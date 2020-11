Sepa aquí el Horóscopo de hoy, miércoles 18 de noviembre, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 18 de noviembre de 2020

Aries, piensa muy bien cada decisión que vayas a tomar. Cuidado a quien dejas entrar en tu casa, puede que algo se te extravié. Vives una experiencia religiosa con persona vestida de blanco. Lo que ha de ser, será, nada se puede forzar. No permitas que nadie manche su honor. Debes luchar para conseguir aquello que deseas.

Horóscopo hoy Tauro 18 de noviembre de 2020

Tauro, crédito que se te otorga, debes tener tus documentos en orden. Debes comenzar a confiar menos en las personas. El dolor que sientes hoy, será pasajero. Este día todo comenzará a tener el orden perfecto. Te reclaman sobre una deuda que debes pagar. Hazte terapias de masajes para que logres una armonía corporal.

Horóscopo hoy Géminis 18 de noviembre de 2020

Géminis, preocupación porque el dinero no te rinde, adminístrate mejor. No dejes que te tomen como un tonto. Celebraciones con familiares y amigos. Asumes el poder en tus finanzas. Realizas compras imprevistas. No permitas engaños en tu relación. Viaje de negocios y próspero. Reunión entre viejos amigos, pásala bien.

Horóscopo hoy Cáncer 18 de noviembre de 2020

Cáncer, tendrás una revelación en un sueño, presta atención a los símbolos. Alguien desea hacerte daño, cuídate. Hecho curioso con una mascota o un animal doméstico. Tu familia necesita de tu apoyo. Caídas o tropiezos estarán propiciadas esta jornada. Crecimiento profesional, ascenso. Vive el momento presente.

Horóscopo hoy Leo 18 de noviembre de 2020

Leo, consolidación de tu hogar, es tiempo de fortalecer los lazos sanguíneos. Conversación por unos documentos o trámites legales. En la salud tendrás dolor de garganta. No debes preocuparte por esas pequeñas molestias que sienten. Se cauteloso con tus cosas. Los solteros se abren a una nueva relación de pareja.

Horóscopo hoy Virgo 18 de noviembre de 2020

Virgo, deseas invertir un dinero que te has ganado en algo que de verdad valga la pena, asesórate bien. Un joven reclama tu cariño. Personas inesperadas llegan para alegrar tu vida. Cuidado con los comentarios de terceros, te perjudicarán tu trabajo. Bienestar y cuidado personal. Limítate en los gastos, no te excedas.

Horóscopo hoy Libra 18 de noviembre de 2020

Libra, el buen hijo siempre tiene la bendición de su padre y madre, las bendiciones llegarán a ti por cómo te has portado. Encuentra tu verdad y tu paz interior, llena de significado tu camino y sé fuerte. Asumirás un riesgo que valdrá la pena. En el amor, tendrás discrepancia por desacuerdos con tu pareja, conversen.

Horóscopo hoy Escorpio 18 de noviembre de 2020

Escorpio, compartes con tus seres queridos una comida, es tiempo de unión familiar. Eres astuto en los negocios, sácale provecho a eso. Dedica tu tiempo a estudiar y a formarte. Alguien te pide una ayuda, todo lo que des el cielo te recompensa. Cambiarás una prenda de vestir que no te queda. Chequeo médico de rutina.

Horóscopo hoy Sagitario 18 de noviembre de 2020

Sagitario, no dejes que nadie se meta en tu vida íntima. Consigues una fotografía que te recuerda el pasado. Cuídate la espalda de dolores, producto de mala postura y también del estrés. Alguien te tiende la mano para ayudarte. No dejes las cosas importantes a un lado. Nuevas opciones de trabajo. Ábrete a nuevos proyectos.

Horóscopo hoy Capricornio 18 de noviembre de 2020

Capricornio, el tiempo decidirá qué es lo mejor para tu vida. Lucha por lo que deseas. Se te dará lo que tanto anhelas. Cuidado con dolor en la garganta, acude al médico. Compra, venta o alquiler de vivienda. Demuestras de lo que eres capaz en tu trabajo. Lucha por lo que es tuyo. Los casados toman decisiones importantes.

Horóscopo hoy Acuario 18 de noviembre de 2020

Acuario, no dejes que las personas te vean la cara de tonto, date tu lugar. Debes ser cuidadoso al tomar decisiones. Cuídate de trampas. Entrégate al amor, no temas. En el amor debes reflexionar y pensar en ti. Descubres una gran mentira. Quieres sentirte mejor, debes dormir las horas necesarias. Te pagan un dinero.

Horóscopo hoy Piscis 18 de noviembre de 2020

Piscis, alguien quiere poner mal tu nombre e el trabajo, ten cuidado. Todo fluirá de forma rápida y positiva. Problemas gástricos. Recibes obsequio de una persona que te aprecia. Bendición del cielo te llega. Asumes un importante compromiso a nivel laboral. Mudanza con tu pareja, organizarás tu vida sentimental.

