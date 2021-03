Conoce aquí el Horóscopo de hoy, martes 16 de marzo, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 16 de marzo de 2021

Aries, cuidado con la prisa, toma una pausa, trata de ir con cuidado a media máquina. Vas a tener éxitos, es algo q tienes proyectado en tu vida. se muy cauteloso cuando hables. No pierdas el ritmo ni la paciencia. La vida te juega un poco en contra, céntrate y vuelve a direccionar tu camino, asesórate si lo necesitas.

Horóscopo hoy Tauro 16 de marzo 2021

Tauro, esta semana va a ser muy provechosa para que te recargues con mucha fuerza de energía positiva. Debes ponerle mucho amor al trabajo. Equilibra tus energías y saldrás adelante, haz meditación. Eso te dará un equilibrio emocional y dominio espiritual. Verás personas sufrir y no podrás hacer nada, solo deberás orar.

Horóscopo hoy Géminis 16 de marzo de 2021

Géminis, gran oportunidad para desarrollar tus proyectos que tienes en tu mente. Empieza una carrera o algo laboral que te dará muy buenos frutos. Vas a alcanzar tus objetivos siempre que te lo propongas. Recuerda q tus palabras siempre abren puertas. Tendrás una buena recompensa de los sacrificios del pasado.

Horóscopo hoy Cáncer 16 de marzo de 2021

Cáncer, se avecinan muy buenas noticias. Deja tus miedos y pon a volar tu imaginación. A pesar de las dificultades, saldrás adelante, te acompaña un ángel protector. Vas alcanzar tus metas gracias a tu perseverancia, verás tus logros y los disfrutarás. Sientes que no eres feliz, aunque no quieras demostrado.

Horóscopo hoy Leo 16 de marzo de 2021

Leo, es el momento de tener presente que hay cosas q tienes q cortar de raíz para terminar con momentos difíciles, y para q fluya la buena vibra. Asume de una vez lo que quieres hacer rápido, no lo pienses tanto. Siempre mira adelante. En el amor tienes que ser más creativo. Nuevas situaciones que debes enfrentar.

Horóscopo hoy Virgo 16 de marzo de 2021

Virgo, estás necesitado de compañerismo en el trabajo, no confíes en nadie en este momento. Trata de tomar las cosas con calma no te sobresaltes. Debes hacer actividades donde puedas compartir con otras personas. Es muy importante que prestes atención en tu salud a nivel de estomacal. No hagas promesas, actúa.

Horóscopo hoy Libra 16 de marzo de 2021

Libra, será una semana de tomar decisiones drásticas. Concretas algo que está pendiente desde hace mucho tiempo. No dejes perder lo que tienes en tus manos, el mal manejo de las cosas puede que luego te cueste recuperarlo. Habrá conflictos al debatir nuevos temas. Mantenerse firme y lograrás buenos resultados.

Horóscopo hoy Escorpio 16 de marzo de 2021

Escorpio, es bueno de destacarse cuando estas en la cima, pero ten mucho cuidado de no presumir, siempre con muy buena actitud. Utiliza tus habilidades en todo lo que quieras desempeñar. Muy buena actitud a pesar de las dificultades. Por fin estarás tranquilo, vences algunos obstáculos que te tenían estancado.

Horóscopo hoy Sagitario 16 de marzo de 2021

Sagitario, estás en un lugar donde se siente la carga negativa, debes ser fuerte y positivo para que nada malo te afecte. Ten mucho cuidado con personas de tu entorno, tienes mucha envidia a tu alrededor. Tienes personas que te valoran mucho, siempre están contigo. Cuídate mucho los pies y piernas. Llega el amor.

Horóscopo hoy Capricornio 16 de marzo de 2021

Capricornio, sorprendentes ideas que te abren la puerta donde trabajas. Tienes que animarte y ponerle toda tu fuerza en algo piensas realizar. Lucha por tus sueños, es el momento de lograr lo que quieres. Se avecina nuevos cambios, adelante no temas. Compras algo que siempre has querido. No te dejes llevar por los celos.

Horóscopo hoy Acuario 16 de marzo de 2021

Acuario, es el momento de aprovechar tu buena energía esta semana. Irradiaras luz y amor a todos los que te rodean. Has las cosas de una manera muy sabia, nada de apresurarse. Te llenarás de muchas emociones, deberás canalizarlas para que todo salga bien. Se cierra un ciclo, las cosas cambian radicalmente.

Horóscopo hoy Piscis 16 de marzo de 2021

Piscis, alegrías y nuevas experiencias en esta etapa de tu vida, aprende y disfrútala. Esta semana aprovéchala, estarás rodeado de mucho amor por todos. Sientes la necesidad de volar como los pájaros y sentir el aire que respiran. Planificarás un viaje y poner los pies en el agua. Tienes que descansar más.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio