Conoce aquí el Horóscopo de hoy, miércoles 17 de febrero, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 17 de febrero de 2021

Aries, estarás inquieto estos días, hay algo que deseas hacer y no sabes cómo comenzar. Necesitas rodearte de personas que te den ánimo para salir adelante. Prestas un dinero, pero desconfías de la persona, has que se comprometa en devolverte. Un encuentro con alguien que te inquieta te pone nervioso. Sé precavido.

Horóscopo hoy Tauro 17 de febrero 2021

Tauro, tienes varias opciones de negocio, pero no sabes cuál escoger, elige la más sencilla para que no te compliques demasiado. Te dan un obsequio de mucha utilidad. No te gusta deber favores y apoyas a alguien cercano que te ayudo alguna vez. Los sueños pueden hacerse realidad, solo debes confiar en ti mismo

Horóscopo hoy Géminis 17 de febrero de 2021

Géminis, eres alegre y te motiva estar en un ambiente donde eres bien recibido. Aunque en estos momentos difíciles las cosas han cambiado, trataras de estar de buen humor y muy positivo, sobre todo en el trabajo. En casa pon en orden las cosas, resuelve lo que es prioridad y termina todo lo que esta inconcluso.

Horóscopo hoy Cáncer 17 de febrero de 2021

Cáncer, preocupación por la familia, sobre todo en temas de salud. Podrás ayudar a alguien que lo necesita. Siempre apoyarás de acuerdo a tus posibilidades. Te hablan de un proyecto que te generará ingreso, pero observa los detalles muy minuciosamente, no todo lo que brilla es oro. Te enteras de un embarazo cercano a ti.

Horóscopo hoy Leo 17 de febrero de 2021

Leo, sentirás un poco de cansancio en estos días, poco tolerante a las personas y a los retrasos de tus cosas. Cálmate y deja que las cosas fluyan y se den, no te desesperes. Viene tiempos de mucha reflexión, deberás organizarte mejor y plantearte nuevas metas y de cómo ejecutarlas. Necesitarás relajarte un poco.

Horóscopo hoy Virgo 17 de febrero de 2021

Virgo, busca un entretenimiento en casa para pasar el tiempo y distraerte. Puedes dedicarte a las plantas, la energía de la naturaleza te hará bien. Un familiar necesitará de tu ayuda, escucha lo que tiene que decirte. Te proponen un viaje, pero deberá esperar. Preocúpate por tu salud y por tu bienestar, consulta a un médico.

Horóscopo hoy Libra 17 de febrero de 2021

Libra, buscarás consuelo en una amistad, en situaciones difíciles es cuando se sabe quién está contigo. Momentos duros por pasar, deberás ser fuerte y tener mucha fe. Pensarás vender algo que para ti es importante, pero necesitas efectivo en mano. Siempre habrá una salida en cualquier situación. El amor te sostendrá.

Horóscopo hoy Escorpio 17 de febrero de 2021

Escorpio, deja el resentimiento atrás, controla mejor tu carácter, recuerda que estamos viviendo tiempos difíciles y quien menos esperas te necesita. Tu familia estará más unida que nunca. Un hijo te necesita y se apoyará en ti más que antes. El amor de tu vida te sorprenderá con una gran noticia, la esperanza regresa.

Horóscopo hoy Sagitario 17 de febrero de 2021

Sagitario, eres aventurero y siempre estás dispuesto a vivir intensamente la vida. esta vez debes hacer una pausa y priorizar las cosas. No gastes en cosas que no son necesarias y ordena lo que está descuidado por ti. Ahora deberás ser más maduro y responsable para lo que tengas que hacer. Te dan una gran noticia.

Horóscopo hoy Capricornio 17 de febrero de 2021

Capricornio, este es el tiempo de meditar, de pensar bien lo que has de hacer de ahora en adelante en lo que respecta a lo laboral. Pensaras en realizar un negocio independiente, pero las cosas aún están difíciles, deberás esperar un poco y adaptarte a la situación. Te sentirás solo en estos días, una persona especial aparece.

Horóscopo hoy Acuario 17 de febrero de 2021

Acuario, la integración de la familia es algo que te motiva, ellos serán tu fuerza. Te necesitarán tranquilo y sereno para afrontar lo que se viene. Pensarás en tres opciones diferentes para generar dinero. Eres creativo y sabrás como solucionar lo que se te presente. El amor te da la espalda y deberás hacer todo para reconciliarte.

Horóscopo hoy Piscis 17 de febrero de 2021

Piscis, cuentas con la protección de los ángeles, ellos te sostendrán en tu situación actual. Recibes una noticia que cambiarán tus planes de hoy. Una visita inesperada traerá a tu casa nuevas ideas. Realizarás algunos cambios en tu hogar que serán muy beneficiosos. Un adolescente te necesita con tus consejos.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2020.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio