Sepa aquí el Horóscopo de hoy, miércoles 17 noviembre, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 17 de noviembre de 2021

Aries, buen inicio de día, una sorpresa te hará brillar. Estarás resolviendo asuntos familiares, tomando decisiones importantes, recuerda siempre ordenar tus ideas y priorizar. Una de tus mayores virtudes es resolver los problemas de los demás, hazlo sin que te perjudique, no lo olvides. Haz el bien sin esperar nada a cambio.

Horóscopo hoy Tauro 17 de noviembre de 2021

Tauro, las sorpresas no se hacen esperar, por fin llega el momento que tanto has esperado. Al ayudar a alguien puede que traiga problemas a tu vida, no todos agradecen tus esfuerzos y te sentirás decepcionado. Avanza sin que nadie te detenga y el que quiera seguirte lo hará sin tu pedírselo. Ten paciencia y tendrás buenas noticias.

Horóscopo hoy Géminis 17 de noviembre de 2021

Géminis, las huellas del pasado empezarán a reaparecer, de lo aprendido construye tu futuro, las cosas pasan por algo. Tu ayuda termina cuando ésta empieza ser un problema en tu vida. Cuidado de meterte en chismes o rumores entre tus amistades o familia, mantente al margen para evitar conflictos. Cree en el amor nuevamente.

Horóscopo hoy Cáncer 17 de noviembre de 2021

Cáncer, por más complicado que se presente el día, piensa que si haces las cosas ordenadamente se solucionará cualquier enredo. Te preocupara una persona en especial y trataras de ayudarlo así sea a la distancia. Estarás conversando sobre un tema de papeles que se ha pospuesto por ahora. No actúes impulsivamente.

Horóscopo hoy Leo 17 de noviembre de 2021

Leo, la verdad siempre saldrá a la luz, solo mantente firme y todo se aclarará. A veces sientes que las personas que están a tu lado no te valoran, te esfuerzas mucho y solo críticas, da o mejor de ti siempre y deja que las cosas fluyan. Un acontecimiento imprevisto perturbara tu tranquilidad. Todo puede cambiar si te actúas con serenidad.

Horóscopo hoy Virgo 17 de noviembre de 2021

Virgo, las cosas se están complicando y deberás tomar decisiones que cambien la situación, piensa bien antes de actuar. Valoras mucho a la familia así estén lejos, trataran de estar más unidos que nunca a través de una llamada, un video o un mensaje. Consulta con otras personas, te brindaran apoyo y todo cambiara para bien.

Horóscopo hoy Libra 17 de noviembre de 2021

Libra, el tiempo de retomar tus estudios llego, define lo que deseas y comienza esta nueva etapa. Reorganizaras todos los documentos, solo debes de esperar para que puedas continuar ese proceso, demorara un tiempo más pero después todo saldrá favorable para ti. Alguien te ayudará en un asunto amoroso.

Horóscopo hoy Escorpio 17 de noviembre de 2021

Escorpio, miles de posibilidades se abren a tu paso, debes aprovechar las buenas energías que te acompañan. Actúa con rapidez y transforma esa energía, no te desesperes y piensa bien lo que vas hacer. Comienzas una nueva etapa en tu vida acompañado por gente que te quiere y respeta, podrás seguir ayudando a quien más lo necesita.

Horóscopo hoy Sagitario 17 de noviembre de 2021

Sagitario, medita los pasos por seguir y no te tomes nada a la ligera. No dudes en darle uso a las herramientas que están a tu mano para conseguir lo que deseas, sin dañar a nadie. Te sentirás motivado, pero con muchas dudas en tu mente, llénate de positivismo y toma la mejor decisión. Sé optimista.

Horóscopo hoy Capricornio 17 de noviembre de 2021

Capricornio, es tiempo de ir en busca de tu camino, forjando tus propios pasos. Si te organizas bien, podrás encontrar una salida favorable para cada tema. Un mensaje inesperado cambiara tus planes el día de hoy, te hablaran sobre una oportunidad de negocio, analízala porque puede que ésta sea muy positiva para ti.

Horóscopo hoy Acuario 17 de noviembre de 2021

Acuario, no tengas miedo de sacar lo mejor de ti y hacer ver tu luz interior. Tu palabra será la mayor virtud. Sientes que estás en un precipicio que no encuentras salida y que no sabes a dónde ir, pero tranquilo, siempre hay una mano que se extiende y te sujeta fuerte. Recibes noticias que alegraran tu corazón. Cuida tu salud sobre todo la garganta.

Horóscopo hoy Piscis 17 de noviembre de 2021

Piscis, continúa con confianza y dando cada pisada con confianza. Eres fuerte, créetelo. Lo único que tienes que hacer es tener fe y confiar porque que hay personas que te quieren y que te van a ayudar. No decaigas levántate. Debes seguir adelante sin importar lo que te digan de ti. Aún te falta mucho por luchar y servir a los demás.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2021.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio

