Sepa aquí el Horóscopo de hoy, lunes 17 de enero del 2022, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 17 de enero de 2022

Aries, te llega una información importante y deberás tomar una decisión. Tu problema tiene solución, búscalo y resuélvelo inmediatamente, no pierdas el tiempo. No saques conclusiones antes de tiempo sin antes averiguar bien los hechos. Persona de poder que te habla de proyectos. No delegues, deberás atender tú mismo las cosas.

Horóscopo hoy Tauro 17 de enero de 2022

Tauro, estarás en camino de aclarar algo que buscas realizar. Confía en quien está contigo. Tendrás una tendencia a dejarte llevar por tus impulsos el día de hoy, puede que te causará inconvenientes. Este ciclo beneficiará todos tus deseos y también dará alegría a tu corazón. No te ahogues en las dificultades, todo pasará.

Horóscopo hoy Géminis 17 de enero de 2022

Géminis, no permitas que otros decidan por ti cuando eres tú el que conoce el camino. Recuerda esta frase hoy por mí, mañana por ti. Tomate un tiempo para ti. Buen momento para hacer reformas en tu hogar. Un viaje está en puerta, pensarás el lugar y con quien viajar, regálate un tiempo. Celebraciones con alguien especial.

Horóscopo hoy Cáncer 17 de enero de 2022

Cáncer, es tiempo de que reacciones rápidamente ante los retos que te has propuesto lograr en este tiempo. Deberás utilizar tu intuición para encontrar el verdadero camino. Estarás demasiado ocupado con algunas cosas, no pongas excusa para descuidar otras. Alguien te tenderá su mano para apoyarte. Colabora más en el hogar y rompe tu rutina.

Horóscopo hoy Leo 17 de enero de 2022

Leo, te sentirás sin ganas de compartir con tus compañeros de trabajo, debes calmarte y ser más empático con los que te rodean. Ten cuidado porque algunas oportunidades que se presentan no son del todo favorables para ti, debes analizar mejor las cosas antes de tomar una decisión. Preocupación por un familiar, tranquilo todo estará bien.

Horóscopo hoy Virgo 17 de enero de 2022

Virgo, te estás adaptando muy bien a la situación, pero debes seguir haciendo cambios a tu vida y no quedarte conformándote con lo que ya has logrado. La comunicación es lo que realmente une a las personas, sobre todo para ti que necesitas fortalecer los lazos con tus seres amados. Te sentirás desconfiado por temor a equivocarte confiando en los demás.

Horóscopo hoy Libra 17 de enero de 2022

Libra, aléjate de esa situación que te está quitando tu tranquilidad, involucrándote en problemas que no te corresponden. No pierdas el tiempo con alguien que no quiere avanzar. Estarás ahorrando para un viaje. Invitación a salir que te pone nervioso. Es necesario que aclares una situación con tu pareja antes que sea demasiado tarde.

Horóscopo hoy Escorpio 17 de enero de 2022

Escorpio, pagos necesarios que debes hacer antes de que el tiempo venza. Debes estar más pendiente de lo que dices de otros cuando éstos no están presentes, las paredes oyen. Procura saber remediar lo que ocasionas, mide las consecuencias de tus actos. Seguirás adelante a pesar de las dificultades y demostrarás tu capacidad.

Horóscopo hoy Sagitario 17 de enero de 2022

Sagitario, debes ir por más, evalúa otras posibilidades y mira todo desde otro ángulo, así obtendrás más ideas y veras que tu vida cambiara para bien. Te has puesto prueba y lo estás haciendo muy bien, lo estas logrando por ti mismo, eres más grande y fuerte de lo que te imaginas. Una persona que recién conoces se interesará por ti.

Horóscopo hoy Capricornio 17 de enero de 2022

Capricornio, la gente vera de lo que eres capaz y de lo que has madurado. Vas a progresar solo cree en ti. El tiempo pasará rápidamente, será necesario que aproveches las oportunidades que vengan hacia ti. Terminas una relación de amistad de años. Estabilidad familiar luego de conversación profunda. Renace el amor dentro de ti.

Horóscopo hoy Acuario 17 de enero de 2022

Acuario, necesitas sentir que todo lo tienes bajo control. Aunque en estos días las cosas no salgan como quieres debes comprender la situación actual y adaptarte a los cambios. Desconfías de una persona cercana a tu pareja, porque piensas que le puede hacer daño. Sueños que se hace realidad. Cambiarás de imagen para verte diferente.

Horóscopo hoy Piscis 17 de enero de 2022

Piscis, no podrás ser tú el que dirija todo. Déjate guiar por los demás y veras que todo será mejor para ti y los tuyos. Celebraciones de una graduación. Debes apoyar a un familiar que está atravesando un momento complicado. Si hoy no sabes cómo comenzar tu día, te sugiero que actúes en función a tus gustos, como leer un libro o pintar.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2022.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio

