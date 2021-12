Sepa aquí el Horóscopo de hoy, miércoles 15 de diciembre, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 15 de diciembre de 2021

Aries, busca a tus amistades pues las relaciones te beneficiarán, algunos contactos podrán interesarse en algún negocio para ti. Te llega una visita inesperada y estarás en una situación que no te agrada. Sufrirás de malestares por estrés. Retomas algo en tu vida que habías dejado de lado, ahora será tiempo de disfrutarlo. Harás remodelaciones en casa.

Horóscopo hoy Tauro 15 de diciembre de 2021

Tauro, escuchas a otras personas sobre la posibilidad de un nuevo empleo. Sentirás cierta incertidumbre de qué hacer con un préstamo de dinero, piensa bien las cosas y toma la mejor decisión. Un documento importante se logra resolver en estos días. Tienes pensado viajar con la familia. Resolverás una situación delicada a una persona mayor.

Horóscopo hoy Géminis 15 de diciembre de 2021

Géminis, proyecto lento con obstáculo que superar en corto tiempo. Disposición para dar lo mejor de ti. Llega el tiempo en que conocerás a una persona que despertará tu interés. Recibes una noticia desagradable, deberás ser fuerte. Tu pareja conversa contigo sobre un dinero. Dolor en el pecho que preocupa. Te haces una limpieza espiritual.

Horóscopo hoy Cáncer 15 de diciembre de 2021

Cáncer, tendrás una actitud más servicial hacia los demás, has madurado lo suficiente para tomar grandes decisiones. No dejes que las personas abusen de ti, evita a esas personas. Te inclinarás a ejercitarte más, debes cuidar tu salud. Evita discusiones en casa y de llevar el trabajo a casa por estos días. Lo que tanto te preocupa podrás resolverlo cuanto antes.

Horóscopo hoy Leo 15 de diciembre de 2021

Leo, ponle fuerza a lo que haces en función de tu desarrollo o crecimiento económico. Harás todo lo posible por ayudar a un compañero de trabajo, será bien agradecido. Reaparece una persona que está arrepentida, dale una nueva oportunidad. Tendrás la sensación de recordar vidas pasadas, los sueños serán reveladores. Te hará bien ir a correr.

Horóscopo hoy Virgo 15 de diciembre de 2021

Virgo, recurre al consejo constructivo para ayudarle a llegar más lejos, a ir por más. Te ocupas de una persona anciana, hermano o a un amigo. Te iras de compras, ten cuidado con tu celular. Tu atractivo y sensualidad aumentan. Recibirás un consejo sabio de una persona madura. Deberás saber usar tu capacidad de liderazgo será importante ahora.

Horóscopo hoy Libra 15 de diciembre de 2021

Libra, estar a cargo es responsabilizarte de algo, requiere de ingenio y tu lo tienes. Una persona que te piensa mucho se comunica contigo a través de un mensaje. Un familiar te apoya con sus palabras y tal vez con algo más. Atracción por alguien de tu entorno laboral. Llegó la hora de ocuparte más de tu aspecto físico. Una nueva relación en puerta, reconciliaciones.

Horóscopo hoy Escorpio 15 de diciembre de 2021

Escorpio, debes revisar varias veces tu correo electrónico esperando una respuesta, pronto buenas noticias en lo laboral. Alguien que conoces en el trabajo o un cliente se queda en tu mente. No es el momento para aislarte sino para salir al mundo y expandir tus ideas. La salud de tus ojos. Deberás revisarte la vista. Le prestas atención a una verdad reveladora.

Horóscopo hoy Sagitario 15 de diciembre de 2021

Sagitario, te destacas sobre los demás con facilidad. Una situación económica que solucionas, siempre tienes nuevas ideas y no te da miedo comenzar de nuevo, la suerte te sonreirá. Hecho curioso relacionado con una comida. Mantén lo ojos abiertos por los ladrones. Recibes una declaración de amor. Una persona especial llega a tu vida. Todo da vueltas, éxitos.

Horóscopo hoy Capricornio 15 de diciembre de 2021

Capricornio, harás algo que sorprenderá positivamente a tu entorno de trabajo. Estarás poniéndote al día con tu ropa y accesorios por fin de año, quieres renovarte. Le hablas a alguien de confiabilidad, esperas recibir lo que das. En todo momento usa tu sentido común. Serás más complaciente frente al amor. Compra de una nueva computadora para trabajar desde casa.

Horóscopo hoy Acuario 15 de diciembre de 2021

Acuario, fuerza de voluntad para conseguir lo que te propongas. Sentirás entusiasmo por un desafío nuevo, estarás motivado y con buenas energías. Estas muy sensible, ponte fuerte ante la adversidad. Reencuentro con una vieja amistad, recordar es volver a vivir, disfruta de este momento. Te preocupas por una relación con un hijo o familiar.

Horóscopo hoy Piscis 15 de diciembre de 2021

Piscis, sentirás emoción en una conversación donde hablarás de lealtad. No te quedes quieto, deberás estar en constante movimiento en lo que respecta al empleo, las oportunidades llegarán, dependerá de ti aprovecharlas o no. Mucha fuerza espiritual en desarrollo. Un familiar necesita de tu ayuda, apóyalo sin que te cause problemas.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2021.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio

