Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, sábado 16 de julio del 2022 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 16 de julio de 2022

Aries, estás en un momento muy bueno de salud y con mucha energía. Aprovecha para comenzar a realizar alguna actividad física por tu salud. Obtendrás al fin las respuestas que esperabas en un corto tiempo, será lo mejor que pueda sucederte. Tu vida da un giro. No regales tus cosas, vendrán tiempos difíciles y debes darle valor a todo.

Horóscopo hoy Tauro 16 de julio de 2022

Tauro, deberás mantenerte al margen de una situación familiar por más que te pueda afectar. Te darán la espalda y tendrás que ayudarlas a aclarar las cosas, todo saldrá bien. Un trabajo que no salía por fin se soluciona. Retorna alguien hipócrita dentro de un grupo, ten cautela. Te retiras de un sitio o te alejas de personas. Éxito en un proyecto.

Horóscopo hoy Géminis 16 de julio de 2022

Géminis, una persona muy especial para ti te da la dosis de energías que necesitabas para continuar tu día. Hoy confiaras en un poder superior, la fe te fortalecerá. Tu cuerpo te está pidiendo un descanso, es momento de hacer una merecida pausa. Activa tu vida espiritual, la fe te ayudara tener fuerzas para seguir luchando.

Horóscopo hoy Cáncer 16 de julio de 2022

Cáncer, tendrás hoy todas las ganas de comerte el mundo, aprovecha la energía positiva que hoy te acompaña. Compartirás con personas queridas momentos inolvidables. Tu vida da un giro. Hay cosas que no se resolverán de la noche a la mañana, espera como un cazador tu momento. Falta de acuerdos con tu pareja, debes aprender a escuchar y equilibrar las cosas.

Horóscopo hoy Leo 16 de julio de 2022

Leo, no regales tus cosas, vendrán tiempos difíciles y debes darle valor a todo. Aprende a mantenerte reservado con tus cosas, es mejor callar que pecar de confiado y que todo salga mal. Ten cuidado con las decisiones apresuradas, pueden traerte consecuencias en el futuro. Logras algo que quieres en otra ciudad. Tendrás una despedida triste.

Horóscopo hoy Virgo 16 de julio de 2022

Virgo, tus aportes intelectuales son importantes en tu trabajo, no te cohíbas a la hora de opinar sobre cualquier tema. Tendrás contacto con un lugar lleno de árboles, donde te relajarás no olvides de recargarte de energías positivas. Cuida tu salud. Toma muy en cuenta tu intuición, te puede alertar en no tomar una mala decisión.

Horóscopo hoy Libra 16 de julio de 2022

Libra, llevas tiempo manteniéndote alerta, sin permitir que nada te perturbe, pero ya ese tiempo ha culminado. Compartirás con personas queridas momentos inolvidables. Una discusión con un compañero de trabajo te traerá grandes complicaciones. Planifícate mejor para que el tiempo te alcance y logres tus objetivos.

Horóscopo hoy Escorpio 16 de julio de 2022

Escorpio, adelántate a las situaciones, crea las oportunidades que necesitas y genera nuevos éxitos. Tu familia y amigos intentarán oponerse a una decisión que estás tomando, tú solo recuerda que tu felicidad va antes que la de los demás. Si tu corazón está libre, no tengas miedo en dejar que esa persona entre a tu vida para hacerte feliz.

Horóscopo hoy Sagitario 16 de julio de 2022

Sagitario, disfrutarás de un lugar con espacios abiertos sobre todo con tu familia. Tendrás que ocuparte de tu imagen personal ya que es el reflejo de lo que llevas internamente. Es el momento ideal para tomar riesgos y atreverte a vivir las aventuras que tanto sueñas. La constancia será la clave para lograr aquello por lo cual has estado luchando.

Horóscopo hoy Capricornio 16 de julio de 2022

Capricornio, sientes que algo te hace falta en tu vida, analiza bien que es y pon de tu parte para resolverlo. Llegarás al éxito deseado. Te preocuparás por alguien sale de tu trabajo en malos términos. Momento de reconciliación amorosa o amical. Defenderás a su hijo de un incidente en un lugar abierto. Recuerda que no todo está perdido.

Horóscopo hoy Acuario 16 de julio de 2022

Acuario, llegará un triunfo en medio de dificultades, solo es cuestión de esperar. Tienes la habilidad de presentir cuando una persona no la está pasando bien, utiliza esos dones que el universo te ha regalado para apoyar a una persona. Un hombre negativo se aleja de ti. El amor se presentará de manera inesperada y cambiará toda tu vida.

Horóscopo hoy Piscis 16 de julio de 2022

Piscis, cuentas con personas que te ayudarán y protegerán, no estás solo. Compra incienso de sándalo para equilibrar la energía de tu casa. Una segunda oportunidad se presentará para ti no la desperdicies. Una persona que te abre los ojos para bien. Un invitado inoportuno interrumpe tu rutina en casa. No seas impaciente.

