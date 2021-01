Sepa aquí el Horóscopo de hoy, domingo 17 de enero, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 17 de enero de 2021

Aries, nuevas propuestas en lo laboral, piénsalo bien antes de decidir, quizás debas consultarlo con alguien para que te de su opinión. Cambios necesarios en tu rutina de vida. Bendiciones en tu vida y se abrirán puertas maravillosas. Nuevas metas en los estudios, con algunas trabas, pero valdrá la pena. Ten calma.

Horóscopo hoy Tauro 17 de enero de 2021

Tauro, trata de superar una situación del pasado. El rencor, resentimiento y amores imposibles forman parte del pasado y son esas emociones negativas que no te dejan avanzar. Siembra las bases para construir futuras emociones basadas en el respeto y el amor verdadero. Suelta todo aquello que te hace daño.

Horóscopo hoy Géminis 17 de enero de 2021

Géminis, debes darle más importancia a tus sentimientos y sobre todo de exteriorizarlos, tus familiares y amigos necesitan saber cuán importante son para ti, exprésales tu amor cada vez que puedas con detalles simples o palabras que seguro los van a reconfortar. Todos saben el gran corazón que tienes.

Horóscopo hoy Cáncer 17 de enero de 2021

Cáncer, eres una persona con mucha fortaleza, pero a veces te quiebras con facilidad. En caso de que estés atravesando una crisis emocional, te aconsejo que converses con una persona que consideres que le puedas confiar tus emociones, veras que te hará sentir mejor y con una nueva visión de las cosas.

Horóscopo hoy Leo 17 de enero de 2021

Leo, oportunidad para nuevos ingresos en lo económico. Mejora tu situación laboral. No tengas dudas en tus decisiones, eso te hace vulnerable. Ten paciencia ya que con calma logras esa meta. Estarás en el camino del cambio económico. Usa tus habilidades sabiamente. Hombre muy ingenioso que te ayuda.

Horóscopo hoy Virgo 17 de enero de 2021

Virgo, aléjate de las personas que no son sinceros contigo. Debes cumplir lo que le ofreciste a las personas de tu casa. Nuevas propuestas que causarán inquietud en este día. No tengas pensamientos negativos, atraerás lo mismo. Logros en proyecto en lo que has trabajado mucho. Eres fuerte en todo.

Horóscopo hoy Libra 17 de enero de 2021

Libra, se activa la prosperidad en tu vida, buen augurio. Debes unirte más a tu pareja. Recibes consejo profesional para hacer una inversión. La estrella te alumbra y te da buenas energías. Buenas noticias, llegas acuerdo en un proyecto. Hecho curioso con un ave. Viaje por descanso. Arreglo de papeles en el banco.

Horóscopo hoy Escorpio 17 de enero de 2021

Escorpio, estarás pensando mucho en alguien especial. Tu corazón palpita fuertemente al recordar a alguien. Date la oportunidad para amar sin medidas. Sé feliz. Dedícate más a tu familia. Busca la verdad con tu pareja. No gastes de más de lo que debes. Aprende de tus errores, piensa antes de actuar, controla las emociones.

Horóscopo hoy Sagitario 17 de enero de 2021

Sagitario, conoces a una persona de poder que te ayuda. Una mujer que te busca para que trabajes con ella. Deberás tomarte tu tiempo para pensar. Organización y planificación son las claves para que tengas el éxito deseado. Cuidado con los engaños o inversiones donde no hay seguridad. Todo se mueve en positivo.

Horóscopo hoy Capricornio 17 de enero de 2021

Capricornio, culminas un proyecto. Algo con un colegio que debes solucionar. Búsqueda de nuevos caminos para mejorar en la economía. Cambios necesarios que debes hacer en tu empleo. Ponte al día en lo que quieres hacer. Haces cosas nuevas y te trae beneficios. Muchas bendiciones para ti y te ayuda en lo que vas hacer.

Horóscopo hoy Acuario 17 de enero de 2021

Acuario, hoy confiarás en un poder superior, la fe te fortalecerá. Se te presentarán nuevos retos en tu vida, no importa la cantidad sino la calidad. Periodo de nerviosismo por cambios inesperados, recuerda todo pasa. Búsqueda de un equilibrio emocional, pero necesitarás de la ayuda de una persona para lograrlo.

Horóscopo hoy Piscis 17 de enero de 2021

Piscis, estarás tentado por una persona a emprender un negocio, ten cuidado ya que no es tan favorable como te lo cuenta. Debes controlar tu ansiedad. Ahora puedes iniciar un proyecto y darle forma a una idea. Un dinero estará disponible para algo que necesitas. Ocúpate de tu imagen, te ayudará en el trabajo.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio