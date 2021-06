Conoce aquí el Horóscopo de hoy, jueves 17 de junio, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 17 de junio de 2021

Aries, no necesitas que alguien esté constantemente a tu lado para lograr tus objetivos. Necesidad de evaluar o de ser evaluado en el trabajo. No des el primer paso hasta estar totalmente seguro que un negocio se va a llevar a cabo. No logras coincidir tus gustos delicados y especiales con tu pareja. Una película con mensaje.

Horóscopo hoy Tauro 17 de junio de 2021

Tauro, el día va a estar lleno de vibras positivas, aprovéchalas para lograr todo lo que te propones. Molestia por algo que no pudiste hacer. Todo se dará en su momento. Tienes gran temor en perder una amistad por algo que sabes y has guardado por mucho tiempo. Te hacen un ofrecimiento. Concretas un negocio. Propuesta romántica.

Horóscopo hoy Géminis 17 de junio de 2021

Géminis, los pensamientos con un fin superficial no llevarán a ningún lado, hay cosas más importantes. En un cerrar y abrir de ojos lograrás salir de la situación actual que te preocupa, ten fe y paciencia. Una persona intentará manipularte a su antojo para lograr su objetivo. Día de revelaciones personales y redescubrimientos.

Horóscopo hoy Cáncer 17 de junio de 2021

Cáncer, gracias a la perseverancia es que encontrarás lograr tus objetivos, ten fe en ese nuevo emprendimiento. Estarás solucionando en el menor tiempo posible los percances que has tenido y no habías podido resolver. Evita ilusionarte u obsesionarte con personas que no sienten lo mismo por ti. La familia se une.

Horóscopo hoy Leo 17 de junio de 2021

Leo, las decisiones precipitadas te pueden traer un gran arrepentimiento en el futuro, medita lo que harás y más si se trata de dinero. La influencia de los astros indica que vives un buen momento para todo lo relacionado con los asuntos del corazón. Intentarán intimidarte con ínfulas de superioridad, no dejes que te lastimen.

Horóscopo hoy Virgo 17 de junio de 2021

Virgo, no desaproveches las oportunidades que se te presenten de ahora en adelante, ya has sufrido demasiado. Tendrás la necesidad de buscar otros ingresos, algo paralelo a lo que vienes haciendo. Una persona te decepcionará luego de tomar una actitud, esto te ayudará a abrir los ojos. Un familiar requiere de tu ayuda, no se la niegues.

Horóscopo hoy Libra 17 de junio de 2021

Libra, un difícil momento traerá incertidumbre a tu estabilidad económica. Discusiones se suscitarán en tu ambiente laboral en el día de hoy. Consolidarás una relación estable con una persona Tienes que romper paradigmas y falsas creencias que has llevado contigo y están afectando tu estilo de vida. El pasado afecta el presente.

Horóscopo hoy Escorpio 17 de junio de 2021

Escorpio, acepta con mucha paciencia los procesos que puedes estar viviendo en este momento, vendrán días mejores. Éxitos y logros gracias a tu buena organización. Ten más paciencia. Evita los celos innecesarios, ábrete al amor que te puedan dar. Tu salud mejorará notablemente tras un tratamiento natural.

Horóscopo hoy Sagitario 17 de junio de 2021

Sagitario, no es momento de desanimarse, comienza nuevamente con más energías. El mejor refugio es en tu hogar, allí encontraras la paz. Ten cuidado al hablar sueles no tener filtro para expresar lo que piensas. Te sentirás cansado, has alguna actividad que te relajes y distraigas. Ten paciencia y has tu mejor esfuerzo en el trabajo.

Horóscopo hoy Capricornio 17 de junio de 2021

Capricornio, una confusión en el ámbito laboral te envolverá en un problema, sin embargo, esto mejorará. No hagas tantas cosas deja que los demás trabajen también. No tomes en cuenta los chismes que llegan a ti para perjudicarte amorosamente, todo debes hablarlo directamente. Tendrás mucho para explicarle a tu pareja.

Horóscopo hoy Acuario 17 de junio de 2021

Acuario, la espera de una nueva oportunidad laboral te ha tenido estancado, busca hacer otras actividades. Le pondrás un alto a aquellas actitudes que frenaban tu progreso. Tu pareja te propondrá hacer un cambio muy importante, puede este tratarse de mudanzas o viajes. El clima te está afectando negativamente tu salud, abrígate bien.

Horóscopo hoy Piscis 17 de junio de 2021

Piscis, protégete de un complot y de traiciones. El miedo a comprometerte por desamores pasados te está haciendo perder la oportunidad de tu vida. Hay una cierta actitud entre tu familia y tu relación, debes ser mediador en este caso. Aclaras algo con un familiar o persona cercana. Deberás aceptar que tienen tendencias diferentes.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2021.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio