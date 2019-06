Horóscopo de hoy 16 de junio de 2019: Averigua qué te deparan los astros según tu signo

Síguenos en Facebook

Aries (21 marzo-21 abril)

Reunión importante por solución de carácter legal, te pagarán todo lo atrasado.

Tauro (22 abril-21 mayo)

Pagarás por esa lágrimas que hiciste derramar. No es bueno ser egoísta y ser como el perro del hortelano que no come ni deja comer.

Géminis (22 mayo-21 junio)

Pedirás la formalidad de tu compromiso. Es momento de dar el gran paso para tu unión familiar.

Cáncer (22 junio-22 julio)

No es bueno vivir de los recuerdos dañinos. En la vida hay que avanzar no estacionarse en el pasado.

Leo (23 julio-22 agosto)

Se acabó la relación por desgaste ya no hay marcha atrás.

Virgo (23 agosto-23 setiembre)

Estás intranquilo por esa persona, pero miente demasiado, no le creas incluso lo del embrazo es falso.

Libra (24 setiembre-23 octubre)

El Alzheimer es una enfermedad muy ingrata, pero recuerda que es producto de un sufrimiento muy extremo.

Escorpio (24 octubre-22 noviembre)

Una victoria sincera acompañada de un buen reconocimiento económico. Dinero para ti desde el extranjero.

Sagitario (23 noviembre-21 diciembre)

Estás a punto de realizar una actividad con mucha concurrencia. Felicidades y éxitos económicos.

Capricornio (22 diciembre-20 enero)

Reunión de carácter familiar a fin de tratar el punto de las responsabilidades y las deudas.

Acuario (21 enero-20 febrero)

Se te presentarán oportunidades en el amor. Alguien quiere hacerte una denuncia policial. Cuidado.

Piscis (21 febrero-20 marzo)

Por más que llores alcanzar ese triunfo se te hará un poco difícil. Tendrás personas que te van a apoyar.