Conoce aquí el Horóscopo de hoy, miércoles 14 de octubre, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 14 de octubre de 2020

Aries, el sol brilla en tu camino alumbrando lo que haces o quieres. Si ejercitaras la meditación regularmente lograrías muchas más cosas productivas. Organízate en lo que quieres hacer. Querrás pasar más tiempo con la persona que amas. Hecho curioso con perro o gato. Llegas a esa meta. Recibes una justa recompensa laboral.

Horóscopo hoy Tauro 14 de octubre de 2020

Tauro, quieres hacer algunos cambios decorativos en tu habitación. La estrella te alumbra en todo el momento. No discutas con tu pareja. Sanas una vieja herida emocional con la llegada de un nuevo amor. Cesa un distanciamiento entre tu y una persona cercana. Controla tus emociones. Superas Obstáculos en el camino laboral.

Horóscopo hoy Géminis 14 de octubre de 2020

Géminis, estarás celoso de tu pareja, no dejes que el silencio y la indiferencia se apoderen de ti. Ten cuidado con lo que haces, las personas no comprenderán tu cambio sorpresivo. Bendiciones en este camino. Un dulce que te comes a escondidas y que te descubren. Pon delante de ti lo más importante y resuélvelo.

Horóscopo hoy Cáncer 14 de octubre de 2020

Cáncer, debes tomar decisiones importantes para tu vida. Deberás hacerle servicio al auto o bicicleta. No olvides que eres un ser espiritual y la fe te fortalece. Vístete de color verde, mostrarás ser una persona determinada y segura de sí misma. Disfrutarás de un evento deportivo con amigos. Sentirás la ausencia de alguien especial.

Horóscopo hoy Leo 14 de octubre de 2020

Leo, en el trabajo debes escuchar a una persona que tiene más experiencia que tú. Hay cosas que suceden por algo, aunque cuesten entenderlas. Evita palabras imprudentes y decisiones impulsivas. Olvida el pasado y has esta vez las cosas bien. Proyecto prometedor al que todavía le hace falta darle forma. Tiempos de cambios.

Horóscopo hoy Virgo 14 de octubre de 2020

Virgo, lo que es tuyo llega y nadie tiene porque quitártelo. Te gustan los hechos más que las palabras, recibirás un regalo de una persona especial. Tu mente estará activa, eficaz y capaz de tomar decisiones rápidas. Lo que si debes controlar son tus palabras, pues estarás disponible para atacar. Ilusiones que te emocionan.

Horóscopo hoy Libra 14 de octubre de 2020

Libra, cautela al manejar, o durante viajes o traslados. Has estado ocupado con distintas actividades y es hora de que le dediques tiempo a tu familia. Mantén la firmeza y tenacidad en la acción. Organiza una visita sorpresa. Ayudarás a un amigo en problema económico. Controla lo que dices en una reunión.

Horóscopo hoy Escorpio 14 de octubre de 2020

Escorpio, día favorable para el amor, con ideas nuevas e ilusiones por vivir. Recibes una bendición, se soluciona un problema. Tristeza por alguien querido. Estarás muy involucrado en un proyecto que te interesa. Sé justo con alguien conocido. Se aclara el panorama en el trabajo. Sueños lúcidos que te harán pensar.

Horóscopo hoy Sagitario 14 de octubre de 2020

Sagitario, deberás comenzar a pagar por ciertos errores cometidos en el pasado. Evita conflictos con personas del trabajo, no te favorecerá. No protestes por los errores cometidos, aprende de ellos para así no repetirlos. Siempre estás en búsqueda del equilibrio, vístete con colores rosa y amarillo. Siéntete libre.

Horóscopo hoy Capricornio 14 de octubre de 2020

Capricornio, buscarás asesoría jurídica para resolver temas legales. Te relacionarás con una persona de autoridad que te brindará su apoyo. Sentirás interés por el estado de salud de una persona. Pon más cuidado en tus obligaciones. La honestidad es algo que valoras, da tú el ejemplo para que sea recíproco el trato.

Horóscopo hoy Acuario 14 de octubre de 2020

Acuario, eres un signo fuerte, eres decidido, determinante y apasionado. Alianza duradera y prospera. Tómate un tiempo para estar solo y olvidar viejos amores. Debes aceptar las opiniones de los que te rodean y así crecerás y aprenderás más cosas. Se vienen nuevas cosas para ti, debes estar preparado para recibirlas.

Horóscopo hoy Piscis 14 de octubre de 2020

Piscis, deberás entender que no puedes salirte con la tuya todo el tiempo, hay que acatar órdenes y escuchar a los demás. El optimismo y la actitud positiva lo reflejarás más si te vistes de color azul. Eres extremadamente sincero, lo mejor es que te midas al hablar con alguien y así no lastimar a nadie. Firma de documentos.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2020.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio