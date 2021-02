Conoce aquí el Horóscopo de hoy, martes 16 de febrero, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 16 de febrero de 2021

Aries, experimentarás un cambio que al principio te chocará un poco, luego te adaptarás y verás que lograrás grandes avances en tu vida. una persona te amenaza, recuerda que, perro que ladra no muerde. Tú debes seguir creciendo y superar los obstáculos. Sentimientos encontrados, confusión en el amor, todo se aclara.

Horóscopo hoy Tauro 16 de febrero 2021

Tauro, reconoces el trabajo de una persona y de lo que hace por ti. Rupturas con personas que son negativas para ti. Solución de inconvenientes que se te han estado presentando en estos días. Estás muy seguro de la decisión que tomaste, no hay vuelta atrás. Lo que estás pensando hacer podrás realizarlo, pero con retrasos.

Horóscopo hoy Géminis 16 de febrero de 2021

Géminis, sales de un lugar al que no regresas, inicias así un nuevo ciclo que no será nada fácil, pero con esfuerzo podrás levantarte de nuevo. A través de una persona cercana podrás hacer que te presten un dinero para invertirlo en algo productivo. Esta etapa será difícil, contarás con apoyo familiar para lo que necesites.

Horóscopo hoy Cáncer 16 de febrero de 2021

Cáncer, deja los malos pensamientos, debes seguir el curso de la vida. Se posterga un negocio, pero se gana una amistad. Te hacen una invitación que esperabas desde hace mucho, estarás nervioso. Deberás hacer limpieza en casa, botar lo que está roto y regalar lo que ya no usas, así la energía fluirá en tu hogar positivamente.

Horóscopo hoy Leo 16 de febrero de 2021

Leo, promesas que despiertan tu entusiasmo y desarrollarán buenas y nuevas ideas. Un reto es la paciencia. El próximo fin de semana lo debes dedicar a la familia. No postergues las decisiones importantes, no atrases las cosas. Te pondrás contento con una noticia de trabajo. Evita discusiones innecesarias.

Horóscopo hoy Virgo 16 de febrero de 2021

Virgo, un paso en falso puede anular de un momento a otro el apoyo de personas que para ti son valiosas. Hecho curioso con un jefe. Deberás concentrarte o darte fuerza en lo laboral. Trabajarás en tu casa un poco más. Se te presentará un conflicto en casa y lo resolverás en el menor tiempo posible. Apóyate en tu familia.

Horóscopo hoy Libra 16 de febrero de 2021

Libra, controla los nervios y los miedos. Problema en tu casa que ocasiona molestia por desacuerdos. Es momento de tomar esa decisión que has estado posponiendo por falta de confianza en ti mismo. Controla tu imaginación y no llegues a conclusiones precipitadas. Los ángeles cuidan, haz caso a lo que sientes.

Horóscopo hoy Escorpio 16 de febrero de 2021

Escorpio, no te desesperes, las cosas quizás no se den como deseas. Molestia ya que no cancelas a tiempo un dinero. Rompe esas cadenas que tú mismo te has impuesto. Recibirás un mensaje o llamada de quien menos tú esperas. Por más difícil que estén las cosas, deberás ser positivo y pronto todo se normalizará.

Horóscopo hoy Sagitario 16 de febrero de 2021

Sagitario, se cancelarán algunos de tus proyectos por todo lo que está ocurriendo, pero se te abrirán nuevas puertas. No evadas las responsabilidades que son más urgentes. Días apropiados para negocios inmobiliarios. Despeja tu mente en la naturaleza, da un paseo. Controla tu carácter en las situaciones divergentes.

Horóscopo hoy Capricornio 16 de febrero de 2021

Capricornio, tu búsqueda del bienestar podrá contagiar a otros. Compras para completar la despensa de lo básico necesario. Mejora el clima laboral. Sucesos afortunados. Evita vanidades y gastos innecesarios. Tu pareja espera por ti. Vences depresiones y tristezas. No te pongas de mal humor cuando te contradigan.

Horóscopo hoy Acuario 16 de febrero de 2021

Acuario, poco a poco el día se tornará más generoso, pero cuidado, deberás solucionar las crisis repentinas rápidamente. No todo lo que brilla es oro. A pesar de tu experiencia no te cierres a nuevos aprendizajes. Mejorará el ánimo y aumentará el rendimiento físico e intelectual. Renacimiento paulatino.

Horóscopo hoy Piscis 16 de febrero de 2021

Piscis, verdaderas corazonadas darán un vuelco favorable a los negocios, síguelas. Se preparan cambios largamente añorados. Conversación con una amistad de extrema confianza. Algunos altibajos económicos que se superan con dificultad o a última hora. Te distingues por tu inteligencia y personalidad.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2020.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio