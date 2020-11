Sepa aquí el Horóscopo de hoy, martes 17 de noviembre, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 17 de noviembre de 2020

Aries, no te rindas cuando sabes que estas en lo correcto. Si te comprometes con algo o alguien, estarás seguro de tener cubiertas las espaldas y podrás avanzar con confianza. Todo depende de cómo trates a los demás, se amable. Afinas detalles sobre documentos y trámites legales. Agotamiento físico, descansa.

Horóscopo hoy Tauro 17 de noviembre de 2020

Tauro, usa el sentido común, buen juicio y honestidad para todos los aspectos de tu vida. Conversas con tu madre o padre sobre tus temas amorosos buscando un consejo. Tendrás un encuentro con un grupo de persona, te sentirás agradado. Se compasivo, pero no permisivo. Haces remodelación en tu casa para recibir la Navidad.

Horóscopo hoy Géminis 17 de noviembre de 2020

Géminis, si no eres feliz en los últimos días es porque estás absorbido con problemas, relájate y date un tiempo para ti. Haz tu propia investigación y verifica todo en tu trabajo para que salga bien. No dudes en enfrentar los problemas, todo saldrá bien. Tendrás una conversación con un hermano o hermana sobre un bien en común.

Horóscopo hoy Cáncer 17 de noviembre de 2020

Cáncer, debes dejar de un lado las discrepancias entre la familia y fortalecer los lazos. Hablarás sobre nuevas sociedades comerciales, tendrás buenos resultados. Ten cuidado con quien te asocias. No esperes que otros se hagan cargo de tus cosas, asume tus responsabilidades y deja los miedos de lado. Un familiar te necesita.

Horóscopo hoy Leo 17 de noviembre de 2020

Leo, no te sientas atraído por algo que no necesitas, ahorra para los tiempos difíciles. Debes establecer la norma y siéntete orgulloso de quien eres y de lo que has logrado. No pasará nada si no entras en acción, no dejes pasar las oportunidades. Necesitas sentarte con tu pareja para poner en orden muchas cosas.

Horóscopo hoy Virgo 17 de noviembre de 2020

Virgo, tómate tiempo para reflexionar sobre el pasado y descubrir la enseñanza de esa experiencia. Nunca es tarde para retroceder, arreglar o reconectarse con una persona. Debes pelear por el triunfo, luchando lo conseguirás. Cuídate y ve al médico ya que no estás bien de salud. Reconstruyes tu vivienda o te mudas.

Horóscopo hoy Libra 17 de noviembre de 2020

Libra, cuida tu tiempo, vale más de lo que puedas imaginar, valórate. Ya es tiempo de que dejes el pasado atrás. No huyas ni te escondas porque no encuentras otra salida, afronta los problemas y resuélvelos. En el dinero, cuídate de estafas. Te invitan a un evento de negocios, piensa bien antes de tomar una decisión.

Horóscopo hoy Escorpio 17 de noviembre de 2020

Escorpio, deja la angustia y anímate a salir de esta situación. Menos charla y más observación, te ayudará a darte cuenda que quieren los demás y cuál es su estrategia. Dolor estomacal que debes de atenderte con un médico. Cuida tus espaldas, evita involucrarte n los chismes. No te rindas por razones sentimentales.

Horóscopo hoy Sagitario 17 de noviembre de 2020

Sagitario, sal y pasa tu tiempo agradable con gente que te inspire y te motive. La buena fortuna está cerca. Eres tu quien manda y puede manejar toda situación que enfrentes, se sereno y objetivo. Te sientas con tu pareja a conversar, será lo mejor. Tomas a todos por sorpresa con una gran noticia, llegó tu momento de éxito.

Horóscopo hoy Capricornio 17 de noviembre de 2020

Capricornio, si no luchas por tu territorio ahora, eventualmente lamentarás tus acciones y tendrás que lidiar con situaciones peores más adelante. Solución de problemas en lo físico, emocional o financiero. Otros van a ayudarte en lo que necesites. No tendrás éxito trabajando en casa sino te exiges en hacerlo bien.

Horóscopo hoy Acuario 17 de noviembre de 2020

Acuario, pisa firme ya que el dinero no te alcanza, buscarás otras alternativas. Te quieres asociar con alguien, será la mejor decisión. Pones en orden documentos. Ciertas dudas y preocupaciones que te perturban con tu pareja, deberás conversarlo. Te vas a mudar de vivienda y deberás ordenar todo. Celebración en casa.

Horóscopo hoy Piscis 17 de noviembre de 2020

Piscis, te visitan de forma agradable en tu casa, pasas un momento feliz. Si te están haciendo una propuesta de negocios, debes de pensarlo bien. En la salud, tendrás continuos dolores de cabeza, visita al médico. Eres creativo e intuitivo, y pondrás de tu parte para poner empeño en tu negocio. Invierte en tu futuro.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2020.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio