Sepa aquí el Horóscopo de hoy, sábado 15 de agosto, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 15 de agosto de 2020

Aries, debes aprender vivir un momento a la vez, controla tu impulsividad, aunque te cueste. Aun no has terminado lo que empezaste, y ya quieres hacer otra cosa, eso te inestabilidad. Un familiar se preocupa por ti, comunícate con él y dale tranquilidad. Conocerás a alguien que te harpa sentir bien y feliz.

Horóscopo hoy Tauro 15 de agosto de 2020

Tauro, tus sueños los ves aun lejanos, no te desanimes y sigue luchando por lo que quieres. El camino al éxito no es fácil ni es corto, avanza sin que nadie te detenga. Pedirás un préstamo, puede que te lo nieguen, si es así, busca a otra persona. La familia se preocupa por ti y por tu salud, cuídate.

Horóscopo hoy Géminis 15 de agosto de 2020

Géminis, un hermano necesita de ti, de tus consejos, no se la niegues. Pasas por momentos duros y difíciles, pero te das cuenta que siempre sale el sol. Te llamarán para un trabajo, estate atento. Descubrirás que alguien quiere verte y eso te emocionará. Come frutas y verduras para depurar tu organismo.

Horóscopo hoy Cáncer 15 de agosto de 2020

Cáncer, escucha tu voz interior, sobre todo cuando te sientas solo. Alguien cercano querrá salirse del carril, ponle orden y aconséjale. Un niño necesita de ti, de tu ayuda económica. Eres un buen guía para los que te buscan. Hay una persona que desde el cielo te protege y está a tu lado, rézale y fortalece tu fe.

Horóscopo hoy Leo 15 de agosto de 2020

Leo, la paciencia no es tu gran virtud, pero es necesaria para lograr tus objetivos. No todo se da en el momento que deseas, todo tiene su tiempo y su momento. Evita discusiones con personas que no valen la pena tener problemas. Noticia de embarazo que sorprende a la familia. Inicios de proyectos personales.

Horóscopo hoy Virgo 15 de agosto de 2020

Virgo, oportunidad de crecimiento personal y profesional. Poco a poco estás mejorando y comparado con tiempos anteriores, estás bien y en vías de lograr la estabilidad deseada. Hay alguien nuevo en tu vida, conócela bien y comparte momentos inolvidables. Pensarás sobre tu vida y de lo que te falta por hacer.

Horóscopo hoy Libra 15 de agosto de 2020

Libra, debes abrir bien los ojos y darte cuenta quien de tu entorno te está fallando, no peques de inocente y no seas confiado. Algo da vueltas en tu cabeza, cálmate y pronto encontrarás la pieza que falta para aclarar tus dudas. Ten una nueva visión en el ámbito laborar, y no te cierres en una misma idea.

Horóscopo hoy Escorpio 15 de agosto de 2020

Escorpio, estás muy cargado de energías negativas, por diferentes motivos. Cargas emocionales, familiares y de tu propia energía. Hazte un baño con sales marinas y te sentirás mejor. Pide orientación espiritual. No te hagas responsable de todo. Resuelves un problema en casa. Te plantean un trabajo nuevo.

Horóscopo hoy Sagitario 15 de agosto de 2020

Sagitario, la familia es lo más importante para ti, su bienestar y su salud. Trabajas para los tuyos y todo lo que des a los demás, el cielo te lo devuelve en bendiciones. Tienes el don de ayudar a los demás, sigue así que pronto tendrás tu recompensa. Pensarás en comprar una casa, todo se dará para que lo logres.

Horóscopo hoy Capricornio 15 de agosto de 2020

Capricornio, buscas el equilibrio en tu vida. Un dinero que esperabas llega para que lo inviertas en algo productivo. Aprovecha el tiempo en cosas útiles. No te quejes tanto. La pieza que faltaba para completar el rompecabezas de tu vida por fin llega, una persona especial aparece en tu vida llenándote de luz.

Horóscopo hoy Acuario 15 de agosto de 2020

Acuario, debes integrarte mejor a un trabajo, no solo con lo que hagas, sino con la gente que te rodea. Eres una persona que brilla con luz propia, todos querrán acercarse a cargarse de esa energía. Mira bien en quién confías. Perdida de dinero, ten cuidado. Estarás muy sensible. Cuidado con el estrés.

Horóscopo hoy Piscis 15 de agosto de 2020

Piscis, una persona que admiras pasará momentos difíciles. Cuida a tu familia de personas que quieran hacerle daño. Asegura tus puertas y la entrada de la casa donde vives, alguien la vigila. Mantén en reserva tus proyectos, hasta que se concreten, cuídate de personas envidiosas que no quieren que prosperes.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio