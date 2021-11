Sepa aquí el Horóscopo de hoy, domingo 14 noviembre, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 14 de noviembre de 2021

Aries, lo mejor es que busques soluciones a tus problemas, despejes tu mente y después te integres en las actividades familiares. Pondrás tus ojos y toda tu atención en alguien de posición elevada, manéjate con cuidado. Comunicaciones importantes con el extranjero. Te preocupas por la felicidad de todos. Te proyectas a cosas nuevas y que se ven positivas.

Horóscopo hoy Tauro 14 de noviembre de 2021

Tauro, los amigos estarán ahí para echarte una mano cuando lo necesites, pero siempre con transparencia. Nuevas oportunidades que vienen cargadas de momentos maravillosos que te permitirán avanzar. El amor cobrará enorme protagonismo en tu vida. Notable personalidad y presencia, más que brillar te hace ver muy firme. Sentirás una nueva energía en el amor.

Horóscopo hoy Géminis 14 de noviembre de 2021

Géminis, no te podrán engañar más que una vez, después te será muy difícil recuperar tu confianza. Si tienes compromiso o está casado, los astros te auguran pocas dificultades. Debes saber que no puedes irte a los primeros impulsos, debes cuidar cada acción que realices para lograr los mejores resultados. Tendrás con empleo nuevo.

Horóscopo hoy Cáncer 14 de noviembre de 2021

Cáncer, el caso es que si te esmeras por discernir entre tus creencias y la ciencia, todo cobrará más sentido para ti y sabrás sacarle un enorme provecho. Sigue tu lucha por adaptarte y por mantener tu mente en total equilibrio, no dudes de tus capacidades. Estas haciendo lo posible para mantener el equilibrio. Mantente sereno y seguro.

Horóscopo hoy Leo 14 de noviembre de 2021

Leo, no se descarta la posibilidad que vivas experiencias sobrenaturales, revelaciones que te llevarán a replantearte varios aspectos de su vida. En este tiempo te sentirás más seguro y comprometido con los asuntos del amor. Utiliza tu fuerza energética para proteger tu hogar, la familia y los afectos. Resuelves un asunto de papeles de una casa.

Horóscopo hoy Virgo 14 de noviembre de 2021

Virgo, ascenso en el trabajo. No te distraiga, tu alma gemela está cada día más cerca, ten paciencia. Te esperan tiempos difíciles en los que te sentirás seguro al lado de tus seres queridos. La espiritualidad modificará tu vida para bien. Evita discutir con tu familia, no llegarán a ningún acuerdo sino se calman. Meditar te ayudará en este momento.

Horóscopo hoy Libra 14 de noviembre de 2021

Libra, serás capaz de reconocer el origen de los problemas y los podrás enmendar eficazmente. Deben prestar más atención y observar un poco más de lo que acontece a tu alrededor. Tus creencias se modificarán, ya que tu espíritu interior te inclinará a ello. Los asuntos relacionados con el amor serán muy importantes. Sal a pasear por el parque.

Horóscopo hoy Escorpio 14 de noviembre de 2021

Escorpio, tendrás suerte con el trabajo y las oportunidades de crecimiento profesional no se harán esperar. Te esforzarás para que tu relación amorosa marche por un rumbo armónico y positivo. Un viaje a visitar familiares te reconfortará y se unirán más. Lio entre hermanos llega a su fin, los documentos se resolverán pronto y será para ben.

Horóscopo hoy Sagitario 14 de noviembre de 2021

Sagitario, los juegos de azar estarán jugando a tu favor, y si realizas alguna inversión, de seguro ganarás. Es recomendable que mantengas buenos hábitos de alimentación y hagas ejercicios para no subir de peso. Realiza cambios en casa, eliminar lo que ya no uses aligerará las cargas negativas y todo mejorará notablemente. Éxitos en este día.

Horóscopo hoy Capricornio 14 de noviembre de 2021

Capricornio, te sentirás satisfecho con tu trabajo, pero ten en cuenta que si recibes una oferta interesante, no la descartes. Es tiempo de prepararte mejor, iniciarás un estudio que has estado postergando por algún tiempo. Nuevos gastos te preocupan, pero si te organizas podrás solucionarlo. Aclararás una diferencia con alguien cercano, todo estará bien.

Horóscopo hoy Acuario 14 de noviembre de 2021

Acuario, las oportunidades se presentarán de manera sorpresiva, un nuevo comienzo se aproxima. Esfuérzate más para lograr lo que deseas. Si quieres sentirte bien consigo y verte bien frente al espejo, atrévete a cambiar tu imagen, hacer lo mismo con el ropero y con algunos paradigmas. Una amistad especial te invitará a salir, relájate.

Horóscopo hoy Piscis 14 de noviembre de 2021

Piscis, es preciso que te mantengas en alerta, este será un excelente día para todo lo relacionado con el trabajo, la profesión y el dinero. Encontrarás una propuesta bastante tentadora, de la que no podrás rechazar. Toma las cosas con calma y no te precipites. Los problemas en casa, se resuelven en casa, no permitas que ajenos se involucren.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2021.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio

