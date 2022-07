Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, lunes 18 de julio del 2022 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 18 de julio de 2022

Aries, preocupación por una persona con problemas, encontrarás cómo apoyarla. Te llegará un dinero inesperado, pero utilízalo de forma inteligente y multiplícalo en un negocio seguro. No te arriesgues demasiado. Tendrás contacto con una vidente para tratar asuntos de tu futuro. Acuérdate de cumplir siempre lo que prometes.

Horóscopo hoy Tauro 18 de julio de 2022

Tauro, es momento de ponerte en acción y no pierdas tiempo, decide que harás. Evita los pensamientos negativos, solo te atraen cosas innecesarias para ti. Se acerca a ti un hermano que busca tu apoyo. Una mujer te revela algo oculto. Circunstancias delicadas que has estado pasando mejorarán con el tiempo, ánimo no te decaiga.

Horóscopo hoy Géminis 18 de julio de 2022

Géminis, ten cautela con personas desconocidas que se acerquen a la puerta de tu casa. Estás en el sendero de la realización personal, la seducción será clave, despertando los sentidos a través de la magia, encantó y sensualidad en ti, que irradia a todos los que contactas. Noticia inquietante de un familiar te mantendrá preocupado, no te preocupes pronto pasará.

Horóscopo hoy Cáncer 18 de julio de 2022

Cáncer, deberás entender que no puedes evadir tus responsabilidades, debes aceptar la opinión de los demás y la ayuda que te proporcionan. El tiempo es el mejor remedio para superar dolores y sufrimientos del pasado, tomate el tiempo que necesites para olvidar viejos amores. Toda ira sobre ruedas en el trabajo durante todo el día. Tristezas por una persona mayor.

Horóscopo hoy Leo 18 de julio de 2022

Leo, te preparas para un cambio futuro muy importante. Indecisiones acerca de lo que debes hacer, organízate y prioriza. La cotidianidad se vuelve algo pesada, cambia tu rutina con nuevas ideas. Un tema de independencia afectiva será algo que tomarás en cuenta entre tus cambios. Acepta los cambios de una manera positiva.

Horóscopo hoy Virgo 18 de julio de 2022

Virgo, el poder del pensamiento positivo te ayudará a sobreponerte y seguir adelante. Excelente día, buenas noticias. En lo económico todo se activa y llega lo esperado. Triunfas en lo que haces y vences a los enemigos. No estés indeciso en lo que vas hacer. Celebraciones, ten precaución. Se sincero con la persona que está contigo. Te alejas de alguien negativo.

Horóscopo hoy Libra 18 de julio de 2022

Libra, nuevos resultados favorables en tus proyectos. Una puerta se abre luego de pensar que habías perdido. Llegarás a tus metas, un gran sol iluminará tu camino y le dará brillo a lo que haces. No discutas con tu pareja, no siempre tienes la razón. Organiza lo que quieres hacer. Pon frente a ti lo más importante, no dejes que nadie te lo quite, defiéndelo.

Horóscopo hoy Escorpio 18 de julio de 2022

Escorpio, en el trabajo logras superar los obstáculos. Tu energía es radiante y eres incansable, cuando quieres algo no paras hasta conseguirlo. Nunca estás quieto y siempre se te ocurrirá algo nuevo para hacer, si algo no te funciona como quieres deberás intentar otra estrategia hasta que lo logres. Vienen mejores tiempos para ti, la economía mejora.

Horóscopo hoy Sagitario 18 de julio de 2022

Sagitario, un cambio inesperado hará que tomes decisiones difíciles, todo será para bien. Cuidado en quien confías, no todos los que te rodean tienen las mejores intenciones, no peques de inocente. Nuevos desafíos se te presentan, si tienes orden y disciplina podrás afrontarlos. Conocerás a una persona que te impactará, cuidado las apariencias a veces engañan.

Horóscopo hoy Capricornio 18 de julio de 2022

Capricornio, en tu camino aparecerán buenas y valiosas propuestas de trabajo que no debes de rechazar de ninguna manera. Éxitos y bendiciones en todo lo que emprendas. Mantén los ojos bien abiertos y confía en una persona en especial. Siéntate a esperar lo que el futuro te depara, aprovecha la oportunidad que se te presenta. Recibirás un dinero. Adminístrate.

Horóscopo hoy Acuario 18 de julio de 2022

Acuario, tu día estará plagado de altibajos que acabarán por enloquecerte, no caigas en pleitos innecesario a causa de esto, cálmate. El destino te pondrá en tu camino a una persona muy especial. Tendrás una gran victoria sobre tus enemigos. Te darás cuenta que las cosas suceden por algo. Estarás más fuerte que nunca. Verás con claridad todo lo relacionado con el amor.

Horóscopo hoy Piscis 18 de julio de 2022

Piscis, se acerca alguien que te apoyará incondicionalmente. Recibes bendiciones en este día, todo se soluciona armoniosamente. Tristeza por lo que te hizo alguien querido. Nuevas ideas e ilusiones en tu mente se ejecutarán. En el Trabajo se vienen cambios en tu rutina para mejor. Mide tus palabras no seas tan tosco al hablar ya que lo pueden mal interpretar.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2022.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio

