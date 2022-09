Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, sábado 17 de setiembre del 2022 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 17 de setiembre de 2022

Aries, es momento de pensar en ti y tu bienestar, busca la paz en tu corazón. Sentirás la necesidad de estar alejado para encontrarte contigo mismo. No comentes tus proyectos con las personas que no son de tu confianza, guárdalos para ti. Momentos familiares te llenarán de alegría y aliviarán las tensiones. Descanso por una lesión.

Horóscopo hoy Tauro 17 de setiembre de 2022

Tauro, sentirás que las cosas no avanzan, sin embargo, se llevará a cabo. La angustia no es una opción y puede causarte consecuencias físicas a futuro. Buscas la paz en una espiritualidad o con un guía espiritual. Habrás cambios en tu relación por un nuevo empleo, debes tener mucha comunicación con tu pareja.

Horóscopo hoy Géminis 17 de setiembre de 2022

Géminis, si no te estás sintiendo bien donde estás es momento de moverte, recuerda que solo los árboles echan raíces. Compra de algo que has estado anhelando por mucho tiempo. Sentirás que has tenido meses duros, pero todo comenzará a mejorar ¡Resiste! Realiza cambios en tu hogar, mueve la posición de las cosas para mover las energías.

Horóscopo hoy Cáncer 17 de setiembre de 2022

Cáncer, una persona te ofrece montar un negocio en sociedad, debes pensar dos veces si te conviene. La vida te dará una fuerte lección amorosa que te servirá de por vida. Recuerda que tienes derecho a tener un espacio para ti, no dejes que nadie te quite tu paz. Resuelve esos problemas que te atormentan y vuelve a la realidad, libérate de malos hábitos.

Horóscopo hoy Leo 17 de setiembre de 2022

Leo, es importante que estés en movimiento, realiza actividades que ejerciten tu cuerpo y tu mente. Deberás buscar ayuda espiritual para sacar todas esas malas energías que tienes actualmente. Libértale de los absurdos tabúes y comienza a ponerle pasión a tu vida amorosa. Vendrán momentos difíciles para la relación por motivos de celos.

Horóscopo hoy Virgo 17 de setiembre de 2022

Virgo, terceras personas querrán irrumpir en tu estabilidad, tienes que estar muy atento. Evita esos alimentos que te han advertido, debes ser responsable con tu futuro. Debes mantener los acuerdos claros en una reunión laboral. Una persona se arrepiente de algo que te ha hecho en un pasado. Utiliza medicina natural para controlar los nervios.

Horóscopo hoy Libra 17 de setiembre de 2022

Libra, te llamarán de un centro laboral que requiere tu apoyo con urgencia. El pasado ha traído con él la nostalgia, pero solo queda de tu parte dejar que te quite la felicidad. Deja muy claras tus actividades y no dejen que te exijan más de lo que de un principio se concretó. El amor debe ser equilibrado, no aceptes menos de lo que mereces.

Horóscopo hoy Escorpio 17 de setiembre de 2022

Escorpio, siéntete seguro de ti mismo, ten la certeza que lograrás aquello por lo que estás luchando. Ten paciencia, necesitarás tener el control de tus impulsos. Un amigo se convierte en el principal apoyo en momentos difíciles. Deja que la vida se encargue de cobrar eso que tanto te agobia la mejor parte siempre la tendrán los justos.

Horóscopo hoy Sagitario 17 de setiembre de 2022

Sagitario, se concreta una reunión de negocios que será favorable para ti. No te ciegues por tus emociones, escucha a los demás que pueden estarse dando cuenta de algo que tú no ves. Consigues unas fotos que te traslada al pasado. Buscarás el amor en personas equivocadas y esto te traerá gran frustración.

Horóscopo hoy Capricornio 17 de setiembre de 2022

Capricornio, cuando menos lo esperes llegará esa oportunidad que tanto anhelas, la vida se está encargando de brindártela en el momento indicado. Te tocará enfrentar cada uno de tus miedos para volverte mucho más fuerte. Decepción por parte de una persona que ocupaba un importante lugar en tu corazón.

Horóscopo hoy Acuario 17 de setiembre de 2022

Acuario, tendrás una entrada económica que no estaba esperando, aprovecha en invertirlo en tu futuro. Los celos son tu peor enemigo, comienza a confiar y todo cambiará. Sale el sol para ti, se concreta la firma de un contrato. Deberás actuar con mucha cautela el día de hoy, estás propenso a accidentes.

Horóscopo hoy Piscis 17 de setiembre de 2022

Piscis, te ofrecen una oportunidad laboral que no podrás rechazar. Hoy es un buen día para descansar, no siempre se tiene que estar al 100. Se vienen tiempos de cambios, sin embargo, queda en tus manos evaluar lo bueno y lo malo. Encontrarás el amor que tanto estabas esperando. Una persona te devuelve un favor que tenía pendiente.

