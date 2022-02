Sepa aquí el Horóscopo de hoy, viernes 18 de febrero del 2022, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 18 de febrero de 2022

Aries, promesas que despiertan tu entusiasmo y desarrollan buenas y nuevas ideas. El próximo fin de semana lo debes dedicar a la familia. No postergues las decisiones importantes, no atrases las cosas. Te pondrás contento con una noticia de trabajo. Debes dejar de ceder tanto a los demás, no puedes estar complaciendo a todos sin ser feliz.

Horóscopo hoy Tauro 18 de febrero de 2022

Tauro, el día llega con todas sus fuerzas puestas en el amor y exige de ti ser más sincero con lo que sientes y prometes en este campo. Intenta mantener tu mente tranquila, esta actitud se convertirá en tu mejor aliada cuando debas tomar decisiones que afectarán a algunas personas de tu entorno cercano. Serás capaz de conseguir lo que quieras.

Horóscopo hoy Géminis 18 de febrero de 2022

Géminis, te conviene que escuches y analices detenidamente todas las sugerencias que vengan de tu pareja, estas te ayudarán a evitar que cometas un grave error en el área de las inversiones. Tu y algunos compañeros de trabajo tendrán discrepancias a la hora de tomar decisiones. Conocerás a una persona que te ofrecerá una gran oportunidad para tu vida.

Horóscopo hoy Cáncer 18 de febrero de 2022

Cáncer, no deberás sentir tanto miedo por situaciones sorpresivas que en tu hogar desestabilizarán un poco la armonía reinante, estas no durarán mucho y tampoco causarán un daño definitivo. Expresa tus opiniones claras y puntualmente, pero sin perder la humildad. Recibirás una llamada de larga distancia con noticias de un ser querido.

Horóscopo hoy Leo 18 de febrero de 2022

Leo, en lo laboral, no esperes a que las personas que pueden apoyar tus ideas vayan a ti, al contrario, acércate a ellas. Es un buen momento para sincerar la relación y decir todo lo que te preocupa, verás cuan fuerte se vuelve después de esto. Te encontrarás con alguien que te hizo un gran favor en el pasado, es momento de agradecerle.

Horóscopo hoy Virgo 18 de febrero de 2022

Virgo, para que la armonía reine en tu entorno laboral, trata de tener claras tus funciones y tu posición dentro del grupo de trabajo. Mantente al margen de problemas ajenos, si te piden ayuda, actúa con prudencia y discreción. Cuídate de no caer en la trampa que le tienda un “amigo” interesado en su dinero. Debes ser firme en cada paso.

Horóscopo hoy Libra 18 de febrero de 2022

Libra, el secreto para llegar tan lejos como uno quiere es actuar siempre con voluntad y persistencia, así que deja atrás los pensamientos negativos y sigue adelante con tus planes de inversión. Te estás dejando llevar por las emociones, y eso no es muy racional de tu parte, piensa mejor antes de actuar. Debes buscar la calma y evitar la desesperación.

Horóscopo hoy Escorpio 18 de febrero de 2022

Escorpio, si bien en lo laboral no se presentarán mayores cambios, no por eso hay que descuidarse, ten los ojos bien abiertos. Vendrá a ti un dinero inesperado, empléalo en mejorar tu entorno. Incluye a tu pareja en una reunión familia, esto hará que se fortalezca el lazo y la confianza que hay entre ustedes. Tu creatividad aflorará y te lleva a conocer otro nivel.

Horóscopo hoy Sagitario 18 de febrero de 2022

Sagitario, mantente alerta, pues existe la posibilidad de que se te presente la oportunidad de una vacante de trabajo para la cual usted tiene el perfil. Tus defensas han bajado significativamente, esto te puede traer problemas de salud, pon atención a este tema a tiempo. La constancia será la clave para lograr aquello por lo cual has estado luchando.

Horóscopo hoy Capricornio 18 de febrero de 2022

Capricornio, no te pongas de mal humor cuando te contradigan. Contágiate de la alegría que hay en tu entorno y aviva esa energía positiva, te hará mucha falta para enfrentar los conflictos que está por venir. Hoy puedes llevarte una linda sorpresa de alguien, esto es algo que realmente no esperabas. Hoy tendrás una excelente jornada en todo lo que te propongas.

Horóscopo hoy Acuario 18 de febrero de 2022

Acuario, en tu profesión se abrirán puertas que antes parecían impenetrables para ti, si aprovecha esa oportunidad sin poner tantos “peros” al asunto, podría asegurar tiempos futuros más estables. Es preciso que manejes con cuidado tu relación de pareja, pues esta etapa se presagia más de rupturas que de reconciliaciones.

Horóscopo hoy Piscis 18 de febrero de 2022

Piscis, ante ti se presentan nuevas oportunidades que serán concretadas a mediano plazo. Trata de no darle tanta importancia a asuntos que no los tienen, ahorra energía, no la inviertas en tonterías. A pesar de las dificultades que se presenten con esa persona, intenta mantener la calma. El temor no debe tener un lugar en tu vida, confía en tu instinto.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2022.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio

PONTE A PRUEBA CON LAS TRIVIAS DE CORREO