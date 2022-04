Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, martes 19 de abril del 2022 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 19 de abril de 2022

Aries, no prestes atención a los comentarios de otras personas sobre tus decisiones. Dedica el tiempo a actualizarte para así tener un mayor crecimiento laboral. Tendrás recompensas a futuro. Debes aprender a administrar mejor tu dinero, últimamente estás haciendo gastos innecesarios. Buscarás ayuda en para estar en paz con tu vida espiritual.

Horóscopo hoy Tauro 19 de abril de 2022

Tauro, busca la forma de endulzar el corazón de tu pareja para revivir esa llama que se apaga, después puede ser tarde. Últimamente has tenido gastos inesperados, intenta detenerlos antes de que tengas una deuda difícil de solventar. Viaje de familia. Cambio de rumbo en tu vida por una situación relacionada a tu salud.

Horóscopo hoy Géminis 19 de abril de 2022

Géminis, iniciarás el día con contratiempos laborales. Tendrás tensiones con tu pareja, hay algo que desea decirte desde hace un tiempo y no has tomado atención. Deberás prestarle más atención a tu salud, tendrás problemas en el sistema nervioso. Un malentendido llegará a su fin. Busca el apoyo de un buen amigo para bajar la presión y el estrés.

Horóscopo hoy Cáncer 19 de abril de 2022

Cáncer, aprovecha ya que ésta será una jornada donde podrás cumplir con todas las obligaciones laborales que tiene pendientes. No pierda tiempo en cosas sin importancia. No dejes que la situación apropiada se produzca sola, es momento de que tu des el primer paso. Cuenta con personas de confianza para cumplir tus objetivos. Ámate y déjate amar.

Horóscopo hoy Leo 19 de abril de 2022

Leo, tu forma de ser es el principal obstáculo para encontrar a tu media naranja, no seas tan estricto, abre tu corazón. Has dedicado tanto tiempo a tu economía que has descuidado tu vida personal y es algo que a los años te ha pasado factura. Piensa un poco más en ti. Dedica tu tiempo libre a actividades al aire libre.

Horóscopo hoy Virgo 19 de abril de 2022

Virgo, las preocupaciones que vienes arrastrando te traerán un poco de insomnio, despeja tu mente y dale prioridad a tu descanso. Vienen tiempos difíciles en el aspecto económico, debes tener un plan de contingencia para enfrentar esta etapa. No tomes decisiones apresuradas, no te llevarán a ningún lugar. Descubrirás una mentira.

Horóscopo hoy Libra 19 de abril de 2022

Libra, sé cauteloso y procura tomar todas las precauciones posibles antes de embarcarte en ese nuevo negocio. Busca referencias antes de aceptar una propuesta. Hay situaciones que te harán pensar que no estás preparado para asumir nuevos retos y justamente eso debe evitar. Vales mucho más de lo que las personas creen.

Horóscopo hoy Escorpio 19 de abril de 2022

Escorpio, en el trabajo, habrá desacuerdos y no llegarán a entenderse. Mantente al margen de cualquier conflicto. No dejes que las terceras personas interfieran en tu relación o si estás comenzando a tener un romance. Resuelve cuanto antes una situación relacionada a papeles. No dejes que otras personas tomen decisiones por ti.

Horóscopo hoy Sagitario 19 de abril de 2022

Sagitario, muchas de las situaciones que transite en este día, podrían desequilibrarte anímicamente, trata de relajarte. Tu mala costumbre de ser un soñador te ha alejado los pies de la tierra, despierta. Evita las malas reacciones ante una crítica externa y tómalo de la mejor manera. Búscales siempre el lado positivo a las cosas. Paciencia.

Horóscopo hoy Capricornio 19 de abril de 2022

Capricornio, tener una vida equilibrada requiere cambios de alimentación y cambios físicos. Es importante que comiences a preocuparte más por tu bienestar físico y mental. Sebes ser más cauteloso con lo que piensas y lo que dices, puedes lastimar a las personas que más quieres si no tienes las palabras precisas. No juzgues antes de saber la verdad.

Horóscopo hoy Acuario 19 de abril de 2022

Acuario, vivirás una jornada bastante inestable con algún miembro cercano. Se consciente de los cambios que serán para bien. No dejes que la gente abuse de tu confianza. No dejes disfrutar todo lo bueno que la vida tiene para ti. El amor hoy llama a tu puerta para darte la felicidad que necesitabas.

Horóscopo hoy Piscis 19 de abril de 2022

Piscis, se acercan buenas rachas económicas en las que podrás solventar tus deudas con tranquilidad. Tendrás una conversación inesperada con un colega del pasado con el cual cerrarás un importante acuerdo. Una relación a distancia que te traerá mucha felicidad y madurez. Buscarás nuevas oportunidades a nivel educativo.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

VIDEOS RECOMENDADOS

Horóscopo semanal del 18 al 24 de abril con las predicciones con Carmen Briceño

Horóscopo del dinero del 18 al 24 de abril con las predicciones con Carmen Briceño

Qué son los rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2022.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio

PONTE A PRUEBA CON LAS TRIVIAS DE CORREO