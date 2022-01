Sepa aquí el Horóscopo de hoy, sábado 15 de enero del 2022, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 15 de enero de 2022

Aries, evita los conflictos y discusiones innecesarias dentro de tu trabajo, te perjudican directamente. No estés cerca de ninguna situación que te genere problemas, evita las personas tóxicas. Intenta hidratarte un poco más, estás descuidando tu salud. No dejes tu relación amorosa a un lado por todos los compromisos que tienes pendientes.

Horóscopo hoy Tauro 15 de enero de 2022

Tauro, administra mucho mejor tus ingresos, no hagas compras innecesarias. Son días de cambios, exterioriza esas buenas energías en un cambio de look. Harás un importante esfuerzo para mantener la armonía de tu hogar. Descubrirán una mentira que has estado ocultando por mucho tiempo a tus familiares y amigos.

Horóscopo hoy Géminis 15 de enero de 2022

Géminis, será recompensada esa actitud positiva que tienes hacia la vida, aproveche al máximo esta buena racha que se aproxima. Evita meterte en discusiones ajenas, no tienes el compromiso de ser defensor en ninguna situación. Debes aprender a escuchar a las personas que realmente te aman, quieren lo mejor para ti.

Horóscopo hoy Cáncer 15 de enero de 2022

Cáncer, nuevos caminos en tu vida te ofrecen otras oportunidades. Un amigo con intenciones amorosas logra confundirte. Recuerda que los hechos son más importantes y hablan más que las palabras. Estarás emotivo estos días, demostraras tus sentimientos desbordados y puede que te traiga dificultades. Un amor del pasado vuelve.

Horóscopo hoy Leo 15 de enero de 2022

Leo, tendrás que salir adelante después de una noticia negativa que llegará a tus oídos. La pérdida de un objeto de valor te preocupará. Tendrás desacuerdos en una conversación, intenta no exaltarte. Recibes un presente de una persona especial. Escucha las sugerencias de una persona experimentada, no hagas las cosas al azar.

Horóscopo hoy Virgo 15 de enero de 2022

Virgo, tendrás un encuentro inesperado con alguien que no estabas esperando y te traerá muchas sorpresas, alegrías difíciles de olvidar. Hecho curioso con una llamada telefónica. Alguien muy cercado a ti te puede decepcionar, deberás estar preparado. Intenta mantener la calma, no dejes que nadie te haga perder la cordura.

Horóscopo hoy Libra 15 de enero de 2022

Libra, no caigas en errores cometidos en un pasado. Siéntete radiante, aprovecha esta energía para invertirla en ti mismo, en tu trabajo y en la planificación de tus sueños o metas. No te canses antes de tiempo y lucha por cada uno de tus propósitos. Ten mucho cuidado al actuar, cada acción conlleva una reacción.

Horóscopo hoy Escorpio 15 de enero de 2022

Escorpio, este día se acercarán personas que traerán cosas positivas a tu vida, tanto personal como laboralmente. Este día dedícalo a hacer actividades espirituales. Problemas a raíz del extravío de un documento muy importante. Dedica estos días para compartir con tu familia o seres queridos, esto te llenará de energía positiva.

Horóscopo hoy Sagitario 15 de enero de 2022

Sagitario, pasarás por una importante situación que te fortalecerá como persona. Estarás en búsqueda de la felicidad. Recuerda que la paciencia es una virtud, no dejes que las ansias se apoderen de ti, mantén la calma en todo momento. Mira bien a quien le cuentas tus cosas, presta más atención y no seas tan confiado.

Horóscopo hoy Capricornio 15 de enero de 2022

Capricornio, no te contamines con malas vibras. Cuida tu energía y enfócate en el futuro. Cuidado con el resentimiento, nunca trae nada bueno. Deberás hacer un florecimiento para abrir tus caminos. Deja fluir tu creatividad y demuestra todo lo que tengas para dar. Este día usa ropa de color blanco, mejorará la salud.

Horóscopo hoy Acuario 15 de enero de 2022

Acuario, antes de emprender un nuevo negocio debes tener una actitud positiva y dejar el pesimismo atrás. Abre tu corazón. Todo lo bueno te pasará. Conocerás a una persona que te llenará de muchas atenciones y cambiará totalmente tu perspectiva hacia el amor. Te gusta renovarte, innovar, buscar nuevos retos.

Horóscopo hoy Piscis 15 de enero de 2022

Piscis, aprovecha el tiempo y pon en práctica tu creatividad para poder obtener ganancias extra para salir de tus compromisos rápidamente. Comienzas una etapa de transmisión, debes estar preparado y apóyate en tus seres queridos. Reanudas un camino que habías abandonado por falta de tiempo. Malestar estomacal.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2022.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio

PONTE A PRUEBA CON LAS TRIVIAS DE CORREO