Sepa aquí el Horóscopo de hoy, jueves 19 de agosto, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 19 de agosto de 2021

Aries, controla los cambios de humor para no perjudicar a los demás. Te tocará asumir responsabilidades que no te correspondían. La necesidad de tener resultados te está agobiando, paciencia. Surge una nueva oportunidad amorosa que cambia tu vida. Busca mejores aliados para tus proyectos. Ten más paciencia.

Horóscopo hoy Tauro 19 de agosto de 2021

Tauro, te espera un día muy agitado, no dudes en pedir ayuda si la requieres. Permanecerás fuerte ante una gran dificultad. Se vienen días de aprendizaje, de experiencias y crecimiento personal. Resolverás trámites legales que te quitaban la paz. Deja de discutir sin ninguna necesidad, esto solo hará distancia entre la persona que amas y tú.

Horóscopo hoy Géminis 19 de agosto de 2021

Géminis, no permitas que el caos que hay a tu alrededor afecte tu día. Vendrán personas que buscarán perjudicar tu camino. Una persona malinterpretará un comentario que has hecho, cuida mejor tus palabras. Saldrán a la luz unos errores que has cometido en el pasado que pueden perjudicar tu relación. Cuídate de un resfriado.

Horóscopo hoy Cáncer 19 de agosto de 2021

Cáncer, debes alejarte de las personas negativas para que tus puertas comiencen a abrirse. Evitar emitir cualquier comentario que puede desatar susceptibilidad en las personas que te rodean. Fortalece las relaciones familiares, involúcralos en tu vida. Sentirás la necesidad de despejar tu mente después de un difícil momento.

Horóscopo hoy Leo 19 de agosto de 2021

Leo, tendrás en estos días una suerte inexplicable que podrás aprovechar al máximo. Deberás buscar un momento para relajarte y tomar el tiempo para pensar en tu futuro. Tu intuición te ayudará a descubrir las sospechas que tenías sobre una persona y su lealtad. Alegrías inesperadas invaden tu hogar. Un amor a distancia te devolverá la ilusión.

Horóscopo hoy Virgo 19 de agosto de 2021

Virgo, no dejes que la desmotivación frene los grandes pasos que has dado hasta ahora. Una estafa dejará una gran deuda contigo. Se vienen tiempos difíciles donde tendrás que recurrir al apoyo de tu familia. Haz caso omiso a los comentarios negativos hacia tu persona. Toma en cuenta la opinión de tu yo interno.

Horóscopo hoy Libra 19 de agosto de 2021

Libra, antes de iniciar con un proyecto debes estar documentado de cómo funciona, no hagas las cosas al revés. Los problemas familiares te tendrán últimamente muy distraído. Hay personas que desean verte fuera de un importante proyecto, debes tener cuidado. Una excelente racha te impulsará al éxito rápidamente.

Horóscopo hoy Escorpio 19 de agosto de 2021

Escorpio, los buenos amigos serán la clave para hacer un cambio en el ámbito laboral. Después de tanto esfuerzo vendrá una importante recompensa para ti. Asumirás nuevas y difíciles responsabilidades de las cuales no estabas preparado. Un nuevo amor llega a tu vida para quedarse por mucho tiempo. Ten cuidado con las caídas.

Horóscopo hoy Sagitario 19 de agosto de 2021

Sagitario, recoges el fruto de tus buenas acciones con personas que te tienden la mano en un difícil momento. Deberás asumir la responsabilidad de ser cabeza de familia y renunciar a ciertas libertades. Deber mantener la calma en situaciones que te hagan salir de control. Concretas un lazo con un ser querido y su familia.

Horóscopo hoy Capricornio 19 de agosto de 2021

Capricornio, ten cuidado con un asunto relacionado a un vehículo. Te ofrecerán un crédito para poder llevar a cabo un proyecto. Haz a un lado el orgullo y busca a esa persona que ha estado por mucho tiempo queriéndote. Grandes y poderosos inicios en tu vida. Reencuentro con amistades que no veías de hace mucho tiempo.

Horóscopo hoy Acuario 19 de agosto de 2021

Acuario, respeta las opiniones de los demás y no intente controlar sus vidas. Se avecina una reunión de compromiso. Te alejas de una persona que quisiste mucho en un pasado. Ten cuidado porque una persona te propondrá una tentadora oferta de empleo o negocio, analízalo bien. Un acto impulsivo te hará perder una gran amistad.

Horóscopo hoy Piscis 19 de agosto de 2021

Piscis, no es momento para invertir o adquirir un inmueble, espera un poco más. Tus proyectos estarán estancados y la inversión la recuperarás con retraso. Unión familiar luego de un suceso importante. Experimentarás aventuras que jamás imaginaste vivir, disfruta tu momento. Deja de presionar en el trabajo, trabaja tranquilo.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2021.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio

