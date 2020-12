Conoce aquí el Horóscopo de hoy, sábado 19 de diciembre, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 19 de diciembre de 2020

Aries, varias amistades te dicen que debes de cambiar y dejar atrás cosas que te hacen daño, analízalo porque es por tu bien. Deberás organizar tu agenda con tu pareja, tu familia y el trabajo. No debes prestar tus cosas. Te reconciliarás con una amistad. Embarazo y alegrías llegan a tu familia. Ves tus propios intereses.

Horóscopo hoy Tauro 19 de diciembre de 2020

Tauro, toma previsiones para un futuro a mediano plazo en temas de documentos de casa y préstamos. Evita inconvenientes con personas extrañas. El amor lo puede todo. No te olvides de una fecha importante, quedarías mal si es que obvias esta delicadeza. Celebras un logro. Vivo, fuerte y saludable, todos te desean así.

Horóscopo hoy Géminis 19 de diciembre de 2020

Géminis, reclamos injustos de situaciones que no te competen pero que te preocupan. Todo avanzará poco a poco en el amor. Algo tienes que resolver con la casa, mudanzas o cambios dentro de la vivienda. Atrévete a realizar lo que antes te daba miedo, vive nuevas experiencias. Preguntarás a una persona hacia donde van.

Horóscopo hoy Cáncer 19 de diciembre de 2020

Cáncer, preocupación por estudios que has congelado por tu situación económica, pronto podrás retomarlos, pídelo al universo y las puertas se te abrirán. Ten fe. Le haces una aclaración a tu pareja a tiempo. Ten cuidado con tropiezos, puede que lastimes una pierna. Debes ser fuerte y luchar por lo que quieres.

Horóscopo hoy Leo 19 de diciembre de 2020

Leo, en tus manos están las herramientas para lograr lo que deseas, esfuérzate más y los resultados llegarán más temprano que tarde. Debes ordenar y poner en la balanza algunas cosas para definir prioridades. Dejas huellas en el camino, nadie nunca te olvida. Acontecimientos inesperados que te llenarán de expectativas.

Horóscopo hoy Virgo 19 de diciembre de 2020

Virgo, superas una situación difícil relacionado con una relación amistosa o laboral. Deberás hacerte cargo de una situación que tendrás que solucionar a tu manera porque si no, no se solucionará. No abandones un asunto relacionado con ahorros. Sientes que hay una traba, debes luchar para poder superarlo.

Horóscopo hoy Libra 19 de diciembre de 2020

Libra, un hombre maduro, que refleja fuerza de voluntad y autoridad, te pide ayuda. Esta etapa es una transición importante en tu vida. Éxito y optimismo. Salida del laberinto. Estás poco a poco recuperando tu brillo, eres una persona persistente y eso vale mucho. Recibes un mensaje especial que te pone reflexivo.

Horóscopo hoy Escorpio 19 de diciembre de 2020

Escorpio, buscar la tierra prometida cuando todo luce en contra no es la mejor opción, ya llegará ese momento. Te unes a un equipo de trabajo. No interrumpas tratamiento médico de una enfermedad persistente, podría complicarse tu salud. Haces demasiadas cosas al mismo tiempo, organízate mejor para que todo te salga bien.

Horóscopo hoy Sagitario 19 de diciembre de 2020

Sagitario, tendrás encuentros con personas que no veías hace tiempo. Dios sin duda alguna ayuda por su misericordia infinita, pero ayúdate tú también. No te perturbes con pensamientos negativos. Tendrás un cambio en el carácter, te favorece enormemente. Se activa el amor con alguien del pasado. Verás una luz al final del túnel.

Horóscopo hoy Capricornio 19 de diciembre de 2020

Capricornio, hay alguien que te escondes algo, pronto te darás cuenta de ello y lo aclararás. Firmas acuerdos sobre una vivienda. Una mirada amorosa que te cautiva. Realizarás tramites que ya no puedes posponerlos por más tiempo. Siempre ves el mismo número en todas partes, anuncia buenas noticias. Sales victorioso de una situación.

Horóscopo hoy Acuario 19 de diciembre de 2020

Acuario, deberás resistir en medio de la sobrevivencia diaria, estas son pruebas difíciles, pero con un propósito de cambio de vida. Tiempos de madurez y consolidación de proyectos. Estarás teniendo sueños premonitorios. Preocupación por un familiar o una amistad que no contesta el teléfono. Una amistad te plantea un desafío.

Horóscopo hoy Piscis 19 de diciembre de 2020

Piscis, una persona te toma por sorpresa y te pide una ayuda o consejo. Defiende tu derecho a ser feliz. Estarás con trabajo intenso, tendrás estrés al final del día. Nunca digas nunca, no te pongas límites. Cuidado con robos. Una nueva relación de amistad a distancia se fortalece. Clase por internet muy provechosa.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2020.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio