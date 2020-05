Consulta aquí el Horóscopo de hoy, lunes 18 de mayo, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 18 de mayo de 2020

Aries, debes darte cuenta que estás canalizando mal tu energía y por momentos pierdes el control, mejora tu carácter ya que a veces la gente que te rodea no te comprende y puedes tener problemas. Deprimirte no es la mejor opción, si te sientes triste busca con quien conversar y así te sentirás mejor.

Horóscopo hoy Tauro 18 de mayo de 2020

Tauro, no pienses tanto en lo que dejaste de hacer. Estarás mirando el pasado y recordando algunas cosas que aún no has culminado, debes aprender a cerrar ciclos para que no arrastres energías negativas y que éstas sean un obstáculo para el futuro. Pon todo de ti para lograr todo lo que tienes pensado.

Horóscopo hoy Géminis 18 de mayo de 2020

Géminis, estás creciendo como persona, dando pasos agigantados. Deberás tener cuidado hasta en los detalles ya que por algo muy pequeño todos tus esfuerzos pueden ser en vano. Ten cuidado porque alguien puede traicionarte y perderás toda aquella confianza que tenías en esa persona. Cuida tus espaldas.

Horóscopo hoy Cáncer 18 de mayo de 2020

Cáncer, hoy estarás muy pensativo y te sentirás desganado, con muy pocas energías. Anímate, debes poner todo de tu parte, levántate y sigue adelante, sabrás cómo afrontar tu situación actual. Recibirás un regalo, algo inesperado y te servirá para alegrarte el día. No pierdas la alegría.

Horóscopo hoy Leo 18 de mayo de 2020

Leo, te enfrentarás a algo muy difícil y sacarás fuerzas de donde no tienes para afrontarlo. Eres una persona con una fuerza energética muy especial. Cuida mucho tu espalda, últimamente has estado con ciertas dolencias, puede que la postura que tienes actualmente esté mal. Trata de descansar mejor y adquirir una mejor postura a la hora de sentarte.

Horóscopo hoy Virgo 18 de mayo de 2020

Virgo, te sentirás quebrantado en estos días, has tenido mucho desgaste emocional y eso te tiene agobiado. Todavía falta luchar más, hay muchas batallas que ganar, no te rindas, tú eres fuerte y valiente. A la hora de dormir medita con una música de relajación para que puedas tener un sueño reparador.

Horóscopo hoy Libra 18 de mayo de 2020

Libra, debes aprender a no ser dependiente porque no te hace bien, a veces esperas que los demás tengan detalles contigo y te decepcionas al no recibirlo. Aprende a vivir de manera independiente para que puedas alcanzar todo lo que quieres. Hay alguien que se aleja de tu vida, déjalo ir, aprende a soltar.

Horóscopo hoy Escorpio 18 de mayo de 2020

Escorpio, estás muy irritable en estos días y no sabes cómo controlar tu carácter, debes buscar relajarte ya que te encuentras muy estresado. Trata de calmarte ya que puedes lastimar a las personas que están a tu lado, ellas te brindan amor, cariño y comprensión. Aíslate y medita hasta que te sientas mejor.

Horóscopo hoy Sagitario 18 de mayo de 2020

Sagitario, es necesario que te organices y comiences a proyectarte de una forma diferente. Amplía tu mente y analiza que es lo mejor para ti y para tu familia. Estarás pensando en estudiar algo corto para realizar un negocio independiente que te ayude a que tu economía mejore, hazlo y no dudes. Cree en ti.

Horóscopo hoy Capricornio 18 de mayo de 2020

Capricornio, estarás tranquilo y satisfecho porque verás con éxito el resultado de tu gran esfuerzo. Algunas personas te juzgan mal, no te preocupes hasta que te conozca bien no tendrá una idea clara de ti y verás más adelante esas mismas personas que te busquen para pedirte ayuda y consejos. Deja fluir.

Horóscopo hoy Acuario 18 de mayo de 2020

Acuario son tiempos difíciles que pronto llegarán a su fin, convirtiendo lo malo en cosas buenas para tu vida. Todo esto es un aprendizaje que te está haciendo cambiar para bien. Deja fluir tus emociones y demuestra tus sentimientos. Nunca estarás solo, siempre habrá alguien a tu lado dándote fuerzas.

Horóscopo hoy Piscis 18 de mayo de 2020

Piscis, si sientes que estás muy sensible últimamente debes de relajarte y distraerte un poco porque está afectando la relación con las personas que te rodean. Trata de calmarte para no ahuyentar a quien se preocupan por ti, controla tu carácter un poco. Cocinar es una buena opción para distraerte.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2020.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio