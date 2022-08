Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, lunes 15 de agosto del 2022 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 15 de agosto de 2022

Aries, hoy será un día maravilloso, tienes mucha energía, debes dosificarla para que no te agotes y logres tus objetivos. Saldrás airoso de todo tema que te culparon. Estas viviendo momentos de sacrificio. Con la pareja tendrás cambios de rutina. Deberás escoger entre dos personas. Llega una persona a tu casa por sorpresa.

Horóscopo hoy Tauro 15 de agosto de 2022

Tauro, en el trabajo las cosas se están poniendo muy tensas. Estas escalando una posición importante. No te detengas. No permitas que otros te manipulen. Deja la ansiedad y has meditación para equilibrar tus emociones. Lee un buen libro y te ayudará a estar tranquilo. El amor por tu familia será lo más importante para ti el día de hoy.

Horóscopo hoy Géminis 15 de agosto de 2022

Géminis, tú tienes la habilidad para tomar decisiones, lo que escojas será lo mejor. Sientes desconfianza por todo lo que te ha ocurrido, ahora ya tienes experiencia. Aprovecha las oportunidades que te da la vida al máximo. Hay personas que sientes que te maltratan con palabras. Deja de discutir en casa. Lo que no te funciona déjalo atrás.

Horóscopo hoy Cáncer 15 de agosto de 2022

Cáncer, sales por fin de una situación de paralización que afectaba a tu entorno familiar. No te eches la culpa de los que otros hacen mal. Tendrás un gasto inesperado. Logras una nueva estabilidad en lo económico gracias a tu esfuerzo. Debes tener fe en el futuro, cree en ti. Llegas a acuerdos y a nuevos compromisos con personas del trabajo.

Horóscopo hoy Leo 15 de agosto de 2022

Leo, el amanecer prosigue a la noche, toma toda experiencia como un aprendizaje de vida. Debes dejar atrás las circunstancias actuales que te afectan y las falsas creencias para abrirte camino hacia el futuro. Ten esperanza que todo mejorará pronto. Tu mejor cualidad es tu conciencia y realismo. Aparece alguien del pasado a través de tus redes sociales.

Horóscopo hoy Virgo 15 de agosto de 2022

Virgo, harás funcionar una empresa o negocio nuevo, pero sufrirá algunos cambios en el camino. Mantén la calma a la hora de discutir, quizás tu no tengas la razón y no te cargues de malas energías. Aprende a soltar, a dejar ir, es necesario para que avances. Evita la terquedad en algunas cosas, debes aprender a ser flexible cuando se requiera.

Horóscopo hoy Libra 15 de agosto de 2022

Libra, cumples una promesa, todo da vueltas y es tiempo que demuestres tu gran corazón. Aumentan las expectativas sobre nuevas oportunidades de trabajo. Las cosas se van acomodando a tu favor. Se alejan los impedimentos para que triunfes. Poco a poco las cosas están saliendo positivas. Cuida tus impulsos, reflexiona.

Horóscopo hoy Escorpio 15 de agosto de 2022

Escorpio, no te cierres en ideas estructuradas que solo tú las comprendes, recuerda que hay gente a tu alrededor. Cuando amas entregas todo, por ser tan sensible sufres profundamente, conversa con tu pareja de tus sentimientos y escucha que le inquieta, la comunicación es lo más importante en la pareja.

Horóscopo hoy Sagitario 15 de agosto de 2022

Sagitario, eres un signo que le gusta la libertad, te alejas personas que tratan de atraparte o manipularte, solo se tú mismo. Personas que te envidian se alejan definitivamente. Asume tu responsabilidad con gallardía, saldrás adelante. Cuando una puerta se cierra, se abren mil para ti, aprovecha cada una de las oportunidades que te da la vida.

Horóscopo hoy Capricornio 15 de agosto de 2022

Capricornio, sentirás que te rodea una energía especial, aprovéchala y utilízala a tu favor. Haz todo lo que deseas y no pares hasta conseguirlo. Lo que estaba detenido avanza. Mantén la constancia en todo lo que haces. Alguien fingirá amistad y te traicionará, ten cuidado. Una de tus virtudes es que detectas fácilmente las mentiras.

Horóscopo hoy Acuario 15 de agosto de 2022

Acuario, mientras terminas algo, tu mente ya estará preparándose para iniciar otra cosa nueva. Alegrías por sanación de un familiar. Se abren puertas. Sabes que si te esfuerzas serás siempre el mejor. Ser el centro de atracción a veces no es muy positivo para ti, puede que te traiga ciertos inconvenientes.

Horóscopo hoy Piscis 15 de agosto de 2022

Piscis, días para detenerte y revaluar tu posición y estar abierto a la conciliación y acuerdos. Aparecerá una persona de un gran corazón dispuesta a apoyarte en asunto de tu interés. Alguien te ayuda en una situación difícil, se agradecido. Una persona ajena a tu relación amorosa tratara de opinar, cuidado en vez de ayudar puede perjudicar. Sé cauteloso.

