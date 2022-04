Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, sábado 16 de abril del 2022 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 16 de abril de 2022

Aries, deberás tener paciencia, llegarán oportunidades para ti de establecerte económicamente, invierte con confianza. Hoy tendrás una noticia especial relacionada a un pariente cercano, llama a tu familia. Unirás fuerzas para emprender un proyecto con tu pareja, el cual saldrá exitoso. Involucra a tu familia en tus próximos planes.

Horóscopo hoy Tauro 16 de abril de 2022

Tauro, haz un alto en tu vida, estás llevando las cosas por mal camino, organízate y planifica tus metas a corto plazo. El egoísmo a veces se apodera de ti y estás perdiendo empatía con tu pareja, debes estar atento o se irá de tu lado. La envidia tus compañeros crece al despertar la admiración de tus superiores. Asumes un nuevo reto en tu vida sentimental.

Horóscopo hoy Géminis 16 de abril de 2022

Géminis, sientes que la vida no es justa para ti, has dado más de lo que has recibido, emprende un camino distinto del que estás actualmente, verás los resultados a corto plazo. Se acerca la consolidación de una relación, se unen lazos para el futuro. En las noches realiza una oración de protección, una persona te está haciendo daño para que no puedas avanzar.

Horóscopo hoy Cáncer 16 de abril de 2022

Cáncer, ya es hora que disfrutes de tu éxito sin ningún remordimiento ni atención al qué dirán, solo tú sabes cuánto te ha costado llegar a donde tu estás. No dejes que tu imaginación te juegue una mala pasada, los celos no te llevarán a ningún lado. Es momento de dejar atrás el miedo. La relación de dos personas, terceros salen sobrando.

Horóscopo hoy Leo 16 de abril de 2022

Leo, alégrate hoy, tendrás éxito en el emprendimiento de un nuevo proyecto laboral, debes ser paciente. Recuerda que tu pareja también tiene sueños y lo estás dejando a un lado por perseguir los tuyos. Un amigo cercano necesitará de tu apoyo para un tema amoroso, dedícale tu tiempo. No Juzgues antes de tiempo, te llevarás una sorpresa.

Horóscopo hoy Virgo 16 de abril de 2022

Virgo, antes de decidir piensa bien las cosas porque te van a querer estafar con un negocio, debes estar atento. Traza un nuevo rumbo y busca una salida a esas emociones negativas. Un amor nuevo llega a tu vida y te sentirán recompensado después de tantos malos encuentros del pasado. Oportunidades profesionales cambiarán tu vida.

Horóscopo hoy Libra 16 de abril de 2022

Libra, asuntos sin culminar traerán consecuencias a corto plazo. Hoy será un día muy especial, tendrás un encuentro cercano con un viejo amor, revive emociones del pasado e irrumpirán con las del presente, deja los nervios y disfruta. Date un tiempo para ti y has actividades con tu familia. Reconoce quieres son tus aliados y quienes buscan perjudicarte.

Horóscopo hoy Escorpio 16 de abril de 2022

Escorpio, pon atención en tu trabajo, problemas en el ámbito laboral comenzarán a tensionarte, solo será por un momento nada más, no debes perder la calma. Has reprimido por mucho tiempo emociones fuertes por una persona en especial, es ahora cuando tienes que demostrar lo que sientes. Las preocupaciones llegarán a causarte problemas en tu salud.

Horóscopo hoy Sagitario 16 de abril de 2022

Sagitario, todo se está solucionando para ti en el ámbito laboral. Deberás asumir un compromiso en el trabajo, te causará estrés si no llegas a manejarlo de la forma correcta, debes estar atento a los detalles. No comentes tus proyectos con tus amistades, una persona intentará traicionarte. Te tenderán una trampa para quitarte dinero, cuidado.

Horóscopo hoy Capricornio 16 de abril de 2022

Capricornio, no te descuides con tus cosas personales, puedes ser víctima de robo. Un miembro de tu familia intentará quitarte algo que a ti te pertenece. Cambios drásticos pero necesarios, solo debes dejarte llevar. El retorno de un amor del pasado volverá con mucha fuerza. La familia necesitará de tu apoyo sobre todo en estos momentos.

Horóscopo hoy Acuario 16 de abril de 2022

Acuario, un préstamo de dinero te traerá grandes consecuencias, deberás estar seguro de adquirirlo o dejarlo para después. Cuídate de dolores de espalda ya que se deben a una mala postura que has ido adoptando con el tiempo. Cierra ciclos con tu anterior relación, corta todo tipo de comunicación. Mantén la calma en tu casa.

Horóscopo hoy Piscis 16 de abril de 2022

Piscis, alianzas con socios traerán cambios positivos a tu vida económica. Problemas con la familia de tu pareja pueden perjudicar tu relación, se más astuto. Una persona que viene del extranjero te propondrá una alianza económica. Las puertas se abren para ti, una oportunidad laboral te tentará a abandonar tu puesto actual, evalúa bien lo que te conviene.

