Conoce aquí el Horóscopo de hoy, viernes 16 de octubre, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 16 de octubre de 2020

Aries, entras en una etapa de recuperación física y económica. Cuidado con lo que le dices a un familiar y ocasione peleas. Estás en búsqueda que te motive y así salir adelante. Renovarás las relaciones de amistad que habías olvidado. No estés indeciso en lo que trabajas. La economía se activa lentamente. Celebraciones.

Horóscopo hoy Tauro 16 de octubre de 2020

Tauro, tiempo de crecimiento, desarrollo y creación, aprovecha cada instante para bien. En el trabajo escucha el consejo que te dan. Recibes un mensaje espiritual que te ayuda. Proyecta en positivo lo que vas hacer. Tienes muchos retos en la vida, pero ve paso a paso, escalón por escalón. Celebraciones y alegrías próximas.

Horóscopo hoy Géminis 16 de octubre de 2020

Géminis, no te sientas solo, busca las personas que te quieren. Realizarás diversas actividades a la vez, procura no distraerte para que todo salga bien. Buenas noticias en lo laboral. La felicidad está a tu lado y no lo ves. Recibes llamadas con buenas noticias. Nuevas aperturas en lo laboral que te llegan. Controla tu carácter.

Horóscopo hoy Cáncer 16 de octubre de 2020

Cáncer, los lazos familiares pueden derrotar cualquier tormenta, el amor es lo único que importa. La felicidad está al lado de tu familia. Controla tu estado de anímico. Los demás no pueden hacer todo lo que tú quieres o como lo quieres. Una persona te demuestra el deseo de compartir su vida contigo, analiza y decide.

Horóscopo hoy Leo 16 de octubre de 2020

Leo, días productivos, aprovéchalos al máximo. Disfruta de horas románticas al lado de esa persona especial. Se te presentan nuevos planes para desarrollar. Se te presentará un trabajo en otro sitio. Tendrás un reencuentro con viejos amigos. Tu magnetismo personal se activa, al igual que tus ganas de sociabilizar.

Horóscopo hoy Virgo 16 de octubre de 2020

Virgo, esfuérzate más para alcanzar el objetivo que te has propuesto. Es demasiado pronto para rendirte, ni lo pienses. Captas un cambio de vibración en el ambiente y te preocupa, pronto lo entenderás. Realizarás trámites legales. Para obtener las cosas buenas de la vida hay que sudar, dice el dicho. Sé prudente.

Horóscopo hoy Libra 16 de octubre de 2020

Libra, estarás preocupado y pendiente de situaciones en tu entorno familiar, deberás hacer ciertos ajustes. Tendrás un avance sin obstáculos. El amor es importante para que puedas recargar tus baterías no lo olvides. Prepárate para la nueva rutina y que tendrás que organizar. Momento especial para conocer a alguien.

Horóscopo hoy Escorpio 16 de octubre de 2020

Escorpio, colegas o compañeros de trabajo se unen a ti para alcanzar una meta. Harás una mudanza poco a poco, por partes. Recibes apoyo de una madre. Todo comienza a cambiar a tu favor. Tienes el temor a comprometerte, deja tus miedos atrás. Necesidad de curación espiritual o psicológica, es hora que te preocupes por ti.

Horóscopo hoy Sagitario 16 de octubre de 2020

Sagitario, eliges entre dos o más oportunidades la más adecuada y práctica. Una mala experiencia sentimental comienzas a sanar. Preocupación por algo o alguien que no puedes sacar de tu mente. Todo mejora poco a poco y disfrutas ahora de un ambiente de trabajo más armónico. No te detengas y cumple lo que has prometido.

Horóscopo hoy Capricornio 16 de octubre de 2020

Capricornio, un triunfo, una victoria o alcanzar un objetivo aumentará tu autoestima. Recibes reconocimiento por tu trabajo. Utiliza tu intuición a la hora de emitir una opinión o dar un paso para avanzar. Discusiones con personas con las que vives por visiones divergentes. Lucha por tus sueños. Trabaja tu fortaleza interior.

Horóscopo hoy Acuario 16 de octubre de 2020

Acuario, ten claro que, durante el mes, que viene habrá mucho movimiento y acciones en lo que quieres. Visitas a una persona que te resuelve un problema. Hablar abiertamente de tus sentimientos es, en ocasiones, muy liberador. Oposiciones que debes vencer. La necesidad de un orden ocupará tu pensamiento. Confía en ti mismo.

Horóscopo hoy Piscis 16 de octubre de 2020

Piscis, puedan surgir aventuras o romances con alguna amistad, cuidado con confusiones. Situaciones externas que te afectan. Tus esfuerzos serán recompensados. Sentirás que debes decidir en dónde estar, no dudes. Descuidos con las cosas en tu casa que deberás atender. Sientes que alguien de tu entorno no confía en ti.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2020.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio