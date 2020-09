Conoce aquí el Horóscopo de hoy, martes 15 de setiembre, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 15 de setiembre de 2020

Aries, cuidado con retirar dinero del banco con apuro, hazlo con precaución y con calma. Trata de administrar y equilibrar tus energías, si no lo haces terminarás agotado. Alguien te decepciona, pero otra persona te da una sorpresa muy agradable. Cuidado con dolor de cuello que te malogre el día. Relájate con música.

Horóscopo hoy Tauro 15 de setiembre de 2020

Tauro, trata de conectarte con todo lo alegre, con todo lo que sea dulce, lo bueno de la vida está por venir. Cuídate de que terceros se metan en tu relación. Un familiar espera tu llamada. Ponle energía a tu rostro, imprímele a tu cara una sonrisa y se feliz. Amistad que renace como el ave Fénix.

Horóscopo hoy Géminis 15 de setiembre de 2020

Géminis, una conversación iluminadora te hace ver la verdad de un asunto familiar y personal. Una amiga que te trata como si fueses su pareja, puede que este confundida. No te olvides de quien te quiere, a veces un sólo gesto hace la diferencia. Se viene para ti un proyecto prometedor en corto tiempo.

Horóscopo hoy Cáncer 15 de setiembre de 2020

Cáncer, nuevas cartas se juegan en tu vida. Te darán una nueva perspectiva si cambias lo que en un principio habías pensado, todo saldrá bien. Te vas de un lugar para bien. Deja el pasado, sobre todo amores prohibidos. Tendrás una relación tormentosa, cálmate y piensa bien antes de actuar. Joven te hace una oferta.

Horóscopo hoy Leo 15 de setiembre de 2020

Horóscopo hoy Virgo 15 de setiembre de 2020

Virgo, invitación a comer en casa de unos amigos, toma tus precauciones. Te darás un momento para el romance, es importante. Una persona te invita a una video llamada grupal que te trae alegrías. Quisieras ayudar más, pero no puedes, debes ver de ti mismo. Estás preocupado por alguien querido, pronto mejorará.

Horóscopo hoy Libra 15 de setiembre de 2020

Libra, resolverás un asunto pendiente vinculado con empresario que te ofreció soluciones a mediano. Aprovecha el tiempo libre estudiando y creciendo intelectualmente. Embarazo en puerta. Atiende a tu familia, es necesario que pongas orden. Reuniones virtuales con gente de doble cara, ten cuidado y no confíes.

Horóscopo hoy Escorpio 15 de setiembre de 2020

Escorpio, se caen proyectos que en el fondo eran negativos o que no valían la pena, no te lamentes, algo mejor ha de venir. Deseos no correspondidos que te entristecen, cuidado con dar saltos al vacío. Sensación agradable de coqueteo en la calle. Atención al manejar por encima de la velocidad reglamentaria.

Horóscopo hoy Sagitario 15 de setiembre de 2020

Sagitario, comienza a vincularte emocionalmente con más compromiso y lealtad con los proyectos que tienes en mente. Te ofrecen un empleo, pero no en lo que conoces mejor, deberás prepararte, no temas lo harás bien. Suerte en todo lo que emprendas. Estarás pendiente de hacerte un tratamiento médico, no lo postergues.

Horóscopo hoy Capricornio 15 de setiembre de 2020

Capricornio, juego de palabras con tu pareja que te deja pensativo, desconfiarás. Harás un viaje corto por trabajo, todo saldrá bien. Rechazas una invitación, ya habrá más oportunidades. Hecho curioso con una mascota en la casa. Renuevas la libreta contactos, ahora son más. Saca de tu closet lo que no usas y renuévate.

Horóscopo hoy Acuario 15 de setiembre de 2020

Acuario, organizas nuevas estrategias para tener más ventas y con mayor efectividad. Te pedirán un favor, estarás estresado por cumplir con esa persona. Algo importante llega a tus manos para que lo desarrolles, tomate tu tiempo. Cambios que te traen buenas noticias. Un sentimiento de soledad te embarga el alma.

Horóscopo hoy Piscis 15 de setiembre de 2020

Piscis, algo con una revista o con información en Internet te sorprende agradablemente. Mensajes incómodos de una persona a la que no quieres ofender. Te liberas de alguien que te acosa, evita a este tipo de personas. Demasiada calma el día de hoy, es tiempo de meditar. Cambio de vivienda de habitación que te favorece.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2020.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio