Consulta aquí el Horóscopo de hoy, sábado 16 de mayo, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 16 de mayo de 2020

Aries, por fin llega un dinero que estabas esperando, adminístralo bien para que puedas salir de algunos pendientes. Hay cambios que no podrás hacer por el momento. Renueva tus ideas y concreta lo que quieres hacer. Tendrás problemas para trasladarte y deberás tomarlo con calma, espera a que se pueda.

Horóscopo hoy Tauro 16 de mayo de 2020

Tauro, te sentirás inspirado y fortalecido con la compañía de alguien. Agradece y aprende a valorar a las personas que se sacrifican por ti y que te brindan todo su tiempo para apoyarte. Modera tu carácter para que no se alejen por eso. Tiendes a discutir sin antes haber escuchado a la otra persona.

Horóscopo hoy Géminis 16 de mayo de 2020

Géminis, la salud de tu familia te preocupa y estás tomando todas las precauciones para sentirte seguro y que no les ocurra nada. Desde hacer cambios en la higiene de casa hasta la compra de seguros médicos. Debes hacer las cosas con calma y no desesperarte. Analiza las opciones y toma la decisión adecuada.

Horóscopo hoy Cáncer 16 de mayo de 2020

Cáncer, alguien del pasado te buscará para pedirte consejos o favores. Le ofrecerás tu ayuda incondicional hasta que resuelva su problema sin que te cause complicaciones. Cuida tu salud, evita cosas que te causen alergias y aliméntate más sano. Realiza ejercicios en casa, te ayudará a descansar mejor.

Horóscopo hoy Leo 16 de mayo de 2020

Leo, sentirás que algunas personas te critican y te atacan con palabras o gestos desagradables de tu persona. No hagas caso, no pierdas tu energía en personas que no tienen nada bueno que hacer. Rodéate de personas que cómo tú que quieren salir a delante. Estudia algo relacionado con tu trabajo

Horóscopo hoy Virgo 16 de mayo de 2020

Virgo, eres una persona trabajadora y emprendedora, pero a veces sientes que estás perdiendo fuerzas. Tienes todas las herramientas para alcanzar el éxito, solo debes de organizarte mejor y luchar sin cansarte. El estado de ánimo es muy importante, anímate y batalla por lo que quieres alcanzar.

Horóscopo hoy Libra 16 de mayo de 2020

Libra, recibirás noticia sobre un trabajo o negocio. Te sentirás optimista al renacer nuevamente. No todo fue malo y ahora podrás disfrutar de tus logros. Compartirás tus triunfos con la familia. No descuides tu salud y evita alimentos que son dañinos para ti como el azúcar y las grasas. Éxitos.

Horóscopo hoy Escorpio 16 de mayo de 2020

Escorpio, no puedes huir de la realidad escondiendo tus problemas a los demás. En estos momentos necesitas el consejo de alguien, no te cierres en ti mismo. De los problemas también se aprende. Trata de ahorrar lo más que puedas para afrontar los tiempos difíciles. Pronto todo lo malo pasará, ten fe.

Horóscopo hoy Sagitario 16 de mayo de 2020

Sagitario, siempre estas feliz a pesar de la situación, mostrando el lado más optimista que te caracteriza. Pero por dentro tienes mucho miedo e incertidumbre. Aparta de ti todas esas emociones que no te ayudan a estar tranquilo. Mantén una sonrisa y veras que todo lo malo desaparecerá. Eres valiente.

Horóscopo hoy Capricornio 16 de mayo de 2020

Capricornio, te reconciliarás con alguien que te habías alejado y ahora se da la ocasión para conversar y limar asperezas. Date tu tiempo para pensar que le dirás. Te costará volver a confiar, debes pensar que siempre hay una nueva oportunidad de empezar. Trabaja mejor tu paciencia y prioriza los sentimientos.

Horóscopo hoy Acuario 16 de mayo de 2020

Acuario, es tiempo de analizar si en lo que estás trabajando te conviene. Tendrás que hacer varios cambios y adaptarte a nuevas estrategias para un mayor rendimiento. Para ti lo más importante es crecer, pero te cuesta hacerlo en esta situación complicada que estás. Sigue trabajando duro y no te rindas.

Horóscopo hoy Piscis 16 de mayo de 2020

Piscis, harás alianzas duraderas con personas y se abrirán los caminos para emprender nuevos proyectos. Estarás celebrando anticipadamente el éxito de este, ten cuidado piénsalo bien, no vaya ser una mala inversión. Todo depende de ti. Analiza y decide. No corras, ve con cautela, lento pero seguro.

