Sepa aquí el Horóscopo de hoy, martes 16 noviembre, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 16 de noviembre de 2021

Aries, eres muy emotivo, estarás melancólico, vendrán a ti recuerdos del pasado al mirar fotos que hace tiempo no veías. No te entristezcas levanta esos ánimos, comunícate con esas personas que extrañas, manda un mensaje o haz una llamada y veras que te sentirás mejor. Recuerda hay gente que te necesita.

Horóscopo hoy Tauro 16 de noviembre de 2021

Tauro, tienes una energía que contagia a cualquiera. Estas liberándote de una situación que te mantenía atado y que no te dejaba avanzar, recuerda tu brillas con luz propia. Los conflictos nos hacen crecer. Ahora céntrate en lo que quieres lograr y comparte tus deseos con personas que te aporten. Sé tú.

Horóscopo hoy Géminis 16 de noviembre de 2021

Géminis, la disciplina te ayuda a equilibrar tu vida. A pesar de los hechos que el mundo está atravesando tratas de mantener un orden en tu vida, en tu familia y en la casa para que la cosas no se salgan de control. Toma la fuerza de la creatividad para impulsar cambios en tus rutinas. No te dejes vencer.

Horóscopo hoy Cáncer 16 de noviembre de 2021

Cáncer, estás muy pensativo recuerda que siempre encontraras una salida ante cualquier dificultad que se te presente, te preocupa tu familia y lo que pueda ocurrirle, envíales energías positivas con palabras de optimismo y de esperanza, aunque no los tengas contigo como deseas fortalece esos lazos con amor.

Horóscopo hoy Leo 16 de noviembre de 2021

Leo, sientes que te has esforzado muchísimo para tener lo que ahora tienes y vez con tristeza no poder seguir avanzando, debes volver a comenzar, recuerda como lo hiciste y lograste grandes cosas, dale paso a nuevas ideas y reinvéntate, no pierdas más el tiempo lamentándote ponle ganas y manos a la obra.

Horóscopo hoy Virgo 16 de noviembre de 2021

Virgo, sientes que necesitas más comprensión de la gente que te rodea, te esfuerzas por el bienestar de los demás y sientes que es en vano. No pretendas que todos vayan a tu mismo ritmo debes entender que cada quien tiene una forma de hacer las cosas, se más tolerante y comprensivo con los demás.

Horóscopo hoy Libra 16 de noviembre de 2021

Libra, tu familia es lo más importante, hay un familiar que por más que le hables no entiende y al final hará lo que desea, eso te estresa bastante, convérsale y aconséjale, pero debes dejar que tenga su propia experiencia, si se cae será parte del proceso de aprendizaje. No discutas y guarda tus energías.

Horóscopo hoy Escorpio 16 de noviembre de 2021

Escorpio, ser constante traerá a ti grandes éxitos en todos los aspectos. Mantente firme en tus decisiones y lucha por cada cosa que deseas realizar, por más difícil que este la situación, tú lo vas a lograr. Recibirás gestos de amor con pequeños detalles, sé agradecido. Estarás muy sensible estos días.

Horóscopo hoy Sagitario 16 de noviembre de 2021

Sagitario, estarás ansioso sin saber qué hacer, realiza labores en casa que te distraigan como escuchar música o cantar, el arte será buena iniciativa para canalizar tus emociones. Escribe sobre lo que sientes como una terapia e invita a hacer lo mismo a quien creas que lo necesita y comparte tu experiencia.

Horóscopo hoy Capricornio 16 de noviembre de 2021

Capricornio, alguien del pasado se comunicará contigo y te inquietará, tendrá mucho que contarte, deja fluir esas emociones y disfrútalas te sentirás bien. Te comentará de sus éxitos y querrá entablar nuevamente una amistad contigo, si te sientes bien continúa hablándole de lo contrario despídete amablemente.

Horóscopo hoy Acuario 16 de noviembre de 2021

Acuario, habrá reciprocidad en el amor, pero cuidado los celos no son tu mejor aliado, te sentirás traicionado y eso no será bueno para ti, no dejes volar tu imaginación, aprende a controlar tus emociones. Necesitaras tener el control de la situación comienza por escuchar antes de sacar conclusiones. Calma.

Horóscopo hoy Piscis 16 de noviembre de 2021

Piscis, una amistad sincera te ayudara a resolver un problema y estarás agradecido por ello. Pensarás en hacer algunos cambios en casa para sentirte mejor y para que tu familia esté a gusto, te dedicaras a las plantas y a pintar para distraerte y veraz la posibilidad de emprender un negocio desde casa.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2021.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio

