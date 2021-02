Conoce aquí el Horóscopo de hoy, jueves 18 de febrero, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 18 de febrero de 2021

Aries, te sentirás limitado económicamente, deberás esperar para cumplir tus sueños. Te sentirás un poco lento en el logro de tus objetivos en estos días. Un familiar cercano te da ánimos para seguir adelante. Una persona conocida demuestra sus sentimientos por ti. Gratos momentos hogareños. Lucha por lo que quieres.

Horóscopo hoy Tauro 18 de febrero 2021

Tauro, buscarás equilibrarte, empieza un nuevo ciclo en lo económico para ti, si te manejas bien obtendrás buenos resultados. Una persona extraña te pide ayuda, apoya mientras este a tu alcance. Nace un inmenso cariño por alguien que estaba alejado de ti. Reparaciones en la casa, acciones para arreglar algunas cosas.

Horóscopo hoy Géminis 18 de febrero de 2021

Géminis, estas con muchas dudas en que negocio comenzar, una persona cercana te dará ideas ten confianza en ti mismo y toda decisión que tomes será la correcta. Cuidado con despertar los celos de tu pareja. Discordia y malos entendidos con tu pareja, debes calmarte y conversar para solucionar las diferencias.

Horóscopo hoy Cáncer 18 de febrero de 2021

Cáncer, días especiales para estar en familia. Dinero que debes guardar y no gastarlo en cosas innecesarias, lo utilizarás luego para solucionar un problema. Recuerdas a una persona del pasado y sientes tristeza, tendrás noticias muy pronto que te alegrarán. Te sentirás más fuerte que nunca, los ángeles te protegen.

Horóscopo hoy Leo 18 de febrero de 2021

Leo, inicias este día con cambios en tu rutina, si no los haces, las transformaciones pueden ser abruptas. Controla tu impulsividad, ser intenso a veces las personas no lo entienden. Te sentirás enamorado y querrás vivir el momento. Aprovecha el tiempo y sé feliz. Cuídate del estómago, la alimentación será importante.

Horóscopo hoy Virgo 18 de febrero de 2021

Virgo, intenciones malinterpretadas, es menester conversar para aclarar. Tu simpatía te ayudará a armonizar con el entorno. Luego de superar una etapa de roces y soledad, serás sorprendido por una ola de agradables experiencias sentimentales. No tomes decisiones apresuradas esta semana, vendrán mejores momentos.

Horóscopo hoy Libra 18 de febrero de 2021

Libra, decisiones conclusivas que deberás tomar pronto. Se requiere que estés lúcido y disponible en el trabajo. Debes pensar en ahorrar. La vida conyugal te mostrará cuánta madurez tienes para manejar adecuadamente situaciones difíciles. Reuniones y encuentros fortuitos donde deberás cuidarte, sobre todo en estos tiempos.

Horóscopo hoy Escorpio 18 de febrero de 2021

Escorpio, te llega un paquete o documento que estabas esperando. Ganancias inesperadas. Algo que se pierde. Iniciativas románticas. Familiar con quebranto te pide ayuda. Pagos que debes hacer a tiempo y no esperar a que se te junten. Vivirás cambios este tiempo que aún no tienes ni idea, no temas todo lo superarás.

Horóscopo hoy Sagitario 18 de febrero de 2021

Sagitario, no desestimes tu intuición ni en la guerra ni en el amor. Síntomas de próximas transformaciones positivas. Éxito y logros. Completa las tareas pendientes, y por fin le cerrarás la boca a quien estaba pendiente de tu vida. Consulta médica. Las cosan no son como las ves, serénate y entenderás mejor el panorama.

Horóscopo hoy Capricornio 18 de febrero de 2021

Capricornio, utiliza tu intuición, sé inteligente emocionalmente hablando. Lentitud de las cosas, podrás aprovechar la oportunidad planteándote nuevas estrategias, luego saldrás adelante a toda velocidad. Asistes a un sitio para conseguir un poco de paz y relax. Nuevos desafíos por vivir, deja que las cosas fluyan.

Horóscopo hoy Acuario 18 de febrero de 2021

Acuario, mejorarás si haces los cambios pertinentes en el trabajo. Se reivindican derechos adquiridos en el marco de una negociación, haces bien en buscar acuerdos en éste momento. Vienen recuerdos a tu mente de personas y momentos vividos. Algo misterioso relacionado con un número que se repetirá varias veces frente a ti, descúbrelo.

Horóscopo hoy Piscis 18 de febrero de 2021

Piscis, deberás sobreponerte una y otra vez, no te rindas. Se solucionan enredos en el trabajo, tu carácter te ayudará a mantenerte firme. Pasajera crisis de depresión. Un día crucial está por venir pronto, a partir de allí deberás poner orden y adquirir un nuevo compromiso. Preparas unos documentos importantes.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio