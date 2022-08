Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, martes 16 de agosto del 2022 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 16 de agosto de 2022

Aries, evita multitudes, puede presentarse un problema que se salga de control. Alguien te falla y decepciona, conversa y si vale la pena dale una nueva oportunidad. Debes ser fuerte, sobre todo en estos momentos donde podrás tener aflicciones y es preciso refugiarse en lo espiritual para fortalecerte. Pena próxima, sé fuerte.

Horóscopo hoy Tauro 16 de agosto de 2022

Tauro, llega un dinero para hacer pagos que estaban atrasados. Te bajan el alquiler de dónde vives. Te ilusionaras nuevamente, el amor se manifiesta de la forma más sencilla, disfrútalo y sé feliz. Alguien de tu familia te necesita, ayúdalo. Después de la oscuridad viene la calma y la luz, fortalece tu fe y todo pasará.

Horóscopo hoy Géminis 16 de agosto de 2022

Géminis, obtención de bienes luego de un gran esfuerzo. Tendrás dolores en el cuerpo, debes descansar mejor. No te lamentes tanto de lo que aún no logras, lucha más por lo que deseas y ponerles tiempo a tus objetivos. Estarás insatisfecho y buscaras otras alternativas por hacer. Administra mejor tu dinero. No te apresures en esa compra.

Horóscopo hoy Cáncer 16 de agosto de 2022

Cáncer, estarás un tanto distraído el día de hoy, pon atención a tus cosas. Perdida de documentos, evita las distracciones. Analiza bien antes de hacer una sociedad y tendrás pactos acertados, alianzas duraderas y en consecuencia aumento de prosperidad. Invierte tu tiempo en algo productivo, un emprendimiento propio con tu familia ira bien.

Horóscopo hoy Leo 16 de agosto de 2022

Leo, te das cuenta de una mala inversión, será mejor que te asesores bien antes de iniciar cualquier negocio. Tu vida social ha variado y te estas adaptando, pensarás en un nuevo negocio con tus amigos de manera virtual. Gastos sorpresivos por salud te mantendrán tenso, todo pasará, fuerza y fe. Planificas hacer caminatas para ejercitarte.

Horóscopo hoy Virgo 16 de agosto de 2022

Virgo, llegan las cuentas por pagar y te pone ansioso. Llega una buena época para reinventarse y salir adelante, aprovecha las oportunidades. Alguien del pasado regresa a tu vida para aclarar. Amistad sincera que te ayuda cuando más lo necesitas. Llamada del extranjero que te preocupa y buscarás una solución al problema que se te presente.

Horóscopo hoy Libra 16 de agosto de 2022

Libra, recibirás mensajes que te motivarán a seguir adelante. Alguien te declarará su amor e interés por ti. Recibes noticias contradictorias, debes aclarar las cosas con esa persona. Te preocupara un familiar y tratarás de ayudarlo a como dé lugar. cuidado en lugares donde hay mucha gente, debes ser precavido y cuidar tu salud.

Horóscopo hoy Escorpio 16 de agosto de 2022

Escorpio, dinero que llega a tus manos, adminístralo bien. Pese a las adversidades, mantén la calma y todo fluirá de manera positiva. Acontecimientos imprevistos harán que tu día sea pesado y tormentoso, guarda calma y serenidad todo pasará. Los niños en casa necesitan mayor atención. Tu pareja te relama tiempo, será mejor que te organices.

Horóscopo hoy Sagitario 16 de agosto de 2022

Sagitario, con la pareja habrá discordias, exterioricen lo que sientan y lleguen a un acuerdo para que todo mejore. Abre tu corazón nuevamente a la ilusión y se feliz. Cálmate a pesar de que la situación este tensa, no pierdas el control. Busca equilibrarte y se fuerte ante el miedo o temor. A veces la ayuda inoportuna se convierte en problema.

Horóscopo hoy Capricornio 16 de agosto de 2022

Capricornio, tu destino está en tus manos, escoge bien el camino que has de tomar y atrévete a vivir de manera armoniosa y lograr tus sueños. Se optimista. Saldrá de la nada una mano protectora con la que enfrentarás cualquier problema. Haces mucho sacrificio por otros, piensa ahora en ti. Deja los celos sin motivos ya que traerán problemas en tu vida.

Horóscopo hoy Acuario 16 de agosto de 2022

Acuario, alguien te provoca ira, desconfianza y lo mejor será alejarte de esa persona antes que hiera tus sentimientos. Estas en un momento donde tendrás que actuar en base a tu experiencia. Tus conocimientos y habilidades te abrirán nuevas puertas. Serpas el centro de atención. Debes controlar tus impulsos, pregunta antes de hacer algo.

Horóscopo hoy Piscis 16 de agosto de 2022

Piscis, sales de una situación de paralización que afectaba tu entorno. No te eches la culpa de lo que hacen mal otros. Aprovecha las oportunidades que te da la vida al máximo. La suerte está de tu lado en un asunto delicado vinculado a una empresa. Con la pareja, se solidario con sus metas e ideales. Logras recuperarte de tu salud. Analiza tus próximos pasos.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

VIDEOS RECOMENDADOS

Horóscopo semanal del 15 al 21 de agosto con las predicciones con Carmen Briceño

Horóscopo del dinero del 15 al 21 de agosto con las predicciones con Carmen Briceño

Qué son los rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2022.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio

PONTE A PRUEBA CON LAS TRIVIAS DE CORREO