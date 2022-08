Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, viernes 19 de agosto del 2022 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 19 de agosto de 2022

Aries, lo único que aclara el destino es salir de las dudas y decidir un camino. Retorna alguien hipócrita dentro de un grupo, ten cautela. Te retiras de un sitio o te alejas de personas. Piensa mucho lo que vas hacer en tu trabajo, así evitarás problemas futuros. Disfruta con tu pareja de una velada romántica. Cuida tu salud.

Horóscopo hoy Tauro 19 de agosto de 2022

Tauro, tendrás la necesidad de buscar otros ingresos, algo paralelo a lo que vienes haciendo. Te sentirás fastidiado y aburrido, has alguna actividad que te relajes y distraigas. Te reunirás con personas para hablar de proyectos y de nuevas oportunidades de negocio, piensa bien antes de tomar una decisión. Ir as a un lugar para ver a una persona.

Horóscopo hoy Géminis 19 de agosto de 2022

Géminis, deja que cada quien vea sus problemas y evitarás inconvenientes. Tendrás un percance con un vehículo. deberás hacer otras cosas que mejoren tus ingresos. Cuentas con personas que te ayudarán y protegerán, no estás solo. Compra incienso de sándalo para equilibrar la energía de tu casa. Te cuidado con lo que firmes.

Horóscopo hoy Cáncer 19 de agosto de 2022

Cáncer, necesitarás a una persona que te ayude con el trabajo que deseas realizar, mira bien en quien confías. Eres ordenado y metódico en tus gastos, estarás gastando más de lo que recibes, y eso te desequilibra un poco. Deberás actuar con inteligencia y no rendirte en el intento. Tú palabra clave es La Resistencia.

Horóscopo hoy Leo 19 de agosto de 2022

Leo, hay cosas que no se resolverán de la noche a la mañana, espera como un cazador tu momento. Falta de acuerdos con tu pareja, debes aprender a escuchar y equilibrar las cosas. Planifícate mejor. Te sentirás irritado y molesto, evita discutir con la familia. Cuidado te traicionaran en el trabajo. Recibirás una llamada sorpresa.

Horóscopo hoy Virgo 19 de agosto de 2022

Virgo, si te quieres retirar de tu trabajo porque te sientes estancado, será mejor que esperes a que tengas algo seguro antes de retirarte. Disfrutarás de un lugar con espacios abiertos sobre todo con tu familia. Tendrás que ocuparte de tu imagen personal ya que es el reflejo de lo que llevas internamente. Llegarás al éxito deseado.

Horóscopo hoy Libra 19 de agosto de 2022

Libra, nuevos acontecimientos en tu vida. Aclaras algo con una persona cercana. Experimentarás equilibrio emocional. Sentirás que estás en proceso de evolución. Sientes que algo te hace falta en tu vida, analiza bien qué es y pon de tu parte para resolverlo. Evita los pensamientos negativos, solo te atraen cosas innecesarias para ti.

Horóscopo hoy Escorpio 19 de agosto de 2022

Escorpio, aprende a mantenerte reservado con tus cosas, es mejor callar que pecar de confiado y que todo salga mal. Tu familia te pide que no grites, puedes controlarte ya que ellos no tienen la culpa de que tus cosas no te salgan como quieres. Tendrás problemas para cobrar un dinero que te deben. Un hombre negativo se aleja de ti.

Horóscopo hoy Sagitario 19 de agosto de 2022

Sagitario, tendrás contacto con un lugar lleno de árboles, donde te relajarás no olvides de recargarte de energías positivas. El amor te dará muchas alegrías y felicidad. Celebración a la distancia por el cumpleaños de una familiar y tratarás de hacerla sentir bien. Tendrás contacto con una vidente para tratar asuntos de tu futuro.

Horóscopo hoy Capricornio 19 de agosto de 2022

Capricornio, hay alguien muy cercano que necesita de tu apoyo, dale tu mano como siempre has sabido hacerlo sin que esto te perjudique. Te preocuparás por alguien sale de tu trabajo en malos términos. Momento de reconciliación amorosa o amical. Defenderás a su hijo de un incidente en un lugar abierto.

Horóscopo hoy Acuario 19 de agosto de 2022

Acuario, deberás ser un poco más desconfiado a la hora de realizar un negocio. Discusiones con tu pareja. Sentirás que una persona no te deja las cosas claras. Se acerca a ti un hermano que busca tu apoyo. Una mujer te revela algo oculto. Acuérdate de cumplir siempre lo que prometes. Una persona que te abre los ojos para bien.

Horóscopo hoy Piscis 19 de agosto de 2022

Piscis, realizas una mudanza necesaria. Un familiar te apoya en una idea innovadora que cambiará en rumbo de tus proyectos. Deshazte de todo aquello que te cause nostalgia. Te desanimas de comprar algo que deseabas. Necesidad de organizar tu vida. Deja de resistirte al cambio y fluye para que este te vuelva mucho más fuerte No pierdas la fe.

