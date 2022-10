Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, viernes 14 de octubre del 2022 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 14 de octubre de 2022

Aries, alguien de tu familia te necesita, ayúdalo. Cuidado con el estrés, el cansancio que te llevarán a la necesidad de hacer cambios. Estarás pendiente por una sesión con psicoterapeuta o consejero espiritual. Te preocupara un familiar y tratarás de ayudarlo. Estás preocupado por alguien querido. Pena próxima.

Horóscopo hoy Tauro 14 de octubre de 2022

Tauro, se caen proyectos o posibles relaciones que en el fondo eran negativas o que no valían la pena, no te lamentes. Los niños en casa necesitan mayor atención y ayuda con sus tareas. Concéntrate en lo que quieres lograr, enfócate y evolucionarás bastante. Medita cuidadosa y sabiamente antes de asumir o tomar decisiones radicales.

Horóscopo hoy Géminis 14 de octubre de 2022

Géminis, resolverás algo con un documento. Superas cualquier problema legal. Tienes una nueva visión de las cosas, ahora ver con más claridad. Viaje a un sitio de montaña, disfrútalo y relájate. Trata de descansar un poco, estarás agotado. Tendrás añoranzas el día de hoy, piensa que ya no puedes retroceder el tiempo, debes seguir adelante.

Horóscopo hoy Cáncer 14 de octubre de 2022

Cáncer, una persona te perseguirá y acosará, manéjate con cuidado y ponle un alto. Consultarás con un médico por problemas con infecciones que deberás atender a tiempo. Estas teniendo sueños premonitorios, te advertirán de cosas que han de pasar. Todo lo que estaba sucediendo de manera negativa se transforma para bien.

Horóscopo hoy Leo 14 de octubre de 2022

Leo, alguien te falla, conversa y si vale la pena dale una oportunidad. Deseas quitarte un peso de encima, delegas responsabilidades. Debes ser fuerte, sobre todo en estos momentos, es preciso refugiarse en lo espiritual para fortalecerte. La familia es primero y estarás haciendo cosas por ellos para que estén tranquilos.

Horóscopo hoy Virgo 14 de octubre de 2022

Virgo, después de la oscuridad viene la calma y la luz, fortalece tu fe y todo pasará. Un amigo del trabajo te pide ayuda. Lo detenido avanza para tu tranquilidad. Estarás haciendo muchas cosas a la vez en tu hogar. La amistad es una forma de amor sin duda alguna, experiméntalo. Quisieras ayudar más, pero no puedes.

Horóscopo hoy Libra 14 de octubre de 2022

Libra, obtención de bienes luego de un gran esfuerzo. Embarazo en puerta, fertilidad. Te ofrecen algo nuevo, piénsalo bien antes de aceptar. Dale color a tu vida junto a una buena amistad. La vida te devuelve todo lo que has hecho por los demás. Ten fe en ti y en lo que haces. Cuentas con nuevos amigos, pero no en todos puedes confiar.

Horóscopo hoy Escorpio 14 de octubre de 2022

Escorpio, no te lamentes tanto de lo que no lograste, lucha por lo que deseas conseguir. Atención al manejar y sé respetuoso de las leyes, sé precavido. Cuidado con personas doble cara, te darás cuenta a tiempo. Estarás vulnerable, debes mantener el control sobre emociones. Deseos no correspondidos, saltos al vacío.

Horóscopo hoy Sagitario 14 de octubre de 2022

Sagitario, administra mejor tu dinero, ahorra un poco. Ayudas a un familiar. Organizarás la vida de tus hijos, es prioridad y debes ayudarlos. Como que no estás pensando en concretar algo por ahora, no dejes pasar la oportunidad. Te traen algo del exterior. Recibirás mensajes motivadores para seguir adelante. Alguien te declarará su amor e interés por ti.

Horóscopo hoy Capricornio 14 de octubre de 2022

Capricornio, cuidado con llegar a tener una relación novelesca, mejora la comunicación y afronta los problemas con responsabilidad y seriedad. Dinero que llega a tus manos, nuevo plan de trabajo con buenos resultados. Deja el pasado, sobre todo amores clandestinos. Recibes noticias contradictorias, debes aclarar las cosas con esa persona.

Horóscopo hoy Acuario 14 de octubre de 2022

Acuario, haz algo en beneficio de tu persona, aunque esto vaya en contra de los intereses de otros. Debes esforzarte más para alcanzar un objetivo. Comienzas a vincularte emocionalmente con tu pareja, sentirás más compromiso y lealtad, dará resultado. En el trabajo te sentirás en un ambiente enrarecido, buscaras una vía de escape.

Horóscopo hoy Piscis 14 de octubre de 2022

Piscis, te estás exigiendo demasiado a ti mismo, procura no perder por ello las ganas y las perspectivas de hacer las cosas. Debes estar listo para los cambios que han de venir. Obtendrás la victoria y el éxito después de tu gran esfuerzo. Hablarás con alguien importante para resolver un tema del trabajo. Te darán la mano en un asunto familiar.

