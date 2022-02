Sepa aquí el Horóscopo de hoy, martes 15 de febrero del 2022, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 15 de febrero de 2022

Aries, te preocupas por tu solvencia económica, pronto veras la luz. Una oferta tentadora está por aparecer en el campo del dinero, recuerda no perder el sentido de las proporciones para que no eches a perder una buena oportunidad. Invitación a viajar o a irte de paseo. Ten seguridad en que lo que haces, actúas desde la certeza y no desde la duda.

Horóscopo hoy Tauro 15 de febrero de 2022

Tauro, evita los gastos innecesarios. Una gran sorpresa para ti el día de hoy, obtendrás una inesperada recompensa si trabajas con más seriedad y responsabilidad. Cierras una sociedad con excelentes beneficios. No te salgas de lo ya estipulado por ti, pon tus límites, que tus amistades lo sepan y respeten tu privacidad.

Horóscopo hoy Géminis 15 de febrero de 2022

Géminis, reuniones importantes que abrirán tu mente para lo que ha de venir. Anímate a innovar y no temas a los obstáculos que se presenten, porque a pesar de esas dificultades encontrarás rápidamente la solución. Logros en lo emocional si aclaras las cosas, es el momento de conversar. Estarás con salidas con tu pareja por trabajo y también por disfrute.

Horóscopo hoy Cáncer 15 de febrero de 2022

Cáncer, encuentras al final la paz que quieres y deseas. Alegría por una persona que demuestra lo que siente por ti. Sé más afectivo con quien te ama. Toma las precauciones que sean necesarias para mantener tu estabilidad económica, pues no se descartan situaciones que te harán gastar mucho más de lo presupuestado. Solucionas inconveniente con una mascota.

Horóscopo hoy Leo 15 de febrero de 2022

Leo, necesitas descansar más y mejor, así podrás estar más lúcido a la hora de aportar ideas. Desde hoy, adopta una actitud positiva y cree más en ti. Sólo con eso atraerás a quien quieras a tu vida. Tienes la capacidad de hacer realidad tus sueños. Si eres muy franco, podrías ser también muy ofensivo. Controla la exageración.

Horóscopo hoy Virgo 15 de febrero de 2022

Virgo, aprovecha y ve en busca de nuevas experiencias tanto en lo profesional como en lo personal. Hoy debes ser muy cuidadoso con asuntos que impliquen la firma de papeles, podrían estafarte y resultar involucrado en problemas mayores. Tendrás la oportunidad de ejercer tu poder y autoridad en el trabajo. Come a tus horas.

Horóscopo hoy Libra 15 de febrero de 2022

Libra, no te angusties, todo pasará pronto, ten paciencia. Uniones firmes en la familia, ellos siempre estarán a tu lado. Debes prepárate para recibir el fruto de las buenas acciones que has tenido hasta el momento. Tendrás grandes recompensas. Ayuda espiritual o terapéutica, sientes que ya no puedes más. Duerme a tus horas.

Horóscopo hoy Escorpio 15 de febrero de 2022

Escorpio, dificultades en el trabajo que repercuten negativamente en casa, pero con estrategia e inteligencia podrás resolver, separa las cosas. Date un buen descanso, necesitas renovar tus fuerzas, pues vendrán tiempos mejores que demandarán todo de tu parte. Nuevos proyectos que se dan luego de delegar responsabilidades.

Horóscopo hoy Sagitario 15 de febrero de 2022

Sagitario, se activa la prosperidad. Te mantienes firme y con seguridad en la apertura de un negocio, se constante y alcanzarás el triunfo deseado. Tienes mucha energía para lo que haces, pero no permitas que esto acabe con tus fuerzas, darás buen rendimiento. Tomar mucho líquido, te ayudará a tu salud y bienestar.

Horóscopo hoy Capricornio 15 de febrero de 2022

Capricornio, nuevas oportunidades se te presentan y te sorprenden de manera positiva, aprovecha cada una de ellas. Utiliza tu encanto personal para atraer al amor y darle la oportunidad de conocerte mejor. No cierres tus puertas. El dinero comienza a faltar de nuevo, así que debes buscar ingresos extra si no quieres enfrentar problemas a futuro.

Horóscopo hoy Acuario 15 de febrero de 2022

Acuario, toma tus propias decisiones y traza tus propios planes, no dejes que las demás personas decidan por ti por más amor que haya entre ustedes. Será un día lleno de sorpresas agradables. Prepárate para una etapa de triunfos personales. El dinero puede estar, pero aun así no es lo que necesitas. Preocupación por un familiar.

Horóscopo hoy Piscis 15 de febrero de 2022

Piscis, es momento para liberarte de toda esa presión que ejercen los demás sobre ti, comienza a delegar funciones y cargas. Mantén separada tu vida laboral de tu vida sentimental, no es bueno juntar ambas. Administra mejor tu tiempo. Debes prestar más atención a tu relación y a la calidad de tiempo que les estás dando.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2022.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio

PONTE A PRUEBA CON LAS TRIVIAS DE CORREO