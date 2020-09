Sepa aquí el Horóscopo de hoy, viernes 18 de setiembre, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 18 de setiembre de 2020

Aries, quieres atraer a esa persona especial a tu vida, disfruta el momento y llénala de detalles. Un apretón de manos sella un acuerdo provechoso de negocio. Agradeces lo que recibes de una persona desprendida o de corazón noble. Preocupación por gasto en firma de documento. Un compañero de trabajo te trae una alegría.

Horóscopo hoy Tauro 18 de setiembre de 2020

Tauro, tendrás deseos de sentir que te quieren, date cuenta quien te valora. Realizarás algunos arreglos de última hora antes de ir a trabajar, que no se te haga tarde. Nuevas amistades entran en tu vida, tendrás gran aprendizaje. Es hora de buscar consejo en una persona que tenga experiencia, te sentirás mejor.

Horóscopo hoy Géminis 18 de setiembre de 2020

Géminis, cuidado, nadie se asocia contigo con la intención de terminar peleados, antes de empezar algo piénsalo bien. Buscas cómo poner a producir un dinero, te lloverán las ideas de personas cercanas. Celebración por logro de empleo o meta. Tu palabra clave es el Apoyo. Llega la armonía esperada por ti y tu familia.

Horóscopo hoy Cáncer 18 de setiembre de 2020

Cáncer, una persona te busca para sentirse querido momentáneamente, nada serio, evalúa si te conviene. Cuidado con los hijos, si es que andan en malos pasos o con malas juntas. Olvida el resentimiento, no logras nada bueno con eso. Pendiente de documento por firmar. Chequeo médico que por fin podrás realizarte.

Horóscopo hoy Leo 18 de setiembre de 2020

Leo, debes ordenar y poner en la balanza algunas cosas, prioriza y ejecuta lo más factible. No podrán decir que no haces las cosas que te propones, darás lo mejor de ti. No descuides el consumo Vitamina C en tu alimentación diaria. Tienes protección del cielo, no lo olvides. No estás solo, no lo olvides.

Horóscopo hoy Virgo 18 de setiembre de 2020

Virgo, laboras en algo que sabes hacer, que manejas a tu antojo. Pero cuidado, hay una situación nueva que puede traer problemas. Rodéate de tu familia, encontraras en ellos el amor verdadero. Se aclara un malentendido con la pareja. Saldrás del laberinto que te sentías atrapado. Alguien te expresa su cariño.

Horóscopo hoy Libra 18 de setiembre de 2020

Libra, evita peleas, sobre todo la calle. Encuentras la clave de un acertijo que no habías entendido hasta ahora y resuelves el problema. Te liberas de un compromiso molesto, es hora que pienses también en ti. Los amigos como ángeles que estarán contigo en las buenas y en las malas. Añoras vacacionar en familia.

Horóscopo hoy Escorpio 18 de setiembre de 2020

Escorpio, tres son multitud, no dejes que se metan en tu relación. Un muy buen amigo que tienes por las redes te pide ayuda, apóyalo en lo que puedas sin que cause incomodidad en tu familia. Llega un dinero esperado después de un gran esfuerzo. Propuesta para un plan de negocios. Deja atrás el pasado, no es saludable.

Horóscopo hoy Sagitario 18 de setiembre de 2020

Sagitario, imprimes dulzura en lo que haces, dejas una huella perfumada de ti y de tu mágica presencia en todas las personas que te conocen bien. Tu palabra clave es el Amor. Llega un buen momento luego de gran esfuerzo. No dudes de tu atractivo natural, cree en ti y demuestra seguridad ante los demás. Éxito en tu vida.

Horóscopo hoy Capricornio 18 de setiembre de 2020

Capricornio, dale a los que te quieren tu corazón y confianza, ellos te tratarán con amor y fidelidad. Lo detenido avanza para tu tranquilidad. Deseas quitarte un peso de encima, delega responsabilidades. Una amiga te pide ayuda. Acontecimientos inesperados a raíz de un cambio de planes. Deja fluir las cosas en el amor.

Horóscopo hoy Acuario 18 de setiembre de 2020

Acuario, te traen algo del exterior. Cuentas con nuevos contactos, no desperdicies las oportunidades. Hecho delicado con prendas de oro, puede que se extravíen. El estrés y el cansancio se apoderan de ti, relájate y descansa un poco. Un nuevo comienzo en un trabajo. Comienzas a nivelarte económicamente. Ten fe.

Horóscopo hoy Piscis 18 de setiembre de 2020

Piscis, no quieres que te molesten con responsabilidades extras, te enoja pero no te resientas. Cuida tu relación sentimental o familiar, vienen problemas por tensiones, es cuestión de equilibrar las cosas. La vida te devuelve lo que has hecho, las cosas se empiezan a ordenar. Ten fe en ti y en lo que haces.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2020.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio