Consulta aquí el Horóscopo de hoy, martes 16 de junio, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 16 de junio de 2020

Aries, necesitas tener más seguridad y estabilidad. Deberás hacer cambios en lo laboral. Tendrás que reducir tus gastos para que puedas mantenerte y asumir las cosas que están por venir. Se avecinan tiempos difíciles y deberás estar preparado para todo. Aléjate de personas negativas que te quitan tiempo.

Horóscopo hoy Tauro 16 de junio de 2020

Tauro, se acaba un periodo de vacío y soledad. Abre tu corazón para las nuevas oportunidades. Se hace realidad un sueño con alguien especial. Equilibra tu carácter y trata de no controlar tanto a los demás. Te abstraes en tu trabajo y en tus cosas dejando de lado a la familia, dedícales más tiempo.

Horóscopo hoy Géminis 16 de junio de 2020

Géminis, estarás sensible y te sentirás muy solo. Trata de ocupar tu tiempo en la planificación de un nuevo proyecto, lo que haces no es suficiente y deberás ampliar más tu mente y proponerte nuevas alternativas. Sufrirás de dolores en las piernas, haz ejercicios suaves de bajo impacto hasta que mejores.

Horóscopo hoy Cáncer 16 de junio de 2020

Cáncer, nuevas aperturas en lo laboral, tendrás más responsabilidades que antes. Un compañero que se va del trabajo te causa tristeza. Estarás pendiente de una plata que prestaste, no discutas por dinero porque te trae retrasos a tu vida, habla tranquilo y llega a un acuerdo de pagos, aunque sea por partes.

Horóscopo hoy Leo 16 de junio de 2020

Leo, no te quejes tanto y decídete a vivir nuevos y mejores momentos. Es importante que te rodees de personas que tengan tus mismos intereses, así se compenetrarán más y saldrán nuevas ideas. Estarás pendiente de la compra de una ropa, toma tus precauciones y cuídate. Despertarán en ti nuevos sueños.

Horóscopo hoy Virgo 16 de junio de 2020

Virgo, no dejes a un lado a las personas queridas por otras que recién conoces. Te alejas de un lugar que no te gusta. No actúes por impulso y no te quejes por lo que no has podido culminar. Piensa bien lo que vas hacer o decir para evitar conflictos. Sufrirás un cambio en lo económico, tiempos desfavorables.

Horóscopo hoy Libra 16 de junio de 2020

Libra, sé optimista con las personas que están a tu alrededor. No seas tan negativo, no te desanimes tan rápido. Pon orden en casa sin hacer sentir mal a los demás. Ten confianza en lo que estás haciendo. Deja que las cosas pasen y que los demás aprendan la lección. Muchas bendiciones en este día.

Horóscopo hoy Escorpio 16 de junio de 2020

Escorpio, cuidado con problemas de salud por alimentos que te hacen daño. Deberás apoyar a un hermano en algo que se le presente. Tendrás nuevas emociones por alguien que no veías hace tiempo. Estarás en la búsqueda de lo espiritual, deberás trabajar más en ti y en tus conflictos internos. Despeja tu mente.

Horóscopo hoy Sagitario 16 de junio de 2020

Sagitario, no te alejes de quien te quiere, aunque te desilusione, dale una nueva oportunidad. Nuevos proyectos de personas cercanas que te ofrecen una ayuda. Llega a tu vida lo que has luchado tanto generando un cambio positivo, te llenarás de satisfacciones. Pensarás en la compra de un bien para tu familia.

Horóscopo hoy Capricornio 16 de junio de 2020

Capricornio, debes creer más en lo que haces y en lo que quieres para que se materialice. Piensa en positivo todo el tiempo, aunque la duda te sorprenda. Por más que tengas miedo en hacer algo, debes ser fuerte y luchar por lo que quieres. Vivimos tiempos difíciles, estás aprendiendo a valorar las cosas. Ten fe.

Horóscopo hoy Acuario 16 de junio de 2020

Acuario, trata de controlar y reducir los gastos. Cuídate de personas tramposas que quieran engañarte con negocios que no son buenos. Te deben un dinero y estarás viendo ese tema para solucionar tu situación actual. Es probable que te quedes sin empleo, debes buscar qué hacer y no quedarte en la nada.

Horóscopo hoy Piscis 16 de junio de 2020

Piscis, día especial para el amor. Deseos de salir a compartir con la pareja o amigos, ten cuidado, toma tus precauciones aún no es tiempo de hacer nuestra vida normal. No dejes las cosas para después, se te está pasando el tiempo y hay cosas pendientes por hacer. Actívate no te detengas. Nueva oportunidad.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio