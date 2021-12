Sepa aquí el Horóscopo de hoy, viernes 17 de diciembre, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 17 de diciembre de 2021

Aries, buenas noticias te hacen dibujar una alegría en el rostro, disfruta de ese momento. Asistirás a una reunión donde fluirán acuerdos. Una situación cambia a tu favor. Firmas un contrato o resolución. Será para tu bienestar y tranquilidad. Tomarás decisiones contundentes. Te preparas para arreglar tu casa por navidad.

Horóscopo hoy Tauro 17 de diciembre de 2021

Tauro, éxito rotundo en lo laboral frente a un grupo de compañeros. Inicia tu día realizando un ritual especial o ejercicio espiritual. Presta atención a lo que te ofrecen. Evita palabras imprudentes y decisiones impulsivas. Primero tu paz interior. Tu mente estará activa, eficaz y capaz de tomar decisiones rápidas.

Horóscopo hoy Géminis 17 de diciembre de 2021

Géminis, manéjate con seguridad y tu capacidad para el triunfo en lo laboral te favorecerá enormemente. Ansiedad que te genera conflicto. Cuidado con algo de valor que dejas en un escritorio. Contacto con ginecólogo o cardiólogo. Negocios con familiares que resultan favorables. Planificas la cena navideña con la familia.

Horóscopo hoy Cáncer 17 de diciembre de 2021

Cáncer, pon en marcha nuevas ideas, anímate. Ayudas a una persona querida en una situación amorosa. Actúa con amabilidad con esa persona que te pretende. Debes pensar y reflexionar acerca de un asunto que te inquieta para tomar la mejor decisión. Preparas un informe de trabajo con éxito. Separa los sentimientos del trabajo.

Horóscopo hoy Leo 17 de diciembre de 2021

Leo, no compitas con personas que no están a tu altura en la parte laboral ya que pierdes el tiempo. Asume tu responsabilidad, no cargues de obligaciones a quien no les corresponde. Ten calma y controla tus nervios. Atiende a tus difuntos recordándolos con amor y haciéndoles oraciones. Compras tarjetas navideñas.

Horóscopo hoy Virgo 17 de diciembre de 2021

Virgo, te has comprometido y has fallado varias veces, ahora es el momento de concretarlo. Pensamientos muy lúcidos te impulsan a concretar acciones que te ayudan a la hora de abrir una puerta que creías cerrada. Lo que si debes controlar son tus palabras, pues estarás disponible para atacar. Salida alegre con amigos.

Horóscopo hoy Libra 17 de diciembre de 2021

Libra, mudanza con alegrías, todo cambio será favorable para ti y los tuyos. Tus actuales relaciones y contactos son más provechosas de lo que crees. Te cancelan un dinero pendiente. Persona joven que te transmite gran alegría, agradece al cielo por lo que tienes. Buscas ofertas de zapatos para ti y tu familia.

Horóscopo hoy Escorpio 17 de diciembre de 2021

Escorpio, compromiso a corto plazo que se proyecta muy positivo. Cambios positivos en tu vida laboral y social. Estarás negociando y mostrando tus ideas. Nueva relación sentimental. Gastos que puedes evitar. Alguien muy apasionado te llama para contarte algo interesante o para ponerte al día. Cuida tu espalda.

Horóscopo hoy Sagitario 17 de diciembre de 2021

Sagitario, limpia la casa de las malas energías, regala lo que no usas, prepara un baño para de ruda, romero y laurel. Es el momento para romper viejas ataduras. Siempre encontrarás una mano amiga con la que podrás contar. Aléjate de situaciones emocionales que no te satisfacen. Recibes el apoyo de un desconocido. Éxitos.

Horóscopo hoy Capricornio 17 de diciembre de 2021

Capricornio, alguien te dice algo que no creerás, la respuesta y la verdad está allí delante de tus ojos, no te resistas más. Sé consciente que no todo es lo que parece, no te dejes engañar. Preparándote para un evento importante en el trabajo. Llega a ti la solución y nuevas oportunidades en diferentes ámbitos.

Horóscopo hoy Acuario 17 de diciembre de 2021

Acuario, gran capacidad para invertir, le sacarás el máximo provecho a todo. Calma y fe que sí te aprobarán esos documentos. Una mujer joven trae alegrías. Tu energía se moverá hacia ideas altruistas o de carácter espiritual y te preocuparás por ayudar a los demás. No temas en invertir en algo que dará frutos en corto tiempo.

Horóscopo hoy Piscis 17 de diciembre de 2021

Piscis, una amistad te apoyará para que consigas el objetivo que te propongas. Un cumpleaños de un familiar por celebrar, ten cuidado recuerda esta pandemia aún no se ha acabado. Encuentros con amigos, buenos ratos y conversaciones. Te preocupas por un sobrino. Cautela al manejar, o durante viajes o traslados.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2021.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio

