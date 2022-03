Sepa aquí el Horóscopo de hoy, martes 15 de marzo del 2022, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 15 de marzo de 2022

Aries, desde hoy, céntrate en tus objetivos, haz todo lo necesario para lograrlos. Dedícate hoy a enfocarte en cosas positivas y no dejes que los problemas te desmotiven. Te gusta estar en compañía de la persona que amas, eres muy afectivo y te gusta proteger a los tuyos. Usa una prenda azul, te dará tranquilidad y equilibrio.

Horóscopo hoy Tauro 15 de marzo de 2022

Tauro, hoy será un gran día para el plano laboral, posiblemente seas candidato a un aumento por tu buen desempeño. Sales de una situación negativa. Tendrás nuevas iniciativas que para impulsar lo que quieres lograr. Obtención de bienes por esfuerzo propio, lo lograste. El cielo te premia en tu economía y en el amor. Se constante.

Horóscopo hoy Géminis 15 de marzo de 2022

Géminis, por cómo están las cosas en la actualidad, será preciso que te tomes una pausa. De correr solo queda el cansancio, no te dejes llevar por tus impulsos. Mantener la serenidad te ayuda a visualizar mucho mejor las cosas. Cuidado en las personas que confíes, evita en lo posible los gastos innecesarios. No dejes el amor de lado.

Horóscopo hoy Cáncer 15 de marzo de 2022

Cáncer, debes recordar que a veces es mejor dar tu brazo a torcer, no siempre la terquedad te llevará a buen puerto y hay cosas que no se deben hacer. Algo con alergia por medicamentos. Cuidado con el estómago. Crees que has sido generoso con esa persona y que te pague mal es algo que no perdonas. Abre tus ojos al amor, y atrévete a ser feliz.

Horóscopo hoy Leo 15 de marzo de 2022

Leo, la única forma de alcanzar un objetivo, es no rendirte hasta tenerlo en las manos, recuerda seguir esforzándote. Estarás muy perceptivo, pon atención a tus sueños. Mimos y condescendencia con quien o necesita. Haz estado ayudando a muchas personas y es hora de recibir tu recompensa. Ten calma y no te desesperes.

Horóscopo hoy Virgo 15 de marzo de 2022

Virgo, a veces es importante una crítica constructiva de los demás. No querrás por ningún motivo estar solo este año, no te preocupes porque las energías del amor estarán dispuestas para ti. La protección de los astros estará contigo durante todo el día dándote la mejor energía, acogiéndote en sus brazos, como el abrazo de una madre.

Horóscopo hoy Libra 15 de marzo de 2022

Libra, hoy deberás estar alerta, se te presentará una nueva oportunidad de negocio o trabajo, tómalo con confianza. Cuida tu fuente de inspiración y sigue luchando por tus objetivos, vas bien. Tendrás la oportunidad de conocer a personas nuevas, estas te abrirán nuevos horizontes. Sé más crítico y objetivo.

Horóscopo hoy Escorpio 15 de marzo de 2022

Escorpio, todo el esfuerzo hecho empezará a rendir frutos, pero no es momento de sentarse, más bien es momento de pensar en lo próximo por hacer. Consigues una vacante para estudiar o trabajar, todo ira bien. Alguien querrá protegerte en este momento vulnerable para ti, deja fluir las cosas. Nada será fácil, pero lo lograrás. Cree más en ti.

Horóscopo hoy Sagitario 15 de marzo de 2022

Sagitario, no te enfoques en las dificultades y tomes esto como una oportunidad de mejorar. Presta atención a eso que dicen las personas que debes mejorar. De las experiencias se aprende. No olvides organizarte mejor, esto te ayudará a mantener el control de tu vida. En cuanto a la salud, es importante que cuides tu alimentación.

Horóscopo hoy Capricornio 15 de marzo de 2022

Capricornio, es momento de que te quites esa venda de los ojos, debes darte cuenta de todo lo que pasa a tu alrededor. Encuentros con personas importantes. Podrás disfrutas de las cosas buenas de la vida. Te duermes con mucha carga negativa encima, trata de bañarte con sal marina para descargarte y descansar mejor. Visitas a un familiar.

Horóscopo hoy Acuario 15 de marzo de 2022

Acuario, de ahora en adelante, deberás pensar en el futuro, cuida tu economía ya que estarás tentado a adquirir un bien. Comienzas un nuevo trabajo con grandes expectativas. Es el momento de sacar tu faceta de seductor y llenarte de valor con esa persona que tienes en mente y declararle tu amor. Confía en ti, en tus talentos y habilidades.

Horóscopo hoy Piscis 15 de marzo de 2022

Piscis, hoy la suerte estará de tu lado y te permitirá lograr todo lo que quieras solo debes proponértelo y las cosas saldrán bien. Evolución en lo económico. Esa persona especial que regresa a tu vida, a ver si esta vez te da otra oportunidad. Estarás agradecido con quien te apoyo en el momento que más lo necesitabas. No te dejes engañar.

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2022.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio

