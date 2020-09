Conoce aquí el Horóscopo de hoy, lunes 14 de setiembre, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 14 de setiembre de 2020

Aries, una noticia que tiene que ver con política enciende tus alarmas. Una noticia bomba que dará que hablar en tu trabajo. Angustia por un dinero que viene en camino, pero demorará en llegar. Comida en familia con alegrías. Ahorra o administra bien tus recursos. Cúrate del mal de ojo pasándote un huevo.

Horóscopo hoy Tauro 14 de setiembre de 2020

Tauro, algo sucede que te invita a reflexionar sobre tu vida privada, dedícate mayor tiempo para ti. Nuevas experiencias, mejores caminos. Te sientes atado a un lugar y quieres irte o hacer algo diferente. Hay amistades verdaderas y tú las tienes, te apoyarán en lo que necesites. Paseo por la playa o la montaña.

Horóscopo hoy Géminis 14 de setiembre de 2020

Géminis, harás un trabajo manual que te distraerá en medio de tanto estrés y preocupaciones. Más y mejores perspectivas de negocio se avizoran. Cuídate de un dolor lumbar. Lo detenido se activa con buenos resultados. Una amistad se aproxima y te llenas de sensaciones agradables. Sal adelante con tu propio esfuerzo.

Horóscopo hoy Cáncer 14 de setiembre de 2020

Cáncer, disfruta de un grupo con personas muy sonrientes que alegraran tu día. Hecho curioso con hijos que te mantendrán ocupado. Un hijo te llena de alegrías. Cambios inesperados que llamaran tu atención. Algo se evapora de tu vida, pero te reinventas y se concretan proyectos. Palabra clave la es la Lealtad.

Horóscopo hoy Leo 14 de setiembre de 2020

Leo, grandes movimientos económicos deberás hacer, adminístrate de manera ordenada. Concretas una cita con alguien que llama tu atención. Te acusan de que eres un sobrado, no hagas caso a comentarios negativos. No gastes el dinerito que vas a invertir en ti, piensa en ti mismo y date valor. El amor se activa.

Horóscopo hoy Virgo 14 de setiembre de 2020

Virgo, no decidas nada sin pensar bien antes de tomar una determinación. Buscas la prosperidad en un negocio nuevo. Un amigo se enferma del estómago, te preocupará su salud. Una cábala que te traerá suerte es poner un imán en tu billetera para atraer el dinero. Comentas algo y un amigo te apoya frente a la crítica.

Horóscopo hoy Libra 14 de setiembre de 2020

Libra, se establecen puentes de comunicación con personas que estabas alejadas por años. Todo pasa, pero al final sale el sol. Te conectas con empresa de exportaciones para realizar un proyecto. Una amistad te regala un detalle espiritual, consérvalo. Algo compras y algo vendes en estos días. Época de intercambios.

Horóscopo hoy Escorpio 14 de setiembre de 2020

Escorpio, piensa bien en lo que puedes y en lo que no puedes gastar, ahorra lo máximo que puedas. Alguien te ayuda en lo espiritual, más fe. Compartes habitación o viene alguien con el que tendrás que convivir. Persona del pasado te escribe o llama tu atención, pero tú intuyes que hay una persona ya en su vida.

Horóscopo hoy Sagitario 14 de setiembre de 2020

Sagitario, ha llegado la hora de defender a esa persona especial y tu relación, no dejes que nadie te separe ni se meta en tu vida privada, en la guerra y en el amor todo se vale. Éxito en una batalla larga. Cuídate de herir con tus palabras. Hay cosas que no tienen precio, llénate de lo más simple y no cuesta nada.

Horóscopo hoy Capricornio 14 de setiembre de 2020

Capricornio, tendrás contacto con personas del pasado, los momentos vividos son bien recordados. Una mujer de éxito que no se detiene ante nada te da el ejemplo. Hecho curioso con un libro que descubres. Te aclaras respecto a una respuesta de una empresa para negocio. Planeas una reunión familiar o de negocios.

Horóscopo hoy Acuario 14 de setiembre de 2020

Acuario, aclara los malos entendidos con tu vecino o alguien muy cercano, así evitarás problemas a futuro. Alguien te espera de manera impaciente. Reunión agradable que te emociona. Paseo a un sitio con mucho calor, pero te distraerás y relajarás muchísimo. Llegas felices al final de tu día, valió la pena esforzarte.

Horóscopo hoy Piscis 14 de setiembre de 2020

Piscis, mirando a ver si te mira esa persona especial, arréglate y llama su atención. Llegan buenas noticias del exterior. Una mujer se te acerca y te traerá una suerte. Te dicen una mentira y la descubres. Te ayudan y tú podrás apoyar a los tuyos. Hombre de poder que te brinda su ayuda. Mente positiva y saldrá bien.

