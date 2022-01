Sepa aquí el Horóscopo de hoy, miércoles 19 de enero del 2022, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 19 de enero de 2022

Aries, tendrás una clara tendencia a decir las palabras erróneas en el momento menos oportuno, serénate y organiza tus ideas. Día de reflexión continua y replanteamiento profundo de tu nueva vida. hay que luchar y seguir adelante, no te detengas. Tomate un tiempo para estar solo y pensar bien las cosas. El amor te sorprenderá.

Horóscopo hoy Tauro 19 de enero de 2022

Tauro, planificarás un viaje y estudios para lograr un crecimiento profesional. La vida te pondrá pruebas en temas emocionales, deberás lograr vencer cualquier obstáculo que se te presente. No te entregues completamente, procura conocer mejor a esa persona, date tu tiempo. Preocupación por familiar que requiere de tu atención, todo saldrá bien.

Horóscopo hoy Géminis 19 de enero de 2022

Géminis, cuidado, vas a pisar un suelo inseguro. Se prudente y cuenta de momento con lo que tú tienes y no con los que los demás te ofrecen. Analiza bien todo de una forma objetiva para tomar la mejor decisión. Reconoce cuando te equivocas eso te hace crecer. Superaras todo esto poco a poco con fe y firmeza. No descuides tu salud.

Horóscopo hoy Cáncer 19 de enero de 2022

Cáncer, después de mucho esfuerzo la vida te premia, se presenta a ti una nueva oportunidad donde podrás disfrutar de valiosos resultados a corto plazo. Sácale provecho. Integra a tu familia en este proyecto ellos saben que les deseas lo mejor y confían en ti, surgirán nuevas ideas toma la más conveniente. No te pongas más limites, reacciona.

Horóscopo hoy Leo 19 de enero de 2022

Leo, después de mucho esfuerzo la vida te premia, se presenta a ti una nueva oportunidad donde podrás disfrutar de valiosos resultados a corto plazo. Sácale provecho. Integra a tu familia en este proyecto ellos saben que les deseas lo mejor y confían en ti, surgirán nuevas ideas toma la más conveniente. Deja los miedos atrás.

Horóscopo hoy Virgo 19 de enero de 2022

Virgo, no dejes pasar lo que te incomoda, hazle frente y aclara tus dudas con quien quiera ocasionarte dificultades. Mantente alejado de conflictos y de toda persona que desee involucrarte en problemas. Ten cuidado al dar respuestas agresivas, un trance negativo pero pasajero que deberás controlar. Aléjate de la negatividad.

Horóscopo hoy Libra 19 de enero de 2022

Libra, intentar mejorar algo en tu vida sentimental y haz algo que tenías pendiente. Recuerda que la felicidad no consiste en hacer precisamente lo que uno quiere, sino disfrutar al máximo lo que uno hace. Aparecerá una persona que va a significar alguien importante en tu vida. Disfruta de cada momento. Ponle más ganas a lo que quieres.

Horóscopo hoy Escorpio 19 de enero de 2022

Escorpio, adelante ten fe en lo que quieres para la tranquilidad de tu vida y llegar al éxito tan deseado. Mejora tu salud. Buena vibra en tu camino a través de una persona que se te acerca. Debes preocuparte por tu proyecto, cumple con lo que ofreciste. Se agradecido con lo que te dan. Te conectas con personas nuevas.

Horóscopo hoy Sagitario 19 de enero de 2022

Sagitario, tratas de no enredar tu vida dejándote llevar por la corriente y te adaptas a sus altibajos, define en qué momento debes tomar esa decisión que cambiara todo y no dejes pasar la oportunidad que quizás sería la más importante en tu vida. No dejes para mañana las decisiones que puedes tomar hoy. Deja la flojera a un lado.

Horóscopo hoy Capricornio 19 de enero de 2022

Capricornio, intentar mejorar algo en tu vida sentimental y haz algo que tenías pendiente. Recuerda que la felicidad no consiste en hacer precisamente lo que uno quiere, sino disfrutar al máximo lo que uno hace. Aparecerá una persona que va a significar alguien importante en tu vida. Disfruta de cada momento. No más quejas, piensa en positivo.

Horóscopo hoy Acuario 19 de enero de 2022

Acuario, hablas claro con un socio, las cosas claras son mejor. Recibes dinero que te debían y deberás saberlo administrar. Evolución en tu trabajo. No permitas que tus emociones controlen tu vida laboral y económica. Logras el ascenso o negocio esperado. Tendrás una lucha interior, contrólate. Escuchar a tu pareja.

Horóscopo hoy Piscis 19 de enero de 2022

Piscis, ganancias en lo laboral por un nuevo proyecto. Mejora tu entrada de dinero. Veras llegar una sorpresa de alguien querido. Busca la paz de tu día junto a tus seres queridos. Llega una comunicación del extranjero que te preocupará. Felicidad por la mejora de un familiar enfermo, la fe mueve montañas. Se feliz desde hoy.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2022.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio

