compensa.

Horóscopo hoy Sagitario 14 de mayo de 2021

Sagitario, una conversación y profunda te acercará a tu alma gemela y te darás cuenta que no es el físico lo importante. Posees una fuerte disposición para avanzar, mantén una programación adecuada para realizar tus proyectos. Hazle caso a tu sexto sentido sobre las personas que conoces, estará muy acertado.

Horóscopo hoy Capricornio 14 de mayo de 2021

Capricornio, has tenido últimamente sueños que te tienen preocupado, pon atención a la simbología. Hoy será un día especial para la reunión familiar, tanto ellos como tú necesitan fortalecer los lazos. Ciclos tóxicos del pasado se cierran y un nuevo amor llega a tu vida. Te estás ilusionando en vano, no te apegues a quién no te merece.

Horóscopo hoy Acuario 14 de mayo de 2021

Acuario, la necesidad de salir de un problema te hará tomar decisiones equivocadas, no desesperes y ve con sumo cuidado de ahora en adelante. Debes hacer lo que realmente amas hacer y olvidar a todo eso que perjudica tu salud mental. No cierres acuerdos importantes en estos días, no es el mejor momento.

Horóscopo hoy Piscis 14 de mayo de 2021

Piscis, posterga todo trámite de adquisición de inmueble, no es el mejor momento para endeudarte. Déjate ayudar, no es momento de demostrar cuan independiente eres. Hoy conseguirás las soluciones que tanto estabas buscando. Evita las inversiones con personas sin referencia, esto podría causarte un problema a futuro.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2021.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio